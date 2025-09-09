भारत ने 67 पाकिस्तानियों को वापस लौटाया, जानें अब तक कितने हुए रिहा

India Pakistan Relation: भारत ने आज 48 पाकिस्तानी मछुआरों और 19 पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश लौटाया. ये सभी लोग अपनी सजा पूरी कर चुके थे. उनकी वापसी अटारी और वाघा बॉर्डर के जरिए हुई. यह जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में दी.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार इस मामले को उच्च प्राथमिकता देती है और पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वह जल्द से जल्द हिरासत में बंद सभी भारतीय नागरिकों और मछुआरों को रिहा और उनके देश लौटाए. बयान में यह भी कहा गया कि भारतीय मछुआरों और नागरिक बंदियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है.

जुलाई में दोनों देशों ने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक बंदियों और मछुआरों की सूची साझा की थी. यह प्रक्रिया भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कंसुलर एक्सेस 2008 समझौते के तहत हर साल जनवरी और जुलाई में की जाती है. इस सूची के माध्यम से दोनों देशों के पास यह जानकारी रहती है कि उनके नागरिक हिरासत में हैं या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत ने पाकिस्तान को 382 नागरिक बंदियों और 81 मछुआरों की सूची दी है, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं या उन्हें ऐसा माना जाता है. इसी तरह, पाकिस्तान ने भारत को 53 नागरिक बंदियों और 193 मछुआरों की सूची दी है, जो भारतीय नागरिक हैं या उनके होने का अनुमान है.

भारत सरकार ने विशेष रूप से उन लोगों की रिहाई पर जोर दिया है, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है. पाकिस्तान से अनुरोध किया गया है कि 159 भारतीय मछुआरों और नागरिक बंदियों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए. इसके अलावा, 26 ऐसे नागरिक और मछुआरे हैं, जिन्हें अभी तक कंसुलर एक्सेस नहीं दी गई है. पाकिस्तान से आग्रह किया गया है कि इन लोगों को तुरंत कंसुलर सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

विदेश मंत्रालय ने यह भी जिक्र किया कि लगातार कूटनीतिक प्रयासों के कारण 2014 से अब तक 2,661 भारतीय मछुआरों और 71 नागरिक बंदियों को पाकिस्तान से लौटाया जा चुका है. इसमें 2023 से अब तक लौटाए गए 500 मछुआरे और 13 नागरिक बंदी शामिल हैं. भारत-पाकिस्तान के बीच मछुआरों और नागरिक बंदियों की वापसी से दोनों देशों के बीच मानवाधिकार और कूटनीति के मामलों में सहयोग को बल मिलता है. सरकार ने पाकिस्तान से अपील की है कि वह हिरासत में मौजूद भारतीय मछुआरों और नागरिकों की सुरक्षित रिहाई के लिए त्वरित कदम उठाए.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस प्रकार के प्रयास दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने और मानवता पर आधारित कूटनीतिक संबंध मजबूत करने में मदद करते हैं. भारत लगातार अपनी नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए प्रयास करता रहेगा और पाकिस्तान से भी यही अपेक्षित है कि वह अपने देश में मौजूद भारतीयों के अधिकारों और सुरक्षा का ध्यान रखे.