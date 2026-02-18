Advertisement
मेरठ में पुलिस ने ताज मोहम्मद का क्यों किया हाफ एनकाउंटर, जानें पूरा मामला

Meerut Encounter: मेरठ के किठौर इलाके में पुलिस और कथित गाय तस्करों के बीच एनकाउंटर में एक संदिग्ध के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:30 AM IST

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के किठौर थाना इलाके में आज यानी 18 फरवरी को पुलिस और कथित गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके पांच-छह साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग गए. फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, 18 फरवरी 2026 को सीनियर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जिले में एक खास अभियान चलाया जा रहा था. इसी अभियान के तहत किठौर थाना पुलिस, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के निर्देशन और DSP की देखरेख में इलाके में गश्त और चेकिंग कर रही थी. पुलिस को सूचना मिली कि गांव बहरोड़ा के जंगल में लाला अग्रवाल के ट्यूबवेल के पास एक कमरे में जानवरों को काटने का सामान रखा हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और संदिग्ध कमरे की तलाशी ली. सर्च के दौरान पुलिस को जानवरों को काटने में इस्तेमाल होने वाले औजार और मीट और खाल से भरे तीन बोरे मिले. पुलिस टीम इलाके में संदिग्ध लोगों की तलाश कर रही थी, तभी अचानक कुछ बदमाशों ने सेल के पीछे से पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की. एनकाउंटर के दौरान, बहरोड़ा निवासी ताज मोहम्मद (30 साल) के बेटे बसरीफ के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया.
 
पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से एक गैर-कानूनी .315 बोर की पिस्टल, बैरल में फंसा एक खाली कारतूस और जानवरों को काटने के चार-पांच औजार बरामद हुए. घायल आरोपी को तुरंत इलाज के लिए किठौर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं. पुलिस ने बरामद मीट और दूसरा सामान जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Meerut NewsMEERUT ENCOUNTERKithore Policecow smuggling case

