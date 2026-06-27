/Opinion: विकास का दावा और स्कूलों पर ताला; क्या अनपढ़ बनेगा इंडिया?

बजट का रुख और विज्ञापन का शोर

दूसरी तरफ़ हुकूमत उत्तर प्रदेश के 'शिक्षा मॉडल' का प्रचार प्रदेश से बाहर तक कर रही है. दिल्ली जैसे राज्यों में भी विज्ञापन दिखाई देते हैं. आलोचकों का कहना है कि जब ज़मीनी हक़ीक़त में स्कूल बंद हो रहे हों, बच्चों की तादाद घट रही हो और तालीम का बजट लगातार दबाव में हो, तब करोड़ों रुपये विज्ञापनों पर खर्च करना क्या वाक़ई ज़रूरी है? आरोप है कि शिक्षा बजट से लगभग 160 करोड़ रुपये प्रचार-प्रसार पर खर्च किए गए, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्षों से जीडीपी का 6 प्रतिशत तालीम पर खर्च करने की बात करती रही है. मगर वास्तविकता यह है कि शिक्षा पर खर्च अब भी उस मंज़िल से काफी दूर है.