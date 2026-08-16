/सहगल हुसैन की गिरफ्तारी से बंगाल में सियासी हलचल तेज, मंत्री ने खोले भ्रष्टाचार के राज!

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West Bengal News: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद से टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है. इस बीच टीएमसी नेता सैगल हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस गिरफ्तारी के बाद राज्य सियासी पारा हाई है. तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व बॉडीगार्ड सहगल हुसैन की गिरफ्तारी पर मंत्री दिलीप घोष ने कहा, "कई जगहों पर सरकारी कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में शामिल हैं. इनमें पुलिसकर्मी, ज़मीन विभाग के अधिकारी और अलग-अलग विभागों के अधिकारी शामिल हैं. इसलिए, हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है। इसकी जांच भी की जा रही है."
उन्होंने आगे कहा, "बीरभूम ज़िला इसलिए गरीब है क्योंकि वहां के नेता लूट-खसोट करते थे. उन सभी के पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है. सहगल जैसे लोग हैंडलर थे जो वसूली करते थे. उनके संबंध गाय तस्करों, रेत माफिया और अन्य लोगों से थे जिनसे वे वसूली करते थे. अब धीरे-धीरे सब कुछ सामने आ रहा है." TMC सांसद महुआ मोइत्रा को सर्किट हाउस खाली करने का आदेश मिलने पर दिलीप घोष ने कहा, "उनके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है. उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है. वे हमेशा ज़्यादा लोकप्रिय होने के लिए ऐसी हरकतें करती हैं. कानून-व्यवस्था के खिलाफ किसी भी चीज़ के लिए प्रावधान हैं."
महिलाओं के आरक्षण के बारे में उन्होंने कहा, "महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई प्रावधान और कानून बनाए गए हैं. इसे हमारी पंचायतों और नगर पालिकाओं में पहले ही लागू किया जा चुका है और यह काम कर रहा है. आज बंगाल में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है और यह और बढ़ रही है, लेकिन जो लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वे असल काम के समय मदद नहीं करते. विपक्ष बाहर जाकर हंगामा करता है, लेकिन कोई सकारात्मक काम नहीं करता. उनका काम सरकार के कामकाज में बाधा डालना बन गया है."
'वंदे मातरम' के बारे में दिलीप घोष ने कहा, "भारत के हर नागरिक को 'वंदे मातरम' गाना चाहिए. कुछ लोग इसका विरोध करते हैं और इसे नहीं गाते हैं. इसे लेकर एक कानून बनाया गया है. अब इसके लिए व्यवस्था भी की जाएगी. अगर कोई इसका विरोध करता है या इसे गाने से इनकार करता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी."