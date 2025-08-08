Bihar Election: एक चूक और बदल जाएगा ठाकुरगंज का समीकरण, NDA लगा देगी सेंध
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2872924
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

Bihar Election: एक चूक और बदल जाएगा ठाकुरगंज का समीकरण, NDA लगा देगी सेंध

Thakurganj Assembly Election 2025: ठाकुरगंज विधानसभा सीट किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से एक है और नेपाल सीमा से भी सटी हुई है. इस सीट का चुनावी इतिहास बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहां किसी भी पार्टी का स्थायी दबदबा नहीं रहा है. इस विधानसभा सीट पर भी सबकी नज़रें टिकी हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Aug 08, 2025, 08:29 PM IST

Trending Photos

Bihar Election: एक चूक और बदल जाएगा ठाकुरगंज का समीकरण, NDA लगा देगी सेंध

Thakurganj Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं. हर पार्टी अपने उम्मीदवार और रणनीति को लेकर मंथन में जुटी है. इसी बीच, किशनगंज जिले की ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर भी सबकी नज़रें टिकी हैं. चुनावी लिहाज़ से यह सीट हमेशा से ही काफ़ी अहम मानी जाती रही है. आइए जानते हैं यहां के चुनावी फ़ैक्टर क्या कहते हैं.

ठाकुरगंज विधानसभा सीट किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से एक है और नेपाल सीमा से भी सटी हुई है. इस सीट का चुनावी इतिहास बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहां किसी भी पार्टी का स्थायी दबदबा नहीं रहा है. स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ मुस्लिम वोट बैंक की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है. यही वजह है कि ठाकुरगंज हर चुनाव में नए समीकरणों और रणनीतियों का गवाह बनता है.

ठाकुरगंज सीट का राजनीतिक इतिहास
यह सीट कभी राजद, कांग्रेस और जदयू के पास रही है.  साल 1977 में कांग्रेस के डॉ. मोहम्मद जावेद, 2005 में सपा के गोपाल कुमार अग्रवाल, 2010 में लोजपा के नौशाद आलम और 2015 में जदयू के नौशाद आलम ने इस विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी. हालांकि, साल 2020 में राजद के सऊद आलम ने यह सीट जीती और उनके समर्थन में मुस्लिम वोटों ने अहम भूमिका निभाई थी. इस सीट पर मुसलमान ही हार-जीत का फैसला करते हैं. इस सीट पर जातीय समीकरण के साथ-साथ मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण भी हर चुनाव में अहम साबित होता है.

ठाकुरगंज पर सबकी नजर
साल 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के उम्मीदवार सऊद आलम ने 79,354 वोटों से जीत हासिल की थी. वहीं,  2025 के विधानसभा इलेक्शन इलेक्शन की बात करें तो लोजपा, जदयू, बीजेपी और राजद-कांग्रेस गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है. ठाकुरगंज के मतदाता अब सिर्फ़ जातिवाद और मजहब के आधार पर ही नहीं, बल्कि विकास के मुद्दों पर भी सोच रहे हैं. 

ऐसे बदल जाएंगे नतीजे
ठाकुरगंज में हर इलेक्शन में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण अहम होता है. एनडीए और महागठबंधन, दोनों ही मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करेंगे. अगर मुस्लिम वोट एकजुट रहे, तो राजद या महागठबंधन को फ़ायदा हो सकता है लेकिन अगर बीजेपी और जदयू मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने में कामयाब हो गए, तो नतीजे बदल सकते हैं.

TAGS

Thakurganj Assembly Election 2025Thakurganj Muslim voteMuslim Vote BankMuslim vote bank factor

Trending news

Thakurganj Assembly Election 2025
Bihar Election: एक चूक और बदल जाएगा ठाकुरगंज का समीकरण, NDA लगा देगी सेंध
mp news
Independence Day: भोपाल के MLA आरिफ मसूद सुनाएंगे मुस्लिम हीरोज की अनसुनी कहानियाँ
Kocha Dhaman MLA Viral Video
Video: सीमांचल के इस RJD MLA को ओवैसी से बगावत पड़ी भारी; शर्म से चुराई नज़रें
Rajasthan news
मुस्लिम नौजवान के पास आधार और बर्थ सर्टिफिकेट, फिर भी भेज दिया बांग्लादेश
Amour Assembly Election 2025
Bihar: 1977 के बाद अमौर में कोई हिंदू नहीं जीत पाया है चुनाव; ये है सबसे बड़ी वजह
Bihar Assembly Election
50 सालों से किशनगंज सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों का दबदबा; BJP रचने जा रही इतिहास?
Bangladesh news
FB पर बोला सच, सामने आया 'लाइव टू डेथ'; बांग्लादेश में पत्रकार की खौफनाक हत्या
sambhal jama masjid survey
संभल हिंसा मामले में MP जिया उर रहमान को HC से मिली बड़ी राहत,कोर्ट का योगी से सवाल?
Himachal Pradesh News
संजौली मस्जिद केस में कोर्ट में टली सुनवाई; वक्फ बोर्ड ने इस आधार पर मांगी मोहलत
madhya pradesh news
हारिश ने पत्नि हिना से कहा, तलाक..तलाक...तलाक; इस मांग को बीवी कर रही थी ख़ारिज
;