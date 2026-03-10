ईरान-इजराइल-अमेरिकी जंग की पहले हो चुकी थी भविष्यवाणी; हार की दहलीज पर बाहुबली

Iran -Israel- US war: अमेरिका- इजराइल और ईरान के बीच जंग पहले से और खतरनाक होते जा रहे हैं. ईरान ने अमेरिका के सीज फायर के प्रस्ताव को यह कहकर खारिज कर दिया है कि जंग शुरू अमेरिका ने किया है, लेकिन इसे ख़त्म ईरान करेगा. डिफेन्स एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जंग अब बहुत लम्बा खिंच सकता है, साथ ही इस जंग में अमेरिका की हार तय है. इसी हार को सामने देखकर अब वो दो देशों के बीच के जंग को 'होली वार' का नाम देकर दो धर्मों के बीच के जंग का रूप देने की कोशिश कर रहा है.
नई दिल्ली: ईरान और अमेरिका जंग के बीच खबर है कि जंग शुरू होने से पहले अमेरिका के डिफेंस हेडडक्वार्टर पेंटागन ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की थी. यह रिपोर्ट सीधे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोन्ल्ड ट्रंप को दी गई थी. उस रिपोर्ट में साफ़-साफ़ वॉर्निंग दी गई थी कि ईरान पर हमला कोई आसान मिलिट्री एक्शन नहीं होगी. यह कोई एक दिन की लड़ाई नहीं होगी. अगर हमला किया गया, तो उसका जवाब भी उतना ही सख़्त हो सकता है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ईरान के पास सिर्फ़ ट्रेडिशनल आर्मी ही नहीं है, बल्कि उसके पास रीजनल नेटवर्क है. M issile capabilities हैं और strategic जवाब देने की ताक़त भी है, जिसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट की सेक्योरिटी और स्टैबिलिटी पर ख़तरा पैदा हो सकता है. पेंटागन की इतनी खुली और बड़ी वॉर्निंग के बावजूद Donald Trump ने हमले का रास्ता क्यों चुना ये सोचने वाली बात है कि आख़िर उन पर किसका, कैसा और कितना बड़ा दवाब था ?
बर्बाद हो चुका है इजराइल का न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर
इस जंग के बीच ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसने हलचल मचा दी है. रूसी खुफिया सोर्सेज़ के हवाले से जारी इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के जवाबी हमलों के पहले 72 घंटों में इज़रायल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में इज़रायल के कई अहम लोग निशाने पर रहे. अब आपको एक एक कर बताते हैं की अब तक israel को इस जंग में कितना नुक़सान हुआ है? रूसी खुफिया सोर्सेज़ ने दावा किया है कि ईरान के हमले में अब तक 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इज़रायली फ़ौज के 6 टॉप General मारे गए है. अगर यह रिपोर्ट सही है, इस रिपोर्ट के फ़ैक्टस सहीं हैं, तो ये इज़रायल के आर्मी लीडिरशिप और उसके एडवांस साइंटिफ़िक प्रोग्राम के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा दावा किया गया है वो है कि Israel के डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी नुक़सान हुआ है, और वहां साइट का ऑपरेशन मुतास्सिर हुआ है. रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि ईरानी हमलों में लगभग 198 नेवल आफ़िसर और 462 फ़ौजी मारे गए, जबकि मोसाद के भी 32 Agents की मौत की भी बात कही गई है. सोचिए इज़रायल के लिए ये बहुत बड़ा नुक़सान है उस कि की साख़ पर बट्टा है ये.वो मुल्क जो दुनिया को टेक्नॉलजी, हथियार और डिफेंस सिस्टम बेचता है वो अपनी हिफ़ाज़त खुद नहीं कर पाया.
हिस्टोरियन जियांग ज़ुएक़िन की सच हो रही भविष्वाणी
एक चीनी-कनाडाई हिस्टोरियन हैं जियांग ज़ुएक़िन.जियांग डेटा, रीसर्च और सेचुएशन के मुताबिक़ पेशनगोई करते हैं. उनकी कई भविष्यवाणी सच भी साबित हुई है, जिसमें दो बड़ी भविष्यवाणियां पहले ही सही साबित हो चुकी हैं. अब उनकी तीसरी पेशनगोई को लेकर दुनिया में चर्चा तेज हो गई है. जियांग ने तीन बड़े इवेंट का जिक्र किया था. पहली भविष्यवाणी की थी कि 2024 में फिर से डोन्ल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे.उस वक़्त शायद ही किसी ने इस दावे को संजीदगी से लिया होगा, लेकिन जब अमेरिकी सियासत में चुनावी फैक्टर बदले और ट्रंप ने वापसी की तो जियांग की यह भविष्यवाणी अचानक चर्चा में आ गई. दूसरी भविष्यवाणी की थी कि अमेरिका और ईरान के बीच बड़ा टकराव होगा, और यह टकराव सिर्फ़ बयानबाज़ी तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि हमलों तक पहुंच सकता है. अमेरिका ईरान पर हमला करेगा आज जब मिडिल ईस्ट में जंग शबाब पर है तो लोग जियांग की इसी भविष्यवाणी को याद कर रहे हैं. लेकिन इन दोनो के साथ तीसरी भविष्यवाणी सबसे ज्यादा चर्चा में है. जियांग ने ये भी पेशनगोई की थी कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, तो यह जंग वैसी नहीं होगी जैसी वॉशिंगटन सोचता है. उनके मुताबिक इस जंग में अमेरिका को उम्मीद के मुताबिक जीत नहीं मिलेगी बल्कि हालात ऐसे भी बन सकते हैं, जहाँ अमेरिका को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है. इस वक्त जंग की जो सूरत- ए - हाल है उस में ईरान भारी पड़ रहा है और Prof. Jiyang की तीसरी भविष्यवाणी किसी हद तक सच साबित हो रही है. अमेरिका ने ये जंग शुरू तो की है, लेकिन मिडिल ईस्ट के हालात, अरब मुल्कों में उसके ठिकानों पर ईरान का हमला ये बता रहा है कि बात बहुत आगे निकल चुकी है. हालात अमेरिका के हाथ में नहीं दिख रहे हैं.
जंग में हर तरह से ईरान को मिल रही बढ़त
पेंटागन का ट्रंप को ईरान पर हमला न करने की रिपोर्ट देना. रशियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट और जियांग की पेशगोई, इन तीनों वजहों को देखने के बाद किसी भी शख्स को माजूदा जंग के नतीजे समझ आने लगेंगे. समझ ये आने लगेगा कि इस जंग में अमेरिका-इज़रायल की पोजिशन क्या है ? ईरान कहां खड़ा है? अगर ये बढ़ी और अमेरिका को मिडिल इस्ट में अपने वजूद पर ख़तरा नज़र आया तो अमेरिका के पास क्या क्या Options बचते हैं? क्या अमेरिका इस टकराव के बाद अपनी पीठ थपथपाकर बाहर निकल जाएगा? अक्सर अमेरिका की स्ट्रैटजी ये रही है कि वह लिमिटेड मिलिट्री एक्शन करता है. अपनी ताक़त दिखाता है, और फिर अपनी पीठ थपथपा कर पीछे हट जाता है, लेकिन इस बार हालात इतने आसान नहीं दिखते हैं, क्योंकि सामने ईरान है. एक ऐसा देश जो लंबे वक़्त से दबाव और सैंक्शन के बीच भी अपने आप को मज़बूत करता रहा है. अगर अमेरिका निकल गया, तो फिर सवाल ये भी है कि क्या क्या ईरान को इस तरह ज़ख़्मी शेर बनाकर छोड़ना आसान होगा, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल की ताक़त है.
रीजनल नेटवर्क है, और एक ऐसा जियो पॉलिटिकल पावर है जो पूरे मिडिल ईस्ट को मुतास्सिर कर सकता है. एक और अहम सवाल है कि क्या इजरायल अमेरिका के इस फ़रार के लिए तैय्यार होगा ? या फिर नेतन्याहू बनाम ट्रंप की नई जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट की सियासत में कई बार दोस्त देश भी अलग-अलग स्ट्रैटजिक प्रॉयरिटीज़ रखते हैं. जब जंग लंबी खिंचती है तो टकराव भी सामने आने लगते हैं. अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? ये सवाल भी सोचिए कि क्या इन हालात के बाद ईरान के पास Solid Reason नहीं होगा न्यूक्लियर वेपन बनाने का? तेहरान पहले भी कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन अगर उसे लगातार फ़ौजी खतरे का सामना करना पड़ता है, तो वह अपनी सिक्योरिटी का मुद्दा उठाकर दुनिया के सामने एक नई बहस खड़ी कर सकता है. और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट की सियासत पूरी तरह बदल सकती है. सवाल ये भी है कि क्या अरब-अमेरिका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा? दशकों से कई अरब देश अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर Dependant रहे हैं, लेकिन अगर इस जंग के बाद उन्हें लगे कि रीजनल बैलेंस बदल रहा तो अरब अमेरिका की नज़दीकियां दूरियों में बदल सकती हैं. ऐसे में क्या अरब लीग और ईरान के बीच सिक्योरिटी को लेकर कोई मुआहिदा हो सकता है? ऐसे कई सुलगते हुए सावाल हैं जिनका जवाब आने वाले वक़्त में मिलेगा.
रणनीतिक वार से धर्म युद्ध में बदल रही ईरान- अमेरिकी जंग
मिडिल ईस्ट की ये जंग, वजूद की जंग, सुप्रीमेसी की जंग, तेल और ताक़त की जंग, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर टकराव की जंग, से बहुत आगे निकल चुकी है. ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम इस जंग के पीछे के किरदारों को भी देख रहे हैं. इस जंग के पसे पर्दा एक बड़ी साज़िश की आहट महसूस हो रही है. ऐसा लग रहा है कि जंग का रास्ता मिडिल ईस्ट की सरहदों से निकल कर यूरोप की ज़मीन तक जोड़ा जा रहा है. हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अब इस जंग को कुछ हलकों में 'Holy War' यानी मज़हबी जंग का रंग दिया जा रहा है. और यही वह मोड़ है, जहाँ से दुनिया की सबसे खतरनाक बहस शुरू होती है, क्योंकि जब किसी जंग को मज़हब का रंग दिया जाता है तो फिर वो किसी सरहद में क़ैद नहीं रहती और जंगल में आग की तरह मज़हब के दीवानों को अपनी चपेट में ले लेती है. अमेरिका में फ़ौजियों को इनसपायर करते हुए इस जंग को मज़हबी मिशन की तरह पेश किया जा रहा है. कहीं-कहीं ये तक कहा जा रहा है कि यह 'बैटल ऑफ गॉड' है. और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान 'एंटी क्राइस्ट' है. God ने Trump को इस जंग के लिए चुना है. पिछले दिनों ट्रंप की वो वायरल वीडियो हम सबने देखा कि कैसे डोनल्ड ट्रंप के लिए प्रेयर की जा रही है. उन्हे ख़ास दुआ पढ़कर दम किया जा रहा है.ऐसी तस्वीरें देखने के बाद और ऐसी बातें सुनने के बाद एक बेहद खतरनाक सवाल उठता है कि क्या यह जंग अब एक नए मरहले में दाख़िल होने जा रही है ? क्या ये टकराव अब सिर्फ़ अमेरिका-इज़रायल और ईरान के बीच की स्ट्रैटजिक लड़ाई नहीं रह जाएगा ?
क्या इसे धीरे-धीरे एक बड़े मज़हबी नैरेटिव में बदला जा रहा है ? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रही है जहाँ एक तरफ यूरोप और अमेरिका खड़े होंगे और दूसरी तरफ अरब और मुस्लिम देश ? क्या यह संघर्ष मुस्लिम बनाम ईसाई की शक्ल लेने जा रहा है? ये सवाल इसलिए भी संजीदा है, क्योंकि तारीख़ में जब भी जंगों को मज़हबी पहचान के साथ जोड़ा गया है तो उनका दायरा बेहद खतरनाक हो गया है. यूरोप का तारीख़ उठाकर देखिए. M edieval दौर में हुई क्रूसेड की जंगें, जहां मज़हब के नाम पर सदियों तक खून बहा. उस दौर में भी यही कहा गया था कि ये होली वॉर है. और उस सोच ने पूरे इलाक़े को दशकों तक वायलेंस में झोंक दिया था. लेकिन आज की दुनिया उस दौर से अलग है.आज की दुनिया में न्यूक्लियर हथियार हैं. लंबी दूरी की missile हैं, ड्रोन है, साइबर अटैक है. इसलिए अगर कोई भी टकराव मज़हबी रंग लेता है, तो उसका असर सिर्फ़ एक इलाक़े तक महदूद नहीं रहेगा.ये पूरी दुनिया को अपनी आग में झुलसा देगी.
