Bhojshala Dispute: बसंत पंचमी पर ‘स्पेशल’ हिंदू पूजा की मांग पर आज होगी SC में सुनवाई

Bhojshala Dispute: सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर में बसंत पंचमी पर हिंदुओं के लिए विशेष पूजा के अधिकारों की मांग वाली हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करेगा. यह सुनवाई ऐसे समय हो रही है जब बसंत पंचमी शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को पड़ रही है, जिससे इलाके में संवेदनशीलता बढ़ गई है.

यह याचिका 2 जनवरी 2026 को HFJ की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन ने दायर की थी. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और मामले को गुरुवार 22 जनवरी यानी बसंत पंचमी से ठीक एक दिन पहले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ASI का 7 अप्रैल 2003 का आदेश उन परिस्थितियों को संबोधित नहीं करता है जब बसंत पंचमी शुक्रवार की नमाज के साथ पड़ती है. जैन ने कोर्ट से 23 जनवरी को पूरे दिन हिंदुओं को बिना किसी रुकावट के पूजा का अधिकार देने का आग्रह किया.

2003 में क्या दिया था आदेश

2003 के ASI आदेश के मुताबिक, मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक शुक्रवार की नमाज़ अदा करने की अनुमति है, जबकि हिंदुओं को बसंत पंचमी पर पारंपरिक अनुष्ठान करने और हर मंगलवार को विशेष प्रवेश की अनुमति है. हालांकि, उन वर्षों के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है. रिकॉर्ड के अनुसार, ऐसा कैलेंडर ओवरलैप 2006, 2013 और 2016 में हुआ था। उन मौकों पर ASI ने पहले से निर्देश जारी किए थे, जिसमें नमाज का समय दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक तय किया गया था, जबकि हिंदुओं को सूर्योदय से दोपहर तक और फिर 3:30 बजे से सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति दी गई थी. पूजा सामग्री जैसे फूल और चावल की मात्रा पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ASI ने जारी किया था नया निर्देश

इस साल, ASI ने 23 जनवरी के लिए अब तक कोई नया निर्देश जारी नहीं किया है. अपनी याचिका में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने न केवल पूरे दिन देवी सरस्वती की लगातार पूजा की अनुमति मांगी है, बल्कि ASI और राज्य सरकार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है. इसने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुख्य विवाद की शीघ्र सुनवाई का भी अनुरोध किया है. भोजशाला कॉम्प्लेक्स ASI के तहत एक संरक्षित स्मारक है.

हिंदू पक्ष ने क्या किया दावा

हिंदू पक्ष का दावा है कि यह 11वीं सदी का मंदिर है जो देवी वाग्देवी (सरस्वती) को समर्पित है, जिसे परमार शासक राजा भोज ने बनवाया था. हालांकि, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह कमाल मौला मस्जिद है और वहां पारंपरिक रूप से इस्लामी नमाज पढ़ी जाती रही है. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि स्मारक के धार्मिक स्वरूप का अंतिम फैसला किए बिना शुक्रवार की नमाज की इजाजत देना प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम (AMASR एक्ट) की भावना के खिलाफ है. इस बीच, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए धार में हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं.