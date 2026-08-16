/सहगल हुसैन की गिरफ्तारी से बंगाल में सियासी हलचल तेज, मंत्री ने खोले भ्रष्टाचार के राज!

उन्होंने आगे कहा, "बीरभूम ज़िला इसलिए गरीब है क्योंकि वहां के नेता लूट-खसोट करते थे. उन सभी के पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है. सहगल जैसे लोग हैंडलर थे जो वसूली करते थे. उनके संबंध गाय तस्करों, रेत माफिया और अन्य लोगों से थे जिनसे वे वसूली करते थे. अब धीरे-धीरे सब कुछ सामने आ रहा है." TMC सांसद महुआ मोइत्रा को सर्किट हाउस खाली करने का आदेश मिलने पर दिलीप घोष ने कहा, "उनके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है. उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है. वे हमेशा ज़्यादा लोकप्रिय होने के लिए ऐसी हरकतें करती हैं. कानून-व्यवस्था के खिलाफ किसी भी चीज़ के लिए प्रावधान हैं."