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तमिलनाडु में गो-हत्या पर नहीं लगेगा बैन! सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

Tamil Nadu Cow Slaughter Ban: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गायों की हत्या पर राज्यव्यापी बैन लागू करने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने 1976 के सरकारी आदेश को लागू करने का निर्देश दिया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 14, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:50 AM IST
तमिलनाडु में गो-हत्या पर नहीं लगेगा बैन! सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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