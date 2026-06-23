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West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में चल रही राजनीतिक हलचल के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने मंगलवार को पार्टी के आठ सीनियर नेताओं को बाहर निकाल दिया. निकाले गए नेताओं में जावेद अहमद खान, फिरहाद हकीम, अरूप रॉय, रथिन घोष, बिप्लब मित्रा, सबीना यास्मीन, अरूप बिस्वास और स्नेहाशीष चक्रवर्ती शामिल हैं. इससे पहले दिन में, AITC ने इन नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जानबूझकर पार्टी-विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया.
यह घटनाक्रम पार्टी के भीतर आंतरिक संगठनात्मक मतभेद के बीच हुआ है, जब पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता रिताब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले एक बागी गुट ने सोमवार को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी के लिए एक नए नेतृत्व ढांचे के गठन की घोषणा की और अरूप रॉय को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया. उन्होंने 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति (NWC) का भी गठन किया, साथ ही यह दोहराया कि वे चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्टी में संरक्षक (मेंटर) की भूमिका निभाएं. कल पत्रकारों से बात करते हुए, रिताब्रता बनर्जी ने कहा कि अरूप रॉय को सर्वसम्मति से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है. उन्होंने पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास और विधायक फिरहाद हकीम को उपाध्यक्ष के रूप में भी नामित किया.
रिताब्रता बनर्जी ने बोला हमला
रिताब्रता बनर्जी ने कहा, "आज यहां ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया. इस सत्र के दौरान प्रतिनिधियों के सर्वसम्मत चुनाव के माध्यम से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी और NWC का गठन किया गया. अरूप रॉय को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है." उन्होंने कहा कि 30 सदस्यीय समिति में फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास, रथिन घोष, सबीना यास्मीन, जावेद खान, संदीपन साहा और अन्य शामिल हैं, जबकि फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास, रथिन घोष और सबीना यास्मीन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
रिताब्रता बनर्जी का ममता पर हमला
रिताब्रता बनर्जी ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में जिला अध्यक्षों और जिला समितियों का भी गठन किया जाएगा. उन्होंने कहा, "हमने TMC के भीतर ममता बनर्जी की भूमिका के बारे में बार-बार अपना रुख स्पष्ट किया है. हम चाहते हैं कि 'दीदी' संरक्षक की जिम्मेदारी संभालें और हमारा मार्गदर्शन करें." बाद में ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक के बारे में बात करते हुए पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता ने विरोधी गुट के फैसलों की वैधता पर सवाल उठाए.