/हजरत मुहम्मद (स.) की तालीमात; हर दौर के लिए मोहब्बत, रहमत और बराबरी का पैगाम

क्या था आखिरी पैगंबर का पैगाम ?

हजरत मुहम्मद साहब की पैदाइश मक्का में हुई. इस्लामी इतिहास में उस दौर को जाहिलियत का दौर कहा जाता था उस समय अरब समाज में कबीलों के बीच झगड़े, सामाजिक असमानता और कई तरह की बुराइयां मौजूद थीं. इस्लामी मान्यता के मुताबिक 40 साल की उम्र में हजरत मुहम्मद साहब पर पहली वही नाजिल हुई और उन्हें अल्लाह का रसूल बनाया गया. इसके बाद करीब 23 साल तक उन्होंने लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया. कुरआन की पहली वही के शुरुआती शब्दों में इक़रा यानी पढ़ो का संदेश आता है। इस तरह इस्लामी परंपरा में ज्ञान और पढ़ने को भी खास अहमियत दी गई. हजरत मुहम्मद साहब का बुनियादी पैगाम था कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए और इंसान अपनी जिंदगी को अखलाक, इंसाफ और जिम्मेदारी के साथ गुजारे.