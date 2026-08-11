/मुस्लिम महिलाओं के तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई, तलाक-ए-हसन पर होगा फैसला?

इन मुद्दों पर रहेगा जोर

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने 'वर्चुअल डिवोर्स' का मुद्दा भी उठेगा. कोर्ट को बताया गया कि कुछ मुस्लिम पुरुष वाट्सएप और ईमेल जैसे डिजिटल माध्यमों से अपनी पत्नियों को तलाक देने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे मामलों ने तलाक की प्रक्रिया, महिला की सहमति और उसके कानूनी अधिकारों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक मामलों में न्यायपालिका की भूमिका को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी. अदालत का कहना था कि देश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए और धार्मिक मामलों में अदालत को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर किसी धार्मिक प्रथा या मान्यता का सीधा प्रभाव व्यक्ति के मानवाधिकारों पर पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है.