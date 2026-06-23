यह घटनाक्रम पार्टी के भीतर आंतरिक संगठनात्मक मतभेद के बीच हुआ है, जब पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता रिताब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले एक बागी गुट ने सोमवार को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी के लिए एक नए नेतृत्व ढांचे के गठन की घोषणा की और अरूप रॉय को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया. उन्होंने 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति (NWC) का भी गठन किया, साथ ही यह दोहराया कि वे चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्टी में संरक्षक (मेंटर) की भूमिका निभाएं. कल पत्रकारों से बात करते हुए, रिताब्रता बनर्जी ने कहा कि अरूप रॉय को सर्वसम्मति से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है. उन्होंने पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास और विधायक फिरहाद हकीम को उपाध्यक्ष के रूप में भी नामित किया.