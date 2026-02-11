Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3105532
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंSC ने मदरसों के रजिस्ट्रेशन पर निर्देश देने वाली याचिका की सुनवाई से किया इनकार

SC ने मदरसों के रजिस्ट्रेशन पर निर्देश देने वाली याचिका की सुनवाई से किया इनकार

Supreme Court on Madrasa Registration: सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों और धार्मिक शिक्षण संस्थानों के जरूरी रजिस्ट्रेशन की मांग वाली याचिका में सीधे दखल देने से मना कर दिया. यह याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी. कोर्ट ने कहा कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों से सलाह ली जानी चाहिए.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 11, 2026, 11:27 AM IST

Trending Photos

SC ने मदरसों के रजिस्ट्रेशन पर निर्देश देने वाली याचिका की सुनवाई से किया इनकार

Madrasa News: देश में चल रहे मदरसों और दूसरे धार्मिक शिक्षण संस्थानों के रजिस्ट्रेशन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में सीधे कोर्ट जाने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करना जरूरी है. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. यह याचिका BJP नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी. याचिका में मांग की गई थी कि देश के सभी शिक्षण संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाए जो 12 साल तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वे धार्मिक हों या गैर-धार्मिक. याचिकाकर्ता ने कहा कि बड़ी संख्या में मदरसे और धार्मिक संस्थान, खासकर सीमावर्ती जिलों में, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं और किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा प्रणाली से जुड़े नहीं हैं.

याचिका में यह भी कहा गया है कि संविधान अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार देता है, लेकिन "अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान" सिर्फ़ धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए. इसमें सामान्य, सेक्युलर और वोकेशनल शिक्षा देने वाले संस्थान भी शामिल होने चाहिए. पिटीशनर ने आरोप लगाया कि हजारों बच्चे ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, जिनका कोई तय करिकुलम और सरकार की कड़ी निगरानी नहीं है. इसलिए, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को नेशनल करिकुलम और स्टैंडर्ड सिस्टम में शामिल करना जरूरी है.

कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस समय इस पिटीशन पर कोई सीधा ऑर्डर देने से मना कर दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि पिटीशनर को पहले संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल अथॉरिटी से संपर्क करना चाहिए था. कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या इस मामले में पहले किसी सक्षम अथॉरिटी के पास शिकायत दर्ज की गई थी और उस पर कोई फैसला या इनकार आया था. कोर्ट ने कहा कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कोई हल नहीं निकला है, तब तक सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना सही तरीका नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट ने इस बात पर दिया जोर
सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि इस मुद्दे पर अलग-अलग हाई कोर्ट के फ़ैसले अलग-अलग हैं. कुछ कोर्ट ने धार्मिक इंस्टीट्यूशन के अधिकारों को ज़्यादा अहमियत दी है, जबकि कुछ ने रजिस्ट्रेशन और सरकारी निगरानी पर जोर दिया है. आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशनर को सलाह दी कि वह पहले संबंधित डिपार्टमेंट और राज्य सरकार से संपर्क करे. अगर वहां कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो कोर्ट में मामले पर फिर से विचार किया जा सकता है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Madrasa NewsSupreme Court on Madrasa Registrationmuslim news

Trending news

Madrasa News
SC ने मदरसों के रजिस्ट्रेशन पर निर्देश देने वाली याचिका की सुनवाई से किया इनकार
murshidabad news
“अल्लाह को खुश करने...”, हुमायूं कबीर का बयान, बाबरी जैसी मस्जिद का निर्माण शुरू
Allahabad High Court on Bulldozer action
UP में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लगाम, योगी सरकार को किया तलब
Odisha news
ओडिशा में भीड़ की दरिंदगी; बुजुर्ग को घेरकर ‘गो माता की जय’ बोलने पर किया मजबूर
Humayun Kabir on Babri Masjid
"मस्जिद मैं बनाऊंगा..”, बाबरी विवाद पर हुमायूं कबीर ने CM योगी को दिया सीधा चैलेंज
Iran US tension
ट्रंप-नेतन्याहू की बैठक से पहले ईरान की बड़ी चाल, ओमान में हाई-वोल्टेज डिप्लोमेसी
Murshidabad Babri Masjid
11 फरवरी से शुरू होगा बाबरी मस्जिद का निर्माण, तोड़ने के लिए भी निकल चुके हैं लोग!
Yogi Adityanath
Qayamat ka Din: योगी आदित्यनाथ भी रखते हैं 'कयामत' पर यकीन; ये अच्छे संकेत हैं !
muslim news
मुस्लिम वोटरों के नाम कटवाने की साजिश का खुलासा, प्रशासन ने दिया दिलासा
ASP Anuj Chaudhary
बच गई सभी की लाज! ACP अनुज चौधरी को अब कोई कुछ नहीं बोलेगा; HC ने दी बड़ी राहत !