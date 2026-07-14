/तमिलनाडु में गो-हत्या पर नहीं लगेगा बैन! सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

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Tamil Nadu Cow Slaughter Ban: तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य भर में गो-हत्या पर फौरन रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को इस फ़ैसले को पलट दिया. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) पर नोटिस जारी किया और हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. सुनवाई के दौरान जस्टिस नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि फैसले पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश पारित करने से पहले संबंधित फैसले में "सुधार" की आवश्यकता थी.
तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के 27 मई के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि बकरीद के जश्न के दौरान या किसी अन्य दिन राज्य में कहीं भी किसी गाय या बछड़े की हत्या न की जाए. अपनी याचिका में राज्य सरकार ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट के निर्देश तमिलनाडु में पशु वध को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे से आगे जाते हैं.
याचिका के मुताबिक, हालांकि 'तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958' मवेशियों के वध को नियंत्रित करता है और उन शर्तों को निर्धारित करता है जिनके तहत इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाता है. राज्य सरकार ने दूसरे लागू कानूनों का भी हवाला दिया है, जिनमें 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960', 'पशु क्रूरता निवारण (वध गृह) नियम, 2001', 'तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय अधिनियम, 1998' और 'तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय नियम, 2023' शामिल हैं. SLP के मुताबिक, मूल जनहित याचिका (PIL) में यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे गए थे कि हलाल सिर्फ निर्धारित बूचड़खानों में ही किया जाए, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इससे आगे बढ़कर आदेश दिया कि तमिलनाडु में कहीं भी किसी गाय या बछड़े की हत्या न की जाए.
हाईकोर्ट ने गायों की हत्या को रोकने के लिए दिए थे निर्देश
यह आदेश जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायण की वेकेशन बेंच ने 'हिंदू मक्कल काची' के युवा विंग के सचिव के. सूर्या प्रशांत द्वारा दायर जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया था. याचिकाकर्ता ने अधिकारियों से सार्वजनिक स्थानों पर गायों की हत्या को रोकने के लिए निर्देश मांगे थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि कोयंबटूर में बकरीद के दौरान गायों की हत्या के लिए अस्थायी शेड बनाए गए थे. संविधान के अनुच्छेद 48 का ज़िक्र करते हुए, जो सरकार को गायों, बछड़ों और दूध देने वाले या बोझा ढोने वाले अन्य मवेशियों की हत्या पर रोक लगाने का निर्देश देता है, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि "राज्य को गायों, बछड़ों और दूध देने वाले या बोझा ढोने वाले अन्य मवेशियों की हत्या पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने चाहिए."
कोर्ट ने दिया था ये आदेश
कोर्ट ने तमिलनाडु भर के बूचड़खानों में गायों और बछियों की हत्या पर रोक लगाने वाले 1976 के सरकारी आदेश का भी हवाला दिया और कहा कि "चूंकि कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के बराबर होती है, इसलिए सरकार द्वारा गाय की हत्या पर रोक लगाने वाला आदेश पूरी तरह से वैध है और इसे लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कानून जैसी ताकत होती है." यह मानते हुए कि जानवरों की हत्या सिर्फ तय बूचड़खानों में ही हो सकती है, मद्रास हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि "अधिकारी तय बूचड़खानों के अलावा किसी अन्य जगह पर किसी भी जानवर की हलाल की इजाजत नहीं दे सकते हैं." कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि "यह सुनिश्चित किया जाए कि बकरीद के मौके पर या किसी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े की हत्या न हो" और मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) को निर्देश दिया कि वे सभी संबंधित अधिकारियों को सख्ती से पालन करने के लिए उचित निर्देश जारी करें.