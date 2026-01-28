गहरा होता जा रहा है ASP अनुज चौधरी पर लगा संभल का दाग और कसती जा रही कानून की पकड़

नई दिल्ली: संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी को राज्य सरकार का खुला समर्थन मिलने के बाद भी उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई और मजबूत होती जा रही है और सरकारी दखलअंदाजी को नज़रंदाज़ कर अनुज चौधरी पर कोर्ट और कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो एक दिन सरकार भी अनुज चौधरी से किनारा कर लेगी, क्योंकि अनुज चौधरी न तो किसी तरह के वोट बैंक की गारंटी हैं, न ही सरकार एक पुलिस अफसर के लिए अपना नुक्सान उठाना चाहेगी. इसलिए अनुज चौधरी का भी वो ही हश्र हो सकता है, जो कानून को हाथ में लेने वाले देश के बहुत से पुलिस अफसरों और पुलिसकर्मियों का पहले हो चुका है. सियासतदानों ने हमेशा पुलिस अफसरों का इस्तेमाल किया है, और काम निकल जाने के बाद उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका है.

संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी सहित 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के CJM कोर्ट के आदेश के बावजूद हफ्ता भर से ज्यादा का वक्फा गुज़र जाने के बाद भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका. इस मामले में सीओ के खिलाफ केस करने वाले मोहम्मद आलम के वकील कमर हुसैन ने अनुज चौधरी और पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज न किए जाने के मामले में बुधवार को कोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की है.

वहीँ. संभल हिंसा के मामले में हाईकोर्ट ने मोहम्मद आलम को भी 25 फरवरी तक अग्रिम जमानत दे दी है.इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा भी मांगा है, और इसपर अगली सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख तय की है.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि मोहम्मद आलम के पिता की ही अर्जी पर संभल की सीजेएम कोर्ट ने भीड़ पर गोली चलाने वाले सीओ अनुज चौधरी और दीगर पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज़ करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने जैसे ही ये आदेश दिया पुलिस ने मोहम्मद आलम के पिता को भी संभल हिंसा के मामले में नामज़द कर दिया था.

मोहम्मद आलम एक बिस्कुट विक्रेता था, और जब हिंसा हुई थी, वो बिस्कुट बेचने के लिए उधर से गुज़र रहा था. लेकिन पुलिस ने उसी उपद्रवी मानते हुए कथित तौर पर उसपर गोली चला दी थी. इस हिंसा के बाद आलम का पिता पुलिस के डर से चोरी- छिपे उसका इलाज करा रहा था. जब वो बचा गया, तो उसने सीओ अनुज चौधरी और उसके सहयोगी पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद कोर्ट ने अनुज चौधरी और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे.

संभल और अनुज चौधरी का ये केस उस वक़्त एक बार फिर सुर्ख़ियों में आ गया जब अनुज चौधरी और दीगर 20 पुलिस अहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करने वाले CJM सीजेएम विभांशु सुधीर का अचानक तबादला कर उन्हें दूसरे जिले में डिमोशन कर भेज दिया गया. साथ ही उनकी जगह पर संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे का आदेश देने वाले जज आदित्य सिंह का प्रमोशन कर संभल का सीजेएम बना दिया गया. जब इस मामले में सीओ अनुज चौधरी को कथित तौर पर बचाने के लिए सरकार की फजीहत हुई तो एक दिन बाद ही आदित्य सिंह की जगह दीपक कुमार जायसवाल को सीएमजेएम बना दिया गया.

इसके बाद सरकार ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए अपना पक्ष रखा था कि सीजेएम विभांशु सुधीर ने काफी पहले से अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया था, महज ये सिर्फ एक इत्तेफाक भर है कि उनके आवेदन पर मंजूरी उसी वक़्त मिली, जब उन्होंने संभल हिंसा के वक़्त के सीओ अनुज चौधरी और अन्य पुलिस वालों के खिलाफ एक बेक़सूर इंसान को गोली मारने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था. सरकार ने इस मामले में सफाई तो ज़रूर दी थी, लेकिन शायद ही किसी को सरकार के खंडन पर भरोसा होगा.



संभल हिंसा, कब, कैसे और क्यों भड़की थी?

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद को लेकर हिन्दू संगठनों का दावा है कि ये एक प्राचीन मंदिर है, जिसके अवशेष पर मुगलकाल में मस्जिद बनाई गई है. हिन्दू संगठनों की मांग पर कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे की इज़ाज़त दी थी. जब ASI की टीम मस्जिद का सर्वे करने गई तो उसमें कुछ हिन्दू संगठनों के लोग भी शामिल हो गए, और उन्होंने वहां पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में भड़काऊ नारे लगाए. 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद का दुबारा सर्वे हो रहा था, तभी हिंसा भड़क गई. इस हिंसा में पांच लोग मारे गए जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते थे. मुस्लिम समाज का इल्ज़ाम है कि नौजवानों की मौत पुलिस की गोली से हुई, जबकि पुलिस का दावा है कि फायरिंग मुस्लिम भीड़ की तरफ से हुई थी, और उसी में पांच लोग मारे गए.

इस हिंसा के बाद पुलिस ने मुस्लिम समाज के 80 से ज्यादा लोगों को हिंसा भड़काने और करने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसमें कुछ निर्दोष महिलाएं और पुरुष भी शामिल थे. वहीँ, इस मामले में लगभग 2000 से ज़यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया. उनमें से बहुत से लोग आज भी फराफ हैं या गायब है. पुलिस उनकी पहचान सार्वजनिक कर चुकी है, और गिरफ्तारी पर इनाम भी रख चुकी है.

इस हिंसा के बाद संभल हिन्दू- मुस्लिम साम्प्रदायिकता की एक नई प्रयोगशाला बन गया, जिसमें समय- समय पर सरकार और साधू- संतों के अतिवादी बयानों और पुलिस की कथित एकतरफा कार्रवाई ने इस पूरे मामले को एक रणनीतिक साजिश का हिस्सा मानने के लिए लोगों को मजबूर किया. पुलिस इस पूरे मामले में एक टूल के तौर पर इस्तेमाल की गई.

सीओ अनुज चौधरी को मीडिया और हिन्दू संगठनों ने एक निष्पक्ष पुलिस अधिकारी के बजाए सनातन के रक्षक के तौर पर पेश किया. पुलिस मैन्युअल के विरुद्ध दिए गए उनके बयानों और हरकतों से वो एक हिन्दू पुलिस अधिकारी की छवि में ढलते चले गए. वो लम्बे अरसे से प्रमोशन की राह भी देख रहे थे, सरकार ने उनका प्रमोशन कर उन्हें पड़ोस के मुरादाबाद जिले में ASP बनाकर भेज दिया. लेकिन अनुज चौधरी के वर्दी पर लगा संभल का दाग लगातार गहरा होता जा रहा है.

इसे भी पढ़ें: मदरसे में कुरान के साथ गीता भी पढ़ाएं; IPS अधिकारी ने की खास अपील