Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3082434
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंBhojshala Dispute: बसंत पंचमी पर ‘स्पेशल’ हिंदू पूजा की मांग पर आज होगी SC में सुनवाई

Bhojshala Dispute: बसंत पंचमी पर ‘स्पेशल’ हिंदू पूजा की मांग पर आज होगी SC में सुनवाई

Supreme Court on Bhojshala Dispute: सुप्रीम कोर्ट आज मध्य प्रदेश के धार में विवादित भोजशाला परिसर में बसंत पंचमी पर हिंदुओं को 'खास' पूजा करने की इजाजत देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. इस मामले में ASI के पुराने आदेशों शुक्रवार की नमाज और धार्मिक अधिकारों से जुड़े विरोधाभासी दावे शामिल हैं.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 22, 2026, 09:15 AM IST

Trending Photos

Bhojshala Dispute: बसंत पंचमी पर ‘स्पेशल’ हिंदू पूजा की मांग पर आज होगी SC में सुनवाई

Bhojshala Dispute: सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर में बसंत पंचमी पर हिंदुओं के लिए विशेष पूजा के अधिकारों की मांग वाली हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करेगा. यह सुनवाई ऐसे समय हो रही है जब बसंत पंचमी शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को पड़ रही है, जिससे इलाके में संवेदनशीलता बढ़ गई है.

यह याचिका 2 जनवरी 2026 को HFJ की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन ने दायर की थी. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और मामले को गुरुवार 22 जनवरी यानी बसंत पंचमी से ठीक एक दिन पहले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ASI का 7 अप्रैल 2003 का आदेश उन परिस्थितियों को संबोधित नहीं करता है जब बसंत पंचमी शुक्रवार की नमाज के साथ पड़ती है. जैन ने कोर्ट से 23 जनवरी को पूरे दिन हिंदुओं को बिना किसी रुकावट के पूजा का अधिकार देने का आग्रह किया.

2003 में क्या दिया था आदेश
2003 के ASI आदेश के मुताबिक, मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक शुक्रवार की नमाज़ अदा करने की अनुमति है, जबकि हिंदुओं को बसंत पंचमी पर पारंपरिक अनुष्ठान करने और हर मंगलवार को विशेष प्रवेश की अनुमति है. हालांकि, उन वर्षों के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है. रिकॉर्ड के अनुसार, ऐसा कैलेंडर ओवरलैप 2006, 2013 और 2016 में हुआ था। उन मौकों पर ASI ने पहले से निर्देश जारी किए थे, जिसमें नमाज का समय दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक तय किया गया था, जबकि हिंदुओं को सूर्योदय से दोपहर तक और फिर 3:30 बजे से सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति दी गई थी. पूजा सामग्री जैसे फूल और चावल की मात्रा पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ASI ने जारी किया था नया निर्देश
इस साल, ASI ने 23 जनवरी के लिए अब तक कोई नया निर्देश जारी नहीं किया है. अपनी याचिका में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने न केवल पूरे दिन देवी सरस्वती की लगातार पूजा की अनुमति मांगी है, बल्कि ASI और राज्य सरकार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है. इसने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुख्य विवाद की शीघ्र सुनवाई का भी अनुरोध किया है. भोजशाला कॉम्प्लेक्स ASI के तहत एक संरक्षित स्मारक है.

हिंदू पक्ष ने क्या किया दावा
हिंदू पक्ष का दावा है कि यह 11वीं सदी का मंदिर है जो देवी वाग्देवी (सरस्वती) को समर्पित है, जिसे परमार शासक राजा भोज ने बनवाया था. हालांकि, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह कमाल मौला मस्जिद है और वहां पारंपरिक रूप से इस्लामी नमाज पढ़ी जाती रही है. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि स्मारक के धार्मिक स्वरूप का अंतिम फैसला किए बिना शुक्रवार की नमाज की इजाजत देना प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम (AMASR एक्ट) की भावना के खिलाफ है. इस बीच, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए धार में हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Supreme court hearingbhojshala disputeBasant Panchami prayers

Trending news

Supreme court hearing
Bhojshala: बसंत पंचमी पर ‘स्पेशल’ हिंदू पूजा की मांग पर आज होगी SC में सुनवाई
Iran Protest Crackdown
ईरान प्रोटेस्ट में कितने लोगों की हुई है मौत, सरकार ने कर दिया सबकुछ क्लियर
jammu kashmir news
नक्शा बदलेगा या सियासत? जम्मू-कश्मीर में नए बंटवारे की मांगों ने बढ़ाई सियासी गर्मी
kabul terrorist attack
काबुल आतंकी हमले पर UN सुरक्षा परिषद का कड़ा संदेश, आतंकियों को चेतावनी
Arab Countries on Gaza
इजरायल के दबाव में झुके अरब देश, गाजा से फिलिस्तीनी अथॉरिटी को किया बाहर
muslim news
अखिलेश और ओवैसी में होगा गठबंधन, SP नेताओं के धुर विरोधी बयानों से लोग हुए कंफ्यूज
Pakistan Joined Gaza Board Of Peace
Gaza में शांति के लिए ट्रंप का नया प्लान, 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल हुआ पाकिस्ता
muslim news
गोवंश संरक्षण कानून के तहत कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 मुस्लिम व्यक्तियों की मिली ये सजा
Taliban Ban Pakistani Medicines
अफगानिस्तान में पाकिस्तानी दवाओं की बिक्री पर रोक, तालिबान के फैसले से बढ़ेगा तनाव?
children in Gaza
Gaza: गर्म कपड़ों के अभाव में माँ की गोद में ठंड से जमकर दम तोड़ रहे गज़ा के मासूम