“पैसों से खरीदे गए वोट”, बिहार चुनाव 2025 पर मुस्लिम सांसद का गंभीर आरोप

Tariq Anwar on Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने भारी जीत हासिल की है. इस बीच, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाते हुए पैसे से वोट खरीदने का आरोप लगाया है. कांग्रेस सांस ने कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका आश्चर्यजनक रही है. चुनाव शुरू होने से लेकर आखिर तक जिस तरह से लोगों के पैसे का दुरुपयोग हुआ, लोगों को एक तरह से रिश्वत दी गई, वोट ट्रांसफर किए गए, ये सब चिंताजनक है. हमारा संगठन इतना मजबूत नहीं था कि उनके प्रोपगेंडा का जवाब दे सकें.

तारिक अनवर ने महागठबंधन की हार पर कहा कि किसी भी चुनाव को हराने के पीछे कोई एक कारण नहीं होता है. पार्टी के अंदर समन्वय की भी कमी थी. यह भी एक कारण था. आने वाले समय में पूरे चुनाव का विश्लेषण होगा कि कहां हमसे कमी हुई और कहां महागठबंधन में कमी रह गई. इसे आगे कैसे ठीक किया जाए, इसका प्रयास किया जाएगा.

तारिक अनवर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सीडीएस) उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर कहा कि भारत तो पूरी फिल्म देखना चाहता था, लेकिन बीच में इस फिल्म को प्रधानमंत्री या भारत सरकार की तरफ से रोक दिया गया. जो माहौल था उस समय, हमारे जवान जिस तरह आगे बढ़ रहे थे और उनका हौसला बुलंद था. यह एक अच्छा अवसर था कि हम पीओके को वापस ले सकते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन कितने सीटों पर जीता चुनाव

गौरतलब है कि बीजेप ने 89 सीटें जीतीं. जेडीयू ने 85 सीटें जीतीं, जबकि चिराग पासवान की लोजपा (R) ने 19 सीटें जीतीं. मांझी की पार्टी ने 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने चार सीटें जीतीं. मुख्य विपक्षी दल राजद 27 सीटों पर सिमट गया. कांग्रेस को सिर्फ़ 6 सीटें मिलीं, जबकि ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिलीं. अन्य को 2 सीटों पर जीत मिलीं.