Opinion: कश्मीर तक पहुंची उत्तराखंड में शॉल विक्रेता दानिश की पिटाई की आवाज़!

कश्मीर की अवाम और वहां के नेताओं की एक आम शिकायत रहती है कि देश के लोगों को कश्मीर से तो प्यार है, लेकिन कश्मीरियों से नहीं है. कश्मीर के अवाम और नेताओं की ये शिकायत तो काफी पुरानी है, लेकिन हाल के दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में कश्मीरी फेरीवालों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की जो खबरें सामने आ रही है,उससे ने सिर्फ उनकी शिकायत को बल मिलता है, बल्कि इससे इस बात की भी चिंता बढ़ रही है कि इसके विरोध में कहीं कोई प्रतिक्रिया न होने लगे.

गुरुवार को उत्तराखंड के विकासनगर में कश्मीर से शाल बेचने आये दो नौजवानों की न सिर्फ बेरहमी से पिटाई की गई बल्कि उसके साथ गाली-गलौज कर उसे आतंकवादी भी बताया गया.शॉल बेचने वाले ये दोनों कश्मीरी मुस्लिम विकासनगर बाजार डाकपत्थर रोड पर एक दुकान से कुछ सामान खरीदने गए थे. दोनों युवकों का इल्जाम है उसपर वहां धार्मिक-जातिगत टिप्पणी की गई. बाद में कुछ युवकों ने उनपर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में दोनों कश्मीरी नौजवान घायल हो गए. इस घटना की खबर मिलने के बाद स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इसका विरोध किया और घायल कश्मीरी युवकों को गोद में लेकर थाने का घेराव करने पहुँच गए. पुलिस की कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए.

ये कोई पहला मामला नहीं है, जब कश्मीरी फेरीवालों को उत्तराखंड में निशाना बनाया गया हो. देश के अलग-अलग हिस्सों में उनपर एक्का- दुक्का हमले आदि की खबरें पहले भी आती रही है. कई शिक्षण संस्थानों में भी कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ मारपीट या भेदभाव करने की खबरें आती रहती है. लेकिन पुलवामा हमले के बाद कश्मीरी अवाम पर हमलों की बाढ़ आ गई है. पिछले 3 माह में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई फेरीवालों को उनका नाम पूछकर उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें जबरन जय श्री राम बोलने के लिए कहा गया. उनसे बदतमीजी की गई. इन हमलों के ज़्यादातर आरोपी हिन्दू संगठनों से जुड़े हुए लोग है.

ख़ास बात ये है कि ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिससे लगातार उनका मनोबल बढ़ रहा है. ऐसे असामाजिक तत्त्वों को बड़े नेताओं, सांसद और विधायकों से ही प्रेरणा मिल रही है. अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री ही एक समुदाय विशेष के खिलाफ हर वक़्त ज़हर उगलता हो तो उसकी अवाम कैसी होगी?

अगर ऐसा ही होता रहा तो इसके परिणाम हरगिज भी ठीक नहीं होंगे. पुलवामा हमले या आज से 30- 40 साल पहले कश्मीर से ब्राह्मणों को वहां से भगाने के आतंकवादियों के गुनाह की सजा आज की पीढ़ी को नहीं दी जा सकती है. अगर ऐसा हुआ तो कश्मीर में सालों से चल रहे शान्ति के प्रयासों को धक्का लग सकता है. पाक समर्थित आतंकवादी संगठन और अलगाववादी तो चाहते ही हैं कि आम कश्मीरी अवाम में भारत सरकार के खिलाफ नफरत पैदा हो और उसे भड़काया जा सके. उसे जताया जा सके भारत की सरकार और वहां की अवाम कश्मीरी को अपना नहीं समझते हैं. अगर कश्मीर में भी इसकी प्रतिक्रिया शुरू होने लगी तो क्या होगा? निशाने पर कौन होगा? हमारे जवान होंगे या फिर उत्तर- प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों से जाकर वहां काम करने वाले मजदूर या छोटे व्यापारी होंगे, जिन्हें पहले भी आतंकवादी निशाना बनाते रहे हैं.

उत्तराखंड के विकासनगर की घटना के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ने संज्ञान लिया है.अब्दुल्ला ने गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि हम शूबे से सब कुछ पटरी पर लाने की कोशिश में लगे हैं, और हमारे राज्य के लोग कश्मीर से बाहर पीटे जा रहे हैं. उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.

इससे पहले, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसमें शामिल कसूरवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, "उत्तराखंड में इस 18 साल के कश्मीरी शॉल बेचने वाले पर लोहे की रॉड से तब तक हमला किया गया जब तक उसकी हड्डियां चूर-चूर नहीं हो गईं. यह भारत में कश्मीरियों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाओं में से एक है, जहां अपराधियों को पता है कि उन्हें सिस्टम से छूट मिलेगी. ये अब सिर्फ कुछ लोग नहीं हैं. भाजपा इन 'कुछ लोगों' को एक्टिव रूप से मेनस्ट्रीम में ला रही है, जो अब हाशिये पर नहीं हैं."

वहां के अन्य दलों के नेताओं ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है. अगर हम कश्मीर से बाहर के राज्यों से हम कश्मीरियों को इस तरह के सन्देश दे रहे हैं, तो ये हमारी भारी विफलता और एक बड़ी चूक होगी, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है.

:- हुसैन ताबिश

हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, यहाँ व्यक्त विचार उनके निजी विचार हैं.



