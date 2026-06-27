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Opinion: विकास का दावा और स्कूलों पर ताला; क्या अनपढ़ बनेगा इंडिया?

Opinion: किसी भी मुल्क और समाज की तरक़्क़ी का असल पैमाना उसकी तालीम होती है. सड़कें, पुल, इमारतें और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट अपनी जगह अहम हैं, लेकिन अगर बच्चों के हाथ से किताब छिन जाए और स्कूलों के दरवाज़ों पर ताले लगने लगें तो विकास के तमाम दावे खोखले नज़र आने लगते हैं. आज उत्तर प्रदेश की तालीमी सूरत-ए-हाल को लेकर यही सवाल बार-बार उठ रहा है कि आखिर हुकूमत की असली तरजीह क्या है-तालीम या सिर्फ़ उसका प्रचार?

Written ByMuhammad Osman Azhari
Published: Jun 27, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:08 PM IST
Opinion: विकास का दावा और स्कूलों पर ताला; क्या अनपढ़ बनेगा इंडिया?

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Muhammad Osman Azhari

Muhammad Osman Azhari

मुहम्मद उस्मान अज़हरी पेशे से एक वकील, और प्रसिद्ध मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो देश के कानून और संविधान की रोशनी में मुस्लिम समाज के सियासी, समाजी, शैक्षणिक और आर्थिक मसलों के साथ-साथ इस्लाम के बारे में भी लिखते हैं. वो  ZEE News नेटवर्क के साथ गेस्ट राइटर के तौर पर जुड़े हैं.  

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