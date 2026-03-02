Advertisement
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें“हम डरे हुए थे…” IGI एयरपोर्ट पर उमराह यात्रियों के परिवारों की बेचैनी, हजारों भारतीयों की सांसें अटकीं

Umrah Pilgrimage in Saudi Arabia: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच उमराह यात्रियों के परिवारों ने दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर डर और चिंता जाहिर की. झगड़े और फ़्लाइट में रुकावट की खबरों से चिंता बढ़ गई. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 02, 2026, 10:10 AM IST

Middle East Conflict: ईरान और इजरायल-US के बीच जंग जारी है. ये देश लगातार एक-दूसरे पर हमला करते रहते हैं. ईरान ने सऊदी अरब, बहरीन और UAE समेत कई देशों पर हमला किया है. इन हमलों के बीच कई मुस्लिम देशों में भारतीय फंसे हुए हैं. लाखों लोग हज के लिए सऊदी अरब गए थे. लेकिन, हिंसा के बाद सभी एयरपोर्ट पर फंस गए. कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं. हालांकि, एक दिन बाद कुछ फ्लाइट्स भारत के लिए रवाना हुईं. इन फ्लाइट्स से सैकड़ों लोग भारत लौटे हैं.

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर डॉ. राफिया खान ने कहा, "मेरे माता-पिता उमराह के लिए सऊदी अरब में हैं. हम उन्हें विदा करने के लिए यहां आए थे. हमने अभी उन्हें विदा किया है. हमें बताया गया है कि सऊदी अरब जाने वाली सभी फ्लाइट्स अपने तय समय पर चल रही हैं." डॉ. खान ने आगे कहा, "आज हम खाड़ी क्षेत्र में तनाव की खबरों की वजह से परेशान थे, क्योंकि हमारा परिवार ऐसे क्षेत्र में जा रहा था जहां युद्ध जैसे हालात हैं. हमें कई बार एयरलाइंस से संपर्क करने में मुश्किल हुई क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर एक जैसी जानकारी मांग रहे थे और एयरपोर्ट बहुत बिज़ी था."

इजरायल में भारी तबाही
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने US और इजरायली हमलों के जवाब में शुरू की गई जवाबी कार्रवाई के बारे में बड़े दावे किए हैं. IRGC ने कहा कि ईरानी सेना के नए मिसाइल और ड्रोन हमलों से US के मिलिट्री बेस को काफी नुकसान हुआ है. उन्होंने दावा किया कि US एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर चार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, जिसमें अब तक 560 US सैनिक मारे गए हैं.

इजरायल को चेतावनी
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की हत्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा है. उन्होंने लेटर में कहा कि खामेनेई की हत्या ने एक खतरनाक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है. AP न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, अराघची ने रविवार को यूनाइटेड नेशंस को लिखे एक लेटर में कहा कि यह हत्या ईरान और इज़राइल के बीच रिश्तों को चलाने वाले सबसे बुनियादी नियमों का एक गंभीर और पहले कभी नहीं हुआ उल्लंघन है. उन्होंने ग्लोबल बॉडी और सिक्योरिटी काउंसिल से हत्या में US और इज़राइल की भूमिका के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अपनी अपील दोहराई.

यह भी पढ़ें:- ईरान पर भड़के सऊदी अरब समेत 7 मुस्लिम देश, GCC ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

