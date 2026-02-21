Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3117539
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंTelangana News: मॉल में गाना से भड़का साम्प्रदायिक बवाल, कामारेड्डी में पत्थरबाजी और लाठीचार्ज

Telangana News: मॉल में गाना से भड़का साम्प्रदायिक बवाल, कामारेड्डी में पत्थरबाजी और लाठीचार्ज

Kamareddy Clash: तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक शॉपिंग मॉल में तेज गाना को लेकर हुआ झगड़ा सांप्रदायिक तनाव में बदल गया. दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाज़ी में कई लोग और कुछ पुलिसवाले घायल हो गए.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 21, 2026, 12:46 PM IST

Trending Photos

Telangana News: मॉल में गाना से भड़का साम्प्रदायिक बवाल, कामारेड्डी में पत्थरबाजी और लाठीचार्ज

Telangana News: तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा इलाके में एक शॉपिंग मॉल में गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ. इसके बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव में बदल गया. दो समुदायों के बीच झड़प के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई. हिंसा में कुछ पुलिसवालों समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं.

लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, झगड़ा तब शुरू हुआ जब एक आदमी ने मॉल में तेज म्यूज़िक बजाने पर एतराज जताया. इससे दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. थोड़ी ही देर में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और पत्थरबाज़ी शुरू हो गई. मामला बढ़ता देख आस-पास के दुकानदारों में दहशत फैल गई.

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की. उन्होंने हालात को काबू में करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया. इसके बावजूद तनाव कम रहा और बाद में बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए और प्रोटेस्ट करने लगे. कामारेड्डी के पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP) शरद चंद्र समेत कई सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को कंट्रोल करने के लिए आस-पास के जिलों से और पुलिस फोर्स बुलाई गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

एडमिनिस्ट्रेशन ने सेंसिटिव इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी और लगातार निगरानी शुरू कर दी. दंगाइयों ने कुछ छोटी दुकानों में तोड़फोड़ की, जिससे लोकल बिजनेस को नुकसान हुआ. हालांकि, पुलिस की तुरंत कार्रवाई के बाद हालात काबू में बताए जा रहे हैं. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Telangana NEWSKamareddy clash

Trending news

Allahabad High Court on Namaz
UP News: नमाज पढ़ने पर दर्ज केस रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो छात्रों को दी राहत
Allahabad High Court on Court Cow Transport
'UP में गौवंश ले जाना अपराध नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; DM का आदेश रद्द
Badaun news
अक्षय ने तीन मुस्लिम युवकों को दौड़ाकर पीटा, आरोपी के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन
Al Aqsa Ramadan Prayers
कड़ी पाबंदियों के बीच अल-अक्सा में रमजान का पहला जुम्मा, हजारों ने अदा की नमाज
us iran tensions
ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका करेगा हमला? ट्रंप के बयान से बढ़ी हलचल
Israel Airstrikes Lebanon
रमजान के बीच इजरायल का हमला, लेबनान में मची तबाही; 10 की मौत
muslim news
रमजान में जकात को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया आदेश, बवाल होने पर CM ने दी सफाई
muslim news
भरोसे की दीवार टूटी; मस्जिद का इमाम नाबालिग लड़की के साथ फरार, जांच में जुटी पुलिस
crime news
रमजान में कैद कर दिए जाते हैं शैतान, तो दादा की गर्दन काटने वाला लतीफ बाहर क्यों है?
muslim news
क्या अख्तरुल ईमान जाएंगे राज्यसभा, AIMIM ने तेजस्वी से की ये खास अपील