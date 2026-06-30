/हुमायूं कबीर की लंबी जुबान छोटी करने की तैयारी में पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार!

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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में TMC नेताओं के बाद अब आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के बड़बोले MLA हुमायूं कबीर की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है. एक मीटिंग के दौरान हुमायू कबीर के विवादित बयान देने के बाद पुलिस ने मीटिंग के तीन ऑर्गनाइज़र को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में गुलाम मुस्तफा, मुहम्मद अमीनुल हक और अनीसुर रहमान शामिल हैं. इन तीनों को सोमवार दे रात गिरफ्तार किया गया है, और इसके साथ ही MLA हुमायूं कबीर को भी समन भेजा गया है. अनीस को शकतपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वह AJUP के बेलडांगा 2 ब्लॉक का कोऑर्डिनेटर है. अमीनुल हक रायगंज के लोकनाथपुर गांव का रहने वाला है. वहीं, 'कोर ऑर्गेनाइजर' गुलाम काशीपुर इलाके का रहने वाला है. उसी ने पुलिस से पार्टी की रैली करने की परमिशन मांगी थी.
गौरतलब है कि हाल ही में आम नागरिक उन्नयन पार्टी (AJUP) के MLA हुमायू कबीर ने मुर्शिदाबाद के रेगंज और शक्तिपुर में रैलियों का आयोजन किया था. यहाँ दिए गए उनके बयानों में से कुछ को भड़काऊ बताया गया है.
हुमायू कबीर ने क्या कहा था ?
26 जून की रैली में उन्होंने मुख्यमंत्री को खिताब करते हुए कहा था, तुम चुनाव जीत गए, तुम्हारी पार्टी जीत गई, अच्छा हुआ! मुर्शिदाबाद में शेखी बघारना कम करो. जिस दिन मैं मुसलमानों को मैदान में नहीं ले जाऊंगा,और डंडा मरूँगा, उस दिन मैदान में तुम्हारा झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा. बरहमपुर में सेंट्रल जेल का एरिया 4700-4800 से ज़्यादा लोगों को नहीं रख सकता. मैं कूदकर लोगों को सड़क पर ले जाऊंगा, मैं सोटा पीटूंगा". यह ध्यान देने वाली बात है कि सोटा शब्द का मतलब इलाके के हिसाब से अलग-अलग होता है.
दो थानों में मुक़दमे दर्ज
हुमायू कबीर के इस बयान के बाद मुर्शिदाबाद के रायगंज और शक्तिपुर पुलिस स्टेशन में दो FIR दर्ज की गई हैं. इस मामले में MLA को पुलिस स्टेशन में पेश होने का नोटिस दिया गया है. उन्हें 3 जुलाई को शक्तिपुर पुलिस स्टेशन और 5 जुलाई को रायगंज पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा गया है. मंगलवार को पुलिस MLA के गांव नोटिस लेकर गई थी. पुलिस जानना चाह रही है कि आखिर उन्होंने इस तरह के बयान क्यों दिए हैं? इसलिए उन्हें जांच अधिकारी से मिलने को कहा गया है.
मुख्यमंत्री ने दी खुली चेतावनी!
हुमायूं के कमेंट पर विवाद विधानसभा सत्र तक पहुंच गया है. सोमवार को विधानसभा में अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने इस कमेंट को देखते हुए पुलिस कार्रवाई की धमकी दी थी. हुमायूं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था, "मैं पहले उन लोगों को पकड़ूंगा जिन्होंने उसे बुलाया था, फिर मैं आपके पास आऊंगा. मुझे जो करना होगा, मैं करूंगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं. याद रखें यह उनका आखिरी भाषण है. यह सरकार कानून का राज बनाएगी.ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक़्त आ गया है." मुख्यमंत्री ने साफ किया कि हुमायूं कबीर ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, उसकी इजाज़त किसी को नहीं है. मुख्यमंत्री की चेतावनी के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया.
क्या बोले हुमायूं कबीर ?
नोटिस के बारे में हुमायूं कबीर ने कहा, "पुलिस अपना काम करेगी. अगर पुलिस के पास मुख्यमंत्री के आदेश हैं, तो पुलिस उसका पालन करेगी." हुमायूं ने कहा, "जब मैं कोलकाता में था, तो BJP के जिला अध्यक्ष ने तृणमूल के गुंडों के साथ मिलकर मुझ पर पर्सनली हमला किया. मैंने भी पार्टी की तरफ से इस चुनौती का जवाब दिया है. अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, तो वे (AJUP कार्यकर्ता) न्यायपालिका का सहारा लेंगे." हुमायूं ने आगे कहा कि वह बिल्कुल भी नहीं डरते और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की 'गुलामी' स्वीकार नहीं करेंगे. वह अपने डेमोक्रेटिक अधिकारों के साथ, डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ेंगे.