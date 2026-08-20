/हजरत मुहम्मद (स.) की तालीमात; हर दौर के लिए मोहब्बत, रहमत और बराबरी का पैगाम

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Eid Milad Celebration: इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मुहम्मद (स.) के जन्मदिन के मौके पर मनाए जाने वाले जश्न को ईद मिलादुन्नबी कहा जाता है. इस मौके पर मुस्लिम समाज में बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है कहीं हजरत मुहम्मद साहब की सीरत यानी उनकी जिंदगी और किरदार पर जलसे होते हैं, तो कहीं जुलूस निकालकर उनके पैगाम को आम किया जाता है.
इन कार्यक्रमों में हर उम्र के लोग, खासकर नौजवान, झंडे, बैनर और प्लेकार्ड के साथ शामिल होते हैं कई जगहों पर नातख्वानी और नातगोई होती है, जिसमें पैगंबर-ए-इस्लाम की शान और उनके किरदार का जिक्र किया जाता है. वहीं, कुछ जगहों पर उनकी सीरत से जुड़े क्विज और दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं.
कैसे मनाया जाता है जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी?
ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बड़ी तादाद में मुसलमान कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं कई लोग अपने कारोबार बंद रखकर अपनी अकीदत का इजहार करते हैं और मस्जिदों, मदरसों तथा दूसरे स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं. मुस्लिम समाज के मुताबिक, हजरत मुहम्मद साहब की पूरी जिंदगी इंसानों के लिए एक नमूना-ए-अमल है. इस्लामी मान्यता के मुताबिक हजरत मुहम्मद (स.) आखिरी पैगंबर हैं. उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा. इस्लामी मान्यता के मुताबिक, हजरत मुहम्मद (स.) ने लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और इंसानों को तौहीद, इंसाफ, रहमदिली और इंसानियत का रास्ता दिखाया.
12 रबीउल अव्वल को पैदाइश और वफ़ात की मशहूर राय
मुस्लिम समाज में सबसे मशहूर राय यह है कि हजरत मुहम्मद साहब की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई और उनकी वफ़ात भी 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को हुई. इसी वजह से बहुत से मुस्लिम समाजों में 12 रबीउल अव्वल को पैगंबर की पैदाइश की याद में ईद मिलादुन्नबी या मिलादुन्नबी के तौर पर मनाया जाता है. मिस्र की आधिकारिक धार्मिक संस्था Dar al-Ifta al-Misriyyah भी 12 रबीउल अव्वल को पैदाइश और वफ़ात की तारीख के बारे में प्रचलित और राजेह राय के रूप में पेश करती है.लेकिन इतिहास में जाएगें तो तस्वीर इससे कहीं जटिल देखने को मिलती हैं.
क्या था आखिरी पैगंबर का पैगाम ?
हजरत मुहम्मद साहब की पैदाइश मक्का में हुई. इस्लामी इतिहास में उस दौर को जाहिलियत का दौर कहा जाता था उस समय अरब समाज में कबीलों के बीच झगड़े, सामाजिक असमानता और कई तरह की बुराइयां मौजूद थीं. इस्लामी मान्यता के मुताबिक 40 साल की उम्र में हजरत मुहम्मद साहब पर पहली वही नाजिल हुई और उन्हें अल्लाह का रसूल बनाया गया. इसके बाद करीब 23 साल तक उन्होंने लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया. कुरआन की पहली वही के शुरुआती शब्दों में इक़रा यानी पढ़ो का संदेश आता है। इस तरह इस्लामी परंपरा में ज्ञान और पढ़ने को भी खास अहमियत दी गई. हजरत मुहम्मद साहब का बुनियादी पैगाम था कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए और इंसान अपनी जिंदगी को अखलाक, इंसाफ और जिम्मेदारी के साथ गुजारे.
हजरत मुहम्मद (स.) की शिक्षाओं में मसावात यानी बराबरी, का खास स्थान है
मशहूर खुत्बा-ए-हज्जतुल विदा में नस्ल, रंग और कबीले की बुनियाद पर इंसान को दूसरे इंसान से बेहतर मानने की सोच को खारिज किया गया. इस्लामी परंपरा में इससे जुड़ा मशहूर पैगाम है कि किसी अरब को गैर-अरब पर और किसी गैर-अरब को अरब पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं, सिवाय तकवा के. यानी इंसान की असल कद्र उसकी नस्ल, रंग या इलाके से नहीं, बल्कि उसके किरदार और नेक अमल से होती है. यही वजह है कि हजरत मुहम्मद साहब की सीरत में इंसाफ और इंसानी बराबरी को खास अहमियत दी जाती है
औरतों को विरासत में हक
हजरत मुहम्मद साहब के दौर में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को लेकर भी कई अहम सुधार सामने आए कुरआन ने महिलाओं के लिए मीरास यानी विरासत में हिस्सा तय किया। बेटियों, पत्नियों और दूसरी हकदार महिलाओं के लिए विरासत के अधिकार निर्धारित किए गए. कुरआन ने बेटियों को विरासत से महरूम करने और उन्हें सामाजिक रूप से कमजोर समझने की प्रथा को चुनौती दी. इस्लामी शिक्षाओं में बेटियों की परवरिश, महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों पर भी जोर दिया गया. इस लिहाज से हजरत मुहम्मद साहब की सीरत में महिलाओं के साथ इज्जत, इंसाफ और हक का व्यवहार एक अहम संदेश के तौर पर सामने आता है.
हजरत मुहम्मद साहब की शिक्षाओं में इंसानी जान की हुरमत यानी सम्मान, को बेहद अहम माना गया है
कुरआन में सूरह अल-माइदा की आयत 32 में एक इंसान की जान को नाहक लेने की गंभीरता बताते हुए कहा गया है कि जिसने किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या की जिसने किसी की हत्या नहीं की या धरती में फसाद नहीं फैलाया, तो मानो उसने पूरी इंसानियत की हत्या की.इसी तरह हजरत मुहम्मद साहब की सीरत में भी बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाने और ज्यादती से बचने की शिक्षा मिलती है. यानी इंसान की जान की हिफाजत,अमन, रहम और इंसाफ इस्लामी शिक्षाओं के अहम हिस्से हैं.
पड़ोसी के हक से लेकर गरीबों की मदद तक
हजरत मुहम्मद साहब की शिक्षाओं में सिर्फ इबादत ही नहीं, बल्कि इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव भी अहम माना गया पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद, यतीमों के साथ रहमदिली और कमजोर लोगों के हक अदा करने पर बार-बार जोर दिया गया. इस्लामी परंपरा में सदका और जकात जैसी व्यवस्थाओं का मकसद भी जरूरतमंदों की मदद और समाज में आर्थिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है. यानी पैगंबर-ए-इस्लाम का पैगाम सिर्फ मस्जिद या इबादत तक सीमित नहीं था, बल्कि इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी और समाज के साथ उसके रिश्ते से भी जुड़ा था.
ईद मिलादुन्नबी का असल पैगाम
ईद मिलादुन्नबी के मौके पर होने वाले जलसे और कार्यक्रम सिर्फ जश्न तक सीमित नहीं हैं. मुस्लिम समाज के लिए यह अपने पैगंबर की सीरत को याद करने और उनकी तालीम पर गौर करने का मौका भी है. हजरत मुहम्मद साहब की जिंदगी से जुड़े पैगाम में मसावात, इंसाफ, रहमदिली, अमन, तालीम और इंसानियत जैसे पहलू प्रमुख है जब समाज में नस्ल, रंग, भाषा, मजहब और सामाजिक हैसियत के आधार पर दूरी की बातें सामने आती हैं, ऐसे में इंसानी बराबरी और एक-दूसरे के हक का सम्मान करने का पैगाम अपनी अहमियत रखता है. ईद मिलादुन्नबी का संदेश यही है कि पैगंबर-ए-इस्लाम की सीरत को सिर्फ पढ़ा और सुना न जाए, बल्कि उनके बताए अखलाक और इंसानियत के उसूलों को जिंदगी में भी उतारने की कोशिश की जाए.