पैगम्बर साहब (स.) की ज़िन्दगी का आखिरी संबोधन; जिसे जानकर आप बन जाएंगे पहले से बेहतर इंसान

हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आख़िरी हज के मौक़े पर मैदान-ए-अराफ़ात में जो तारीख़ी ख़ुत्बा दिया था, उसे ख़ुतबा-ए-हज्जतुल विदा कहा जाता है. यह सिर्फ एक ख़िताब नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अमन,इंसाफ़ और मसावात का एक मुकम्मल मंशूर यानी मैनिफ़ेस्टो था. इस ख़ुतबे की शुरुआत उन्होंने क़ुदरत की तारीफ़ और उसकी बड़ाई बयान करते हुए की थी, और फिर वहाँ मौजूद हज़ारों के मजमे को बड़े ही प्यार और संजीदगी से मुख़ातिब किया था.

उन्होंने लोगों से कहा कि मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि इस साल के बाद मैं कभी इस जगह तुमसे दोबारा मिल सकूँगा या नहीं. उनके इस शुरुआती अंदाज़ ने ही पूरे माहौल को बेहद जज़्बाती और संजीदा बना दिया था, क्योंकि सबको अंदाज़ा हो रहा था कि ये उनके महबूब नबी का आख़िरी पैग़ाम है.

औरतों के हक़ और बराबरी की बात

इस ख़ुतबे का सबसे अहम और ख़ास पहलू औरतों के हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त था, जिसके बारे में उस दौर के समाज में कोई सोचता भी नहीं था. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को ख़ास तौर पर वसीयत करते हुए फ़रमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पर अपने निकाह में लिया है. उन्होंने मर्दों को याद दिलाया कि औरतों पर तुम्हारे कुछ हक़ हैं, तो तुम्हारे ऊपर भी औरतों के कुछ वाजिब हुक़ूक़ हैं. उन्होंने हुक्म दिया कि अपनी बीवियों और घर की दूसरी औरतों के साथ हमेशा भलाई, मोहब्बत और नरमी का बर्ताव करो. समाज में औरतों को यह इज़्ज़त और मकाम देकर उन्होंने आने वाली तमाम नस्लों के लिए ख़ानदानी और समाजी ज़िंदगी को संवारने का एक बेहतरीन रास्ता दिखा दिया था.

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समाज से हर तरह की गैर- बराबरी को खत्म करने का सन्देश

रंग,नस्ल, ज़ात, बिरादरी, क़बीले और ऊंच-नीच की दीवारों को गिराते हुए उन्होंने इंसानियत की बराबरी का ऐसा ऐलान किया जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलती. उन्होंने साफ़ कहा कि लोगों, तुम सबका रब एक है और तुम सब एक ही बाप यानी आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से बनाया गया था. इसलिए किसी अरब के रहने वाले को किसी ग़ैर अरब पर और किसी ग़ैर अरबी को किसी अरब वाले पर कोई बड़ाई या फ़ौक़ियत हासिल नहीं है. इसी तरह न तो किसी गोरे को काले पर और न ही किसी काले को गोरे पर कोई फज़ीलत हासिल है. अल्लाह के नज़दीक बड़ा और इज़्ज़त वाला सिर्फ वो इंसान है जिसके आमाल अच्छे हैं और जिसके दिल में अल्लाह का डर और परहेज़गारी है. उन्होंने यह भी साफ़ किया कि अब हर इंसान अपने कर्मों के लिए ख़ुद ज़िम्मेदार होगा. किसी के गुनाह का बोझ उसके बाप या बेटे पर नहीं डाला जाएगा.

हर तरह के शोषण और अत्याचार से दूर रहने की सलाह

अमानत में ख़्यानत न करने की ताकीद करते हुए आपने फ़रमाया कि माअशी और समाजी इस्तेहसाल को ख़त्म करने के लिए ब्याज यानी सूद को पूरी तरह से हराम और नाजायज़ क़रार दिया जाता है. उन्होंने साफ़ लफ़्ज़ों में कहा कि दौरे जेहालत के सारे ब्याज आज से ख़त्म किए जाते हैं और सबसे पहले मैं अपने सगे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के ब्याज की रक़म को माफ़ करता हूँ. इस तरह उन्होंने मआशी बराबरी की नींव रखी ताकि अमीर ग़रीबों का ख़ून न चूस सकें. इसके साथ ही उन्होंने समाज के सबसे कमज़ोर तबके यानी ग़ुलामों और नौकरों के हुक़ूक़ पर बहुत ज़ोर दिया. उन्होंने हिदायत दी कि जो तुम्हारे मातहत काम करते हैं, उनके साथ वैसा ही सुलूक करो जैसा तुम अपने साथ करते और चाहते हो. जो तुम ख़ुद खाते हो वही उन्हें खिलाओ और जैसा तुम ख़ुद पहनते हो वैसा ही उन्हें पहनाओ, उनके साथ ज़रा भी ज़्यादती न की जाए.

दुश्मनी ख़त्म कर माफ़ी की वकालत

इस तारीख़ी ख़ुत्बे में अहम मौजू इंसानी जान और माल की हिफ़ाज़त का था. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ तौर पर ऐलान किया कि हर इंसान की जान, उसका माल और उसकी इज़्ज़त एक-दूसरे के लिए उतनी ही ज़रूरी है, जितना कि हज का ये महीना और ये शहरे मक्का. उन्होंने सदियों से चली आ रही जेहालत और ज़ुल्म की रस्मों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया. उन्होंने कहा कि पुराने ज़माने की दुश्मनी और ख़ून के बदले ख़ून लेने का जो सिलसिला कबीलों के बीच चलता आ रहा था उसे अब पूरी तरह पैरों तले कुचला जाता है. यहाँ तक कि उन्होंने सबसे पहले अपने ही ख़ानदान के रबीआ बिन हारिस के ख़ून का बदला माफ़ करके समाज के सामने माफ़ी और अमन की एक बड़ी मिसाल पेश की.

ख़ुत्बे के आख़िरी हिस्से में उन्होंने वहां मौजूद लोगों को आपस में भाई-भाई बनकर रहने की ताकीद की. उन्होंने दुनिया से रूख़्त होने से पहले दो बेहद अहम चीज़ें सौंपते हुए कहा कि मैं तुम्हारे बीच अल्लाह की किताब यानी क़ुरान और अपने तरीक़े यानी सुन्नत को छोड़कर जा रहा हूँ. दूसरी रिवायतों के मुताबिक़ आपने फ़रमाया कि मैं तुम्हारे बीच किताब और अहलेबैत छोड़ कर जा रहा हूं. जब तक तुम इन्हें मज़बूती से पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे.

इसके बाद उन्होंने आसमान की तरफ उंगली उठाई और अल्लाह को गवाह बनाते हुए लोगों से पूछा कि क्या मैंने अल्लाह का पैग़ाम तुम तक पहुँचा दिया है. वहाँ मौजूद हज़ारों लोगों ने एक आवाज़ में गवाही दी कि हाँ आपने हक़ अदा कर दिया. तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ऐ अल्लाह तू गवाह रहना और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, वो मेरी इन बातों को उन तक पहुँचा दें जो आज यहाँ मौजूद नहीं हैं.

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