Telangana News: मॉल में गाना से भड़का साम्प्रदायिक बवाल, कामारेड्डी में पत्थरबाजी और लाठीचार्ज

Telangana News: तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा इलाके में एक शॉपिंग मॉल में गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ. इसके बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव में बदल गया. दो समुदायों के बीच झड़प के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई. हिंसा में कुछ पुलिसवालों समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं.

लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, झगड़ा तब शुरू हुआ जब एक आदमी ने मॉल में तेज म्यूज़िक बजाने पर एतराज जताया. इससे दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. थोड़ी ही देर में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और पत्थरबाज़ी शुरू हो गई. मामला बढ़ता देख आस-पास के दुकानदारों में दहशत फैल गई.

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की. उन्होंने हालात को काबू में करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया. इसके बावजूद तनाव कम रहा और बाद में बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए और प्रोटेस्ट करने लगे. कामारेड्डी के पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP) शरद चंद्र समेत कई सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को कंट्रोल करने के लिए आस-पास के जिलों से और पुलिस फोर्स बुलाई गई.

एडमिनिस्ट्रेशन ने सेंसिटिव इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी और लगातार निगरानी शुरू कर दी. दंगाइयों ने कुछ छोटी दुकानों में तोड़फोड़ की, जिससे लोकल बिजनेस को नुकसान हुआ. हालांकि, पुलिस की तुरंत कार्रवाई के बाद हालात काबू में बताए जा रहे हैं. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.