/मुस्लिम महिलाओं के तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई, तलाक-ए-हसन पर होगा फैसला?

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Supreme Court on Muslim Divorce Case: सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम मर्दों को एकतरफा तलाक का अधिकार देने वाली तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-अहसन समेत दूसरे व्यवस्थाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अहम सुनवाई होगी. इन याचिकाओं में मुस्लिम महिलाओं के अधिकार, वैवाहिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अहम सवाल उठाए गए हैं. इस याचिका में कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनके पतियों ने वाट्सएप और ईमेल के जरिए उन्हें तलाक देने की कोशिश की थी.
तलाक का शिकार बनीं पत्रकार बेनज़ीर हीना के अलावा कई महिलाएं भी शामिल हैं. बेनज़ीर हीना की याचिकाएं अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उनके पतियों ने बिना आमने-सामने बात किए ही वाट्सएप या ईमेल के जरिए तलाक का नोटिस भेज दिया. कुछ महिलाओं ने यह भी शिकायत की है कि उनकी कम शिक्षा का फायदा उठाकर उनसे खाली कागजों पर दस्तखत करवाए गए, जिनका बाद में इस्तेमाल तलाक की प्रक्रिया पूरी करने या दूसरे कानूनी दस्तावेज़ बनाने में किया गया.
इन मुद्दों पर रहेगा जोर
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने 'वर्चुअल डिवोर्स' का मुद्दा भी उठेगा. कोर्ट को बताया गया कि कुछ मुस्लिम पुरुष वाट्सएप और ईमेल जैसे डिजिटल माध्यमों से अपनी पत्नियों को तलाक देने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे मामलों ने तलाक की प्रक्रिया, महिला की सहमति और उसके कानूनी अधिकारों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक मामलों में न्यायपालिका की भूमिका को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी. अदालत का कहना था कि देश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए और धार्मिक मामलों में अदालत को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर किसी धार्मिक प्रथा या मान्यता का सीधा प्रभाव व्यक्ति के मानवाधिकारों पर पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है.
तलाक-ए-हसन और तलाक-ए-एहसान
तलाक-ए-हसन और तलाक-ए-एहसान के बारे में दायर याचिकाओं में मुख्य सवाल यह है कि क्या किसी मुस्लिम पुरुष को एकतरफा तरीके से शादी खत्म करने की आज़ादी दी जा सकती है, जिसमें पत्नी की इच्छा को नज़रअंदाज किया जाए. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ऐसी प्रथाओं से महिलाओं के समानता और सम्मान के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है. साथ ही, इस मामले में धार्मिक स्वतंत्रता का पहलू भी महत्वपूर्ण है. संविधान नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य जैसी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है. धार्मिक परंपराओं का सम्मान करने और महिलाओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के बीच संतुलन बनाना सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ी चुनौती होगी.