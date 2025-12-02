कुरआन में किन परिस्थितियों में किसे है 'जिहाद' का हुक्म; इसे पढ़कर जल जाएगी दिमाग की बत्ती!

नई दिल्ली: 'जिहाद' शब्द ख़बरों की सुर्ख़ियों में है, जब से जमियत उलेमा-ए- हिन्द के सद्र (अध्यक्ष) मौलाना महमूद मदनी ने मुसलमानों से जुल्म के खिलाफ जिहाद करने की अपील की है. कुछ भाजपा नेता, केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों के विधायक, मंत्री और दक्षिणपंथी समूह के लोग मदनी के इस बयान को देश विरोधी बता रहे हैं. उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीँ मदनी ने कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है. सुधार उन्हें नहीं बल्कि उन लोगों को सुधार की ज़रूरत है, जो जिहाद का गलत मतलब निकालते हैं.

हालांकि, ऐसा भी नहीं है कि जिहाद को लेकर पहली बार ऐसा बखेड़ा खड़ा हुआ है. भाजपा शासित राज्यों में आजकल मुसलमानों की हर व्यक्तिगत गलतियों या अपराध को भी जिहाद से जोड़ दिया जा रहा है. लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, जीन्स जिहाद, वोट जिहाद, कोरोना जिहाद, जनसँख्या जिहाद, हलाल जिहाद, UPSC जिहाद, मेडिकल जिहाद और न जाने कौन- कौन से जिहाद इसके उदाहरण हैं. सत्ताधारी दल के नेता और समर्थक रोज़ नए- नए तरह के जिहाद खोज ले रहे हैं.

वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और सेंटर फॉर सेकुलरिज्म स्टूडी के निदेशक, इरफ़ान इंजिनियर कहते हैं, " 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने, और राज्यों में भाजपा के लगातार विजय अभियान के साथ हिंदीभाषी राज्यों में दक्षिणपंथ का जबरदस्त उभार हुआ है. इसी के साथ जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल भी बढ़ गया है. इससे एक तरफ जहाँ इस्लाम और मुसलमानों की छवि धूमिल की जाती है, वहीँ चुनाव के वक़्त इससे वोटों के ध्रुवीकरण में मदद मिलती है."

इस्लाम में जिहाद एक बेहद पवित्र शब्द है, इसका मतलब खुद के इन्द्रियों पर नियंत्रण से लेकर लगातार संघर्ष करते रहने और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने से लगाया जाता है. इसलिए जब छोटे- मोटे व्यक्तिगत अपराधों के लिए सारे मुसलमान को टारगेट किया जाता है, और हर बात को एक संगठित अपराध या साजिश बताकर प्रचारित किया जाता है, तो मुसलमान इससे दुखी होते हैं. मदनी के हालिया बयान को इसी सन्दर्भ में देखा जा सकता है.

जिहाद के अर्थ और व्याख्या को लेकर समय- समय पर उलेमा और मुस्लिम बुद्धीजीवी अपना पक्ष रखते रहे हैं, आज हम इसके उन मतलब या सन्दर्भों की चर्चा करेंगे, जो कुरआन में किया गया है. सऊदी अरब के रियाद से दारुस्सलाम प्रकाशन से छपी एन्साइक्लोपीडिया ऑफ़ कुरआन, लेखक प्रोफेसर डॉक्टर जियाउर्रहमान आज़मी, में जिहाद शब्द की विस्तृत व्याख्या पेश की गई है.

1.कोशिश करना

कुरआन में जिहाद का कई सन्दर्भों में इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि किसी भी भाषा में एक शब्द का कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है. इस लिहाज से जिहाद का पहला मतलब है कोशिश करना या प्रयत्न करना है.

2. दबाव डालना

"हमने मनुष्य को अपने माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने की ताकीद की है, लेकिन अगर वे तुमपर दबाव डालें कि तुम मेरे (अल्लाह) साथ किसी को सम्मिलित कर लो जिसका तुम्हें कोई ज्ञान नहीं तो उनका कहना मत मानो." (सूरा-29, अल-अनकबूत, आयत-8) यहाँ दबाव डालने के अर्थ में 'जिहाद' शब्द का प्रयोग किया गया है. यानी अगर माता- पिता भी अल्लाह के सिवाय किसी और की बंदगी करने के लिए कहे या किसी तरह का दबाव डाले तो उससे इनकार करने का हुक्म है.

3. दौड़-धूप करना / संघर्ष करना

"जिन लोगों ने हमारे लिए दौड़-धूप की, हम अवश्य उन्हें अपना मार्ग दिखाएँगे. निस्संदेह अल्लाह सदाचारियों के साथ है." (सूरा-29, अल-अन्कबूत, आयत-69) यहाँ दौड़-धूप/ संगर्ष/ मेहनत करने के लिए जिहाद शब्द का प्रयोग हुआ है.

"जो व्यक्ति (अल्लाह के मार्ग में) संघर्ष करता है, वह तो स्वयं अपने लिए संघर्ष करता है. निश्चय ही अल्लाह सारे संसार से निस्पृह है." (सूरा-29, अल-अन्कबूत, आयत-6)

मौलान महमूद नदवी सहित अन्य हिन्दुस्तानी उलेमा जिहाद को दो तरह से परिभाषित करते हैं. जिहाद असगर और जिहाद अकबर.

जिहाद असगर का मतलब खुद के नफ्स यानी इन्द्रियों पर नियंत्रण रखना और करना भी एक तरह का जिहाद है. बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरे के रास्ते पर न जाओ.

जबकि जिहाद अकबर में दूसरे के जुल्म, प्रताड़ना का विरोध करने से हैं.

मुफ़्ती शमशुद्दीन नदवी कहते हैं, "सत्य या इन्साफ के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना जिहाद है.. लेकिन आप सक्षम हैं तो जुल्म के खिलाफ आप जंग कर सकते हैं. बुरा को बुरा बोलना, मन से मानना और उससे दूर रहने का उधम भी जिहाद है."

3. युद्ध/ जंग के सन्दर्भ में जिहाद का प्रयोग

कुरआन ने बहुत सी परिस्थितियों में युद्ध करने का भी आदेश दिया गया है. उसे भी जिहाद से संदर्भित किया गया है. उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं;

(1) जो अपने घरों से बिना कारण निकाल दिए जाएँ और उनके विरुद्ध शत्रुओं ने युद्ध छेड़ रखा हो, तो ऐसी दशा में निकाले गए लोगों को युद्ध (जिहाद) करने का आदेश दिया गया है. यानी किसी नागरिक को बिना कारण अपने ही देश से निकाल दिया जाना या खदेड़ दिए जाने पर कुरआन उसे अपने अधिकारों के लिए जंग करने का हुक्म देता है. (देखें: कुरआन, सूरा-22, अल-हिज, आयतें-39,40)

आगे कहा गया है- लेकिन वे लोग जो मुसलमानों को सताते नहीं हैं, और न ही उनसे युद्ध करते हैं, उनके साथ उत्तम व्यवहार करने से अल्लाह मना नहीं करता है.

"जिन लोगों ने तुमसे धर्म के विषय में युद्ध नहीं किया, और न देश से निकाला, उनके साथ उत्तम व्यवहार एवं उपकार करने से और न्यायपूर्ण व्यवहार करने से अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता है. निस्सन्देह अल्लाह न्याय करनेवालों को पसन्द करता है." (सूरा-60, अल-मुम्तहिना, आयत-8)

(2) जब शत्रु मुसलमानों से युद्ध करें

"अल्लाह के मार्ग में उनसे युद्ध करो. जो तुमसे लड़ते हैं, और उनपर अत्याचार न करो, जो तुमसे लड़ते झगड़ते नहीं हैं. अल्लाह अत्याचारी को पसंद नहीं करता."

(सूरा-2, अल-बक़रा, आयत-190)

(3) जब धर्म-विरोधी लोग सत्य-धर्म से फेरने की चेष्टा करें

"वे चाहते हैं कि जिस तरह वे स्वयं विधर्मी हैं तुम भी उनकी तरह बन जाओ. तो तुम उनमें से किसी को सच्चा मित्र न बनाओ, जब तक कि वे (ईमान लाने के पश्चात्) अल्लाह के मार्ग में हिजरत न करें. फिर यदि वे इससे मुँह फेर लें, तो उनको पकड़ो और युद्ध करो. उनमें से किसी को मित्र एवं सहायक न बनाओ." इस आयत का आशय है कि जब कोई तुम्हे जबरन अपने धर्म पर चलने के लिए फोर्स करे या तुम्हे अपने धर्म का पालन करने से रोक दे तो ऐसे लोगों से दूरी बना लो और उनसे जिहाद करो. (सूरा-4, अन-निसा, आयत-89)

यहाँ यह बात भली-भांति समझ लेनी चाहिए कि जिहाद (युद्ध) का अधिकार शासक के पास होता है. वही हालात का जायज़ा लेकर जिहाद करने का एलान कर सकता है. यह काम किसी व्यक्ति या समूह का नहीं है, क्योंकि जिहाद भी इस्लाम के उन आदेशों में से है जिनका लागू करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, किसी व्यक्ति या समूह की नहीं. जैसे हत्यारे को मृत्यु दण्ड देना, चोर का हाथ काटना, पापी को सज़ा देना इत्यादि, और जब शासक की तरफ से जिहाद करने का एलान हो जाए तो फिर उसकी प्रजा पर जिहाद अनिवार्य हो जाता है. जैसा कि पवित्र कुरआन में आया है.

" अनिवार्य होने पर तन-मन-धन से जिहाद करो अल्लाह के मार्ग में और यही तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर तुमको इसका ज्ञान हो." (सूरा-9, अत-तौबा, आयत-41)

कुरआन में ऐसी दशा में उन लोगों की निन्दा की गई है, जो जिहाद करने से बचना चाहते हैं .

"ऐ ईमानवालो! तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह के मार्ग में निकल पड़ो तो तुम धरती पर ढहे जाते हो? क्या तुम परलोक के बदले सांसारिक जीवन पर रीझ गए हो? सुनो, संसार का यह जीवन परलोक की तुलना में अति तुच्छ है." (सूरा-9, अत-तौबा, आयत-38)

मुफ़्ती अबरार अहमद कहते हैं, "यहाँ ये स्पष्ट है कि हर जंग जिहाद नहीं है, आतंकवादी कृत्य, उपद्रव या बलवा जिहाद नहीं है. जिहाद के नियम और शर्तें हैं. व्यक्ति या कोई संस्था निजी स्वार्थों के लिए जिहाद नहीं कर सकता है, न ही इसके लिए नागरिकों को आदेशित कर सकता है.ये काम सरकार या हुकूमत का है. कैसे किसी देश के नागरिकों के लिए युद्ध के समय सैनिक की कमी होने पर सरकार युद्ध में शामिल होकर दुश्मन देश और सैनिकों से लड़ने के लिए आदेशित कर सकता है. ठीक वहि चीज़ कुरान में कहा गया है."

जैसा कि बताया जा चुका है जिहाद एक ऐसा धार्मिक कर्तव्य है जो शासन के हाथ में है. उसकी आज्ञा के बिना जिहाद नहीं बल्कि उपद्रव है, और इस्लाम एक शान्तिप्रिय धर्म है उपद्रवी धर्म नहीं. इसलिए जिहाद के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिनको नबी करीम(स.) जिहाद पर जानेवालों को बताया करते थे. उनमें से कुछ ये हैं

1. युद्ध में उन्हीं लोगों की हत्या की जा सकती है जो युद्ध कर रहे हो अर्थात सैनिक . जो लोग युद्ध न कर रहे हों उनकी हत्या न की जाए.

2. स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों, पुरोहितों की हत्या न की जाए.

3. रात्रि के समय युद्ध न छेड़ा जाए, क्योंकि इस समय लोग आराम कर रहे होते हैं.

4. युद्ध करने से पहले उनको इस्लाम की शिक्षा से अवगत करा दिया जाए ताकि अगर वे उन्हें समझ-बूझकर इस्लाम स्वीकार करना चाहें तो फिर उनसे युद्ध न किया जाए.

5. किसी क़ैदी को आग में न जलाया जाए.

6. युद्ध के दौरान किसी को बाँधकर उसकी हत्या न की जाए.

7. लूट-खसोट न की जाए.

8. खेतों और बाग़ों को नष्ट न किया जाए.

9. किसी क़ैदी की हत्या न की जाए.

10. किसी भागनेवाले का पीछा न किया जाए.

11. जो अपने घर का द्वार बन्द कर ले, उसे कुछ न कहा जाए.

12. जो शरण माँगे उसे शरण दी जाए.

13. किसी पत्रवाहक तथा दूत की हत्या न की जाए.

14. जो कैदी बना लिए गए हों, उनसे अच्छा बर्ताव किया जाए.

15. कैदियों को मुसलमान कैदियों के बदले में छोड़ा जा सकता है.

ये हैं इस्लामी युद्ध/ जिहाद के कुछ नियम. जिहाद पर जानेवालों को पैगम्बर मुहम्मद (स.) इन नियमों से अवगत कराया करते थे और इन नियमों का पालन करने को कहते थे.

