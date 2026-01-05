शरजील इमाम और उमर खालिद को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका

Umar Khalid Bail: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साज़िश मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इसके अलावा गुलफ़िशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफ़ा-उर-रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम को बेल मिल गई है. इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिकाओं की तुलना दूसरे आरोपियों से नहीं की जा सकती. उनकी भूमिकाएं बिल्कुल अलग हैं. कोर्ट ने साफ किया कि जमानत की स्टेज पर बचाव पक्ष की दलीलों की मेरिट का मूल्यांकन नहीं किया जाता. न्यायिक संयम का मतलब अपने कर्तव्य से पीछे हटना नहीं है. कोर्ट को आवेदन की व्यवस्थित जांच करनी चाहिए. यह तय करना ज़रूरी है कि जांच में अपराध का प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं और क्या आरोपी की भूमिका का अपराध से कोई उचित संबंध है.

इन शर्तों पर मिली मीरान हैदर को जमानत

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि इन आरोपियों को जमानत देने का मतलब यह नहीं है कि उनके खिलाफ लगे आरोप कमजोर हो गए हैं या उनमें कोई ढील दी गई है. उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा. अगर इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो ट्रायल कोर्ट आरोपी को सुनवाई का मौका देने के बाद उनकी ज़मानत रद्द करने के लिए आजाद होगा.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि CAA और NRC बिल पास होने के बाद 2020 में देश के कई हिस्सों में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे. इसी दौरान दिल्ली में दंगे भड़क गए. इन दंगों में कम से कम 55 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए. इस घटना के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और शरजील इमाम समेत दर्जनों लोगों को आरोपी बनाया और बाद में उन सभी के खिलाफ UAPA के तहत आरोप दायर किए. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी.