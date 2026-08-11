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मुस्लिम महिलाओं के तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई, तलाक-ए-हसन पर होगा फैसला?

Supreme Court on Muslim Divorce Case: सुप्रीम कोर्ट आज तलाक-ए-हसन और तलाक-ए-अहसन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक अहम सुनवाई कर रहा है. इस मामले में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों, वैवाहिक समानता और धार्मिक आज़ादी से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 11, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:36 AM IST
मुस्लिम महिलाओं के तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई, तलाक-ए-हसन पर होगा फैसला?

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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