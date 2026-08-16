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सहगल हुसैन की गिरफ्तारी से बंगाल में सियासी हलचल तेज, मंत्री ने खोले भ्रष्टाचार के राज!

MC Leader Saigal Hussain Arrest: TMC नेता और अनुब्रत मंडल के पूर्व बॉडीगार्ड सहगल हुसैन की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि कई सरकारी कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में शामिल हैं और जांच के दौरान अहम जानकारियां सामने आ रही हैं.

Written BySalaam Tv Digital Team
Published: Aug 16, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:19 PM IST
सहगल हुसैन की गिरफ्तारी से बंगाल में सियासी हलचल तेज, मंत्री ने खोले भ्रष्टाचार के राज!

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