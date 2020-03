सीएम चंद्रशेखर राव की चेतावनी, लोगो ऐसे हालात ना बनाएं कि देखते ही गोली मारनी पड़े

तेलंगाना के सीएम केसी राव ने लॉकडाउन के नियमों को नहीं मानने पर लोगों को चेतावनी दी.उन्होंने कहा कि अगर लोग पुलिस की बात नहीं मानते हैं तो मैं फौज की तैनाती और देखते ही गोली मारने के आदेश जारी करुंगा.इसलिए मेरी सभी से अपील है कि सभी लोग पुलिस का साथ दें और घर पर रहें. बता दें कि कल वज़ीरे आज़म मोदी ने पूरे मुल्क को लॉक डाउन का ऐलान किया था.

In US,Army had to be called in to enforce lockdown.If people don't follow #CoronavirusLockdown,a situation may arise where we'll have to impose 24-hour curfew & issue shoot-at-sight orders.I urge people not to let such a situation arise:Telangana CM K Chandrashekar Rao (24.03.20) pic.twitter.com/he7KpLYrOb

