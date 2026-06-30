Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam ख़बरें
  • /हुमायूं कबीर की लंबी जुबान छोटी करने की तैयारी में पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार!

हुमायूं कबीर की लंबी जुबान छोटी करने की तैयारी में पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार!

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ बयानबाज़ी और खुली धमकी के बाद सरकार ने इसपर फौरी एक्शन लिया है. मुख्यमंत्री की चेतावनी के 24 घंटे के अंदर आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर की 'विवादित' मीटिंग के तीन ऑर्गनाइज़र गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और कबीर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

Edited By:Hussain Tabish
Published: Jun 30, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:44 PM IST
हुमायूं कबीर की लंबी जुबान छोटी करने की तैयारी में पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार!
Image Credit: हुमायूं कबीर Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और देशबंधु अखबार में सेवाएं दे चुके हैं. वह ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. शिक्षा से एम.फिल और पी.एचडी हुसैन ताबिश पत्रकार के अलावा एक मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी खुद को जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हुमायूं कबीर की लंबी जुबान छोटी करनी की तैयारी में पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार!
MLA Humayun Kabir28 min ago
2
Afghanistan First Astronaut Abdul Ahad Momand Death1 hr ago
3
Legal Action Demand Blasphemer Nazia Elahi Khan2 hrs ago
4
india bangladesh relations3 hrs ago
5
BJP MLA T Raja Singh11:31 AM IST