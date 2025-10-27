Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2976904
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

क्या जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद? आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Umar Khalid Bail Hearing: उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफशां फातिमा और मीरान हैदर पिछले पांच साल से जेल में हैं. उन पर 2020 में सीएए पारित होने के बाद भीड़ इकट्ठा करने और दिल्ली दंगों में अहम भूमिका निभाने का आरोप है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 27, 2025, 11:08 AM IST

Trending Photos

क्या जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद? आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Umar Khalid Bail Hearing: साल 2020 से जुड़े दंगे के केस में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफशां फातिमा और मीरान हैदर जेल में बंद हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं. इसके बाद, सभी आरोपियों ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और जमानत याचिकाएं दायर कीं. इन याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 22 सितंबर को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. सुनवाई के दौरान सीनियर वकीलों ने यह दलील दी थी कि उमर खालिद बिना मुकदमे के पांच साल से जेल में हैं, जो न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है. इससे पहले 19 सितंबर को अदालत में सुनवाई नहीं हो पाई थी. जस्टिस अरविंद कुमार ने तब कहा था कि उनके सहयोगी न्यायमूर्ति मनमोहन इस मामले से खुद को अलग रखना चाहते थे, क्योंकि वे पहले सीनियर वकील कपिल सिब्बल के साथ एक ही चैंबर में काम कर चुके थे.

कपिल सिब्बल ने की थी कोर्ट से ये गुजारिश
उमर खालिद और दूसरे की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. दोनों ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि मामले की सुनवाई दिवाली से पहले की जाए ताकि याचिकाकर्ता त्योहार से पहले जेल से बाहर आ सकें. कोर्ट ने इस पर सहमति जताई थी, लेकिन सुनवाई तय समय पर नहीं हो सकी.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपियों ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले उमर खालिद और उनके साथियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर चिंता जताते हुए कहा था कि बिना मुकदमे के लंबी कैद न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े करती है.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Umar Khalid Bail Hearing

Trending news

Israeli airstrikes on Lebanon
इजरायल बार-बार कर रहा है सीजफायर का उल्लंघन, लेबनान में भीषण बमबारी से 4 की मौत
AMU Student Attack
AMU News: 11वीं के छात्र पर तमंचे की बट से हमला, पुलिस जांच में जुटी
Abdul Bari Siddiqui on Tejashwi Yadav
तेजस्वी जननायक नहीं, RJD के ही दिग्गज मुस्लिम नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का बड़ा बयान
Maulana Ishaq Gora on Pakistani Serials
PAK सीरियल देखकर बिगड़ रही हैं हमारी बहू-बेटियां, मौलाना ने दी औरतों को नसीहत
BJP Ex MLA Controversial Remark
10 मुस्लिम लड़कियों को उठा लो, नौकरी का इंतज़ाम करूंगा; BJP पूर्व MLA के जहरीले बोल
Salman Khan Terrorist Remark Pakistan
पाकिस्तान का पागलपन! सलमान खान को किया ‘आतंकवादी’ घोषित, भारत में मचा हंगामा
Bihar News
बिहार में वक्फ कानून को लेकर वाम दलों का बड़ा स्टैंड; मुसलमानों से किया ख़ास वादा!
West Bengal news
तहसीन 350 करोड़ चिट फंड केस में गिरफ्तार, पुलिस को कोर्ट से मिली दस दिन की रिमांड
Bihar News
चिराग पासवान की पार्टी में बगावत! इस मुस्लिम नेता को LJP-R ने दिखाया बाहर का रास्ता
Delhi News
BJP शासित राज्य औरतों-बच्चों के अपराध में देशभर में अव्वल, NCRB का बड़ा खुलासा!