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हजरत मुहम्मद (स.) की तालीमात; हर दौर के लिए मोहब्बत, रहमत और बराबरी का पैगाम

Eid Milad Celebration: ईद मिलादुन्नबी हजरत मुहम्मद (स.) की पैदाइश की याद में मनाया जाने वाला अहम अवसर है. इस दिन मुसलमान उनकी सीरत, शिक्षाओं और इंसानियत, बराबरी, इंसाफ, रहमदिली तथा अमन के पैगाम को याद करते हैं. उनके जीवन से ज्ञान, महिलाओं के अधिकार और मानव सम्मान की अहमियत का संदेश मिलता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByAkib Khan Mansoori Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 20, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:26 PM IST
हजरत मुहम्मद (स.) की तालीमात; हर दौर के लिए मोहब्बत, रहमत और बराबरी का पैगाम
Image Credit: AI निर्मित फोटो

About the Author

Akib Khan Mansoori

Akib Khan Mansoori

आकिब खान मंसूरी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले हैं. उन्होंने भीमरॉव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से बैचलर की पढ़ाई की है. इसके बाद देश की मशहूर यूनिवर्सिटी  जामिया मिल्लिया इस्लामिया से टीवी जर्नलिज्म किया है.  आकिब अभी Zee Media में अस्सिटेंट प्रोडूसर हैं. इससे पहले वो Zee News और कई बड़े चैनलों में ट्रेनिंग ली है. वो जम्मू- कश्मीर और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक मुद्दों पर लिखते हैं. 

 

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