/हुमायूं कबीर की लंबी जुबान छोटी करने की तैयारी में पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार!

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में TMC नेताओं के बाद अब आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के बड़बोले MLA हुमायूं कबीर की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है. एक मीटिंग के दौरान हुमायू कबीर के विवादित बयान देने के बाद पुलिस ने मीटिंग के तीन ऑर्गनाइज़र को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में गुलाम मुस्तफा, मुहम्मद अमीनुल हक और अनीसुर रहमान शामिल हैं. इन तीनों को सोमवार दे रात गिरफ्तार किया गया है, और इसके साथ ही MLA हुमायूं कबीर को भी समन भेजा गया है. अनीस को शकतपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वह AJUP के बेलडांगा 2 ब्लॉक का कोऑर्डिनेटर है. अमीनुल हक रायगंज के लोकनाथपुर गांव का रहने वाला है. वहीं, 'कोर ऑर्गेनाइजर' गुलाम काशीपुर इलाके का रहने वाला है. उसी ने पुलिस से पार्टी की रैली करने की परमिशन मांगी थी.