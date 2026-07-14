/तमिलनाडु में गो-हत्या पर नहीं लगेगा बैन! सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

कोर्ट ने दिया था ये आदेश

कोर्ट ने तमिलनाडु भर के बूचड़खानों में गायों और बछियों की हत्या पर रोक लगाने वाले 1976 के सरकारी आदेश का भी हवाला दिया और कहा कि "चूंकि कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के बराबर होती है, इसलिए सरकार द्वारा गाय की हत्या पर रोक लगाने वाला आदेश पूरी तरह से वैध है और इसे लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कानून जैसी ताकत होती है." यह मानते हुए कि जानवरों की हत्या सिर्फ तय बूचड़खानों में ही हो सकती है, मद्रास हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि "अधिकारी तय बूचड़खानों के अलावा किसी अन्य जगह पर किसी भी जानवर की हलाल की इजाजत नहीं दे सकते हैं." कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि "यह सुनिश्चित किया जाए कि बकरीद के मौके पर या किसी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े की हत्या न हो" और मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) को निर्देश दिया कि वे सभी संबंधित अधिकारियों को सख्ती से पालन करने के लिए उचित निर्देश जारी करें.