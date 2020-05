कोरोना से ठीक हुए तबलीगी जमात के एक मेंबर का बयान,दो बार प्लाज्मा दान किया ज़रूरत पड़ी तो 10 बार करूंगा

झज्जर: हरियाणा के तबलीगी जमात के मेंबर का बयान सामने आया. अरशद अहमद नाम के इस जमाती ने कहा कि मैं करोना के मरीजों के लिए दो बार प्लाज्मा डोनेट कर चुका हूं. अगर ज़रूरत पड़ी तो 10 बार करूंगा. अरशद अहमद को हरियाणा के झज्जर के एम्स के डेडिकेटेड कोविड-19 सेंटर में क्वॉरंटाइन किया गया था. अरशद कोरोना से ठीक हो चुके हैं.

अरशद महाराष्ट्र के अमरावती जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने कोविड-19 सेंटर के बारे में बताया कि डॉक्टर दिन में तीन बार चेकअप करते हैं. स्टाफ बहुत अच्छी तरह देखभाल करता है. मुझे यहां घर जैसा ही महसूस हुआ. डॉक्टरों ने यहां दिन में तीन बार हमारा चेकअप किया. अरशद ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी को हुकूमत की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए. हम सभी को अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए.

I have donated plasma for treatment of COVID19 patients twice now. If I am needed to donate it 10 times, I will do so: Arshad Ahmed, a Tablighi Jamaat member, who was quarantined at AIIMS dedicated COVID19 centre, Haryana. He has now tested negative for COVID19. https://t.co/LFNAqcVJyZ

— ANI (@ANI) May 2, 2020