Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2986136
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

बिहार में दुश्मनी, तेलंगाना में दोस्ती! कांग्रेस और AIMIM के रिश्तों पर मचा बवाल

Mohammad Ali Shabbir on AIMIM: तेलंगाना सरकार के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर ने बिहार में AIMIM को बीजेपी की “बी-टीम” कहा, जिससे विवाद बढ़ गया. यह बयान उस वक्त आया जब तेलंगाना में AIMIM कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन कर रही है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Nov 03, 2025, 10:41 AM IST

Trending Photos

बिहार में दुश्मनी, तेलंगाना में दोस्ती! कांग्रेस और AIMIM के रिश्तों पर मचा बवाल

Mohammad Ali Shabbir on AIMIM: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा. 4 नवंबर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है. इस बीच, तेलंगाना सरकार के सलाहकार और सीनियर कांग्रेस नेता मोहम्मद अली शब्बीर ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर एक बयान देकर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है.

बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान शब्बीर ने AIMIM को 'बीजेपी की बी-टीम' और वोट काटने वाली पार्टी कहा. उनके इस बयान से तेलंगाना की राजनीति में हलचल मच गई है. यह बयान ऐसे समय आया जब मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी जुबली हिल्स उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपने करीबी रिश्तों को खुलकर दिखा रहे थे. रेवंत रेड्डी ने मुस्लिम वोटरों से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के समर्थन में मतदान करने की अपील भी की थी.

शब्बीर के बयान के बाद मीडिया और विपक्ष ने कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया. मीडिया रिपोर्टों ने इसे बिहार में दुश्मनी, तेलंगाना में दोस्ती जैसा विरोधाभास बताया है. शब्बीर ने बिहार के किशनगंज में कांग्रेस उम्मीदवार कमरुल हुदा के समर्थन में प्रचार करते हुए कहा कि AIMIM कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर धर्मनिरपेक्ष वोटों को बांटने का काम कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ओवैसी के पार्टी के नेता कर रहे हैं कांग्रेस के लिए प्रचार
वहीं, इसी समय तेलंगाना के जुबली हिल्स में AIMIM विधायक कौसर मोहिउद्दीन और पार्टी के अन्य नेता कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं और मुस्लिम वोटरों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं. सियासी जानकारों का कहना है कि शब्बीर का बयान उनकी सरकार से बढ़ती नाराजगी का संकेत है। वहीं, कुछ नेताओं का मानना है कि जुबली हिल्स में AIMIM के साथ कांग्रेस का तालमेल मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की रणनीति का हिस्सा है, जबकि बिहार में कांग्रेस AIMIM को महागठबंधन में शामिल करने का विरोध करती रही है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Mohammad Ali Shabbir on AIMIM

Trending news

Bangladesh news
बांग्लादेश में सियासी संग्राम, NCP ने BNP और जमात पर चुनाव टालने की साजिश का आरोप
Etawah news
फॉलोअर्स और पैसे के लालच में नाबालिग ने किया देवी-देवताओं का अपमान, पुलिस ने लिया..'
Afghanistan earthquake
भूकंप के झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, 7 लोगों की मौत, 100 से ज़्यादा घायल
Hamas returns Israeli hostages bodies
गाजा में बंदी बनाए गए तीन इजरायली नागरिकों के शव हमास ने लौटाए, तनाव बरकरार
Saharanpur news
शादी से पहले खून-खराबा, घुड़चढ़ी के दौरान बोहडुपुर में चली गोलियां, कई घायल
gaza war
मुसलमानों का खून पीना चाहते हैं नेतन्याहू, गाजा और लेबनान को लेकर दिया बड़ा बयान
Delhi Riot 2020
Delhi Riot: आज फिर इन्साफ की चौखट पर उमर खालिद और शरजील इमाम की गुहार
Bihar News
तेजस्वी पर ओवैसी का तंज,'भागलपुर दंगा के आरोपी को अवॉर्ड, दाढ़ी-टोपी वाले को...'
mp news
'खुदा को हाजिर-नाजिर मान...' मुस्लिम शौहर ने डाक से भेजा तलाक, बीवी ने उठाया ये कदम
West Bengal news
असम के बाद बंगाल में बेगाने हुए मुसलमान; BSF ने बांग्लादेशी बताकर किसान पर ढाया कहर!