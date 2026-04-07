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Opinion: पिछड़ापन दूर करने के लिए तय करना होगा दीनी तालीम से भी आगे का रास्ता

Opinion: देश में मुस्लिम समाज की आर्थिक- सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बिलकुल दीशाहीन हो चुकी है. हर मोर्चे पर समाज पिछड़ रहा है. वो शेष आबादी के मुकाबले की तरक्की के सबसे निचले पायदान पर हैं. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ़ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष और इस्लामिक स्कॉलर हाफ़िज़ नूर अहमद अज़हरी बता रहे हैं, मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन की वजह और इससे आगे निकलने की राह.  

Written By  Hafiz Noor Ahmad Azhari|Last Updated: Apr 07, 2026, 04:21 PM IST

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मुस्लिम समाज आज कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है. यह चुनौतियाँ सिर्फ़ बाहर से नहीं बल्कि अंदरूनी कमज़ोरियों का भी नतीजा हैं.अगर हम ईमानदारी से जायज़ा लें तो मालूम होगा कि हमारी परेशानियों की असल वजह तालीम की कमी मआशी (आर्थिक) पिछड़ापन, आपसी इख़्तिलाफ़ और दूरअंदेशी की कमी है.

सबसे बड़ी समस्या तालीम से दूरी है. आज भी बड़ी तादाद में हमारे बच्चे आधुनिक शिक्षा से महरूम हैं. सिर्फ़ बुनियादी पढ़ाई या दीन की अधूरी तालीम तक सीमित रह जाना और दुनिया की बदलती ज़रूरतों जैसे टेक्नोलॉजी, साइंस, मैनेजमेंट से दूर रहना हमें पीछे धकेल रहा है, जिसका नतीजा यह है कि अच्छे रोज़गार के मौके हमें कम मिलते हैं और समाज मआशी तौर पर कमज़ोर होता जा रहा है.

दूसरी अहम वजह आर्थिक कमज़ोरी है; कारोबार, स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट की तरफ़ हमारी तवज्जो कम है. नौकरी पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता और रिस्क लेने से डर हमें तरक़्क़ी की दौड़ में पीछे कर देता है. इसके साथ ही फ़ुज़ूलखर्ची और प्लानिंग की कमी भी हालात को और खराब कर रही है.

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तीसरी बड़ी समस्या आपसी फूट और लीडरशिप का बिखराव है. छोटे-छोटे मसलों पर बंट जाना एक-दूसरे को नीचा दिखाना और मिलकर काम न करना यह सब हमारी ताक़त को कमज़ोर कर देता ह. एक मज़बूत, ईमानदार और दूरदर्शी क़ियादत (नेतृत्व) का अभाव भी साफ़ दिखता है.

इसके अलावा नकारात्मक सोच और मायूसी भी एक बड़ी रुकावट है. अक्सर हम हालात को बदलने के बजाय शिकायत में उलझ जाते हैं, जबकि ज़रूरत है कोई अमली क़दम उठाया जाए. 

हल क्या है?

सबसे पहला और अहम कदम है तालीम को अपनी पहली प्राथमिकता बनाना. दीन के साथ-साथ दुनियावी तालीम खासकर डिजिटल स्किल्स, टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल कोर्स को अपनाना. बेटों के साथ-साथ बेटियों की तालीम पर भी बराबर ध्यान देना .

दूसरा, आर्थिक खुद्दारी की तरफ़ बढ़ना होगा छोटे कारोबार, स्टार्टअप, ऑनलाइन काम और हुनरमंदी को बढ़ावा देना होगा. सरकारी स्कीम्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का फायदा उठाकर अपनी मआशी हालत को मजबूत किया जा सकता है.

तीसरा, इत्तेहाद (एकता) को मज़बूत करना होगा. छोटे या बड़े मतभेदों से ऊपर उठकर क़ौमी मसलों पर एकजुट होना होगा. समाज में ऐसे लोगों को आगे लाना होगा, जो ईमानदारी और काबिलियत के साथ रहनुमाई कर सकें.

चौथा, मुस्बत सोच और अमल को अपनाना होगा  शिकायत छोड़कर खुद को बदलने की शुरुआत करनी होगी. हर घर अगर तालीम, अनुशासन और मेहनत को अपना ले तो हालात बदलते देर नहीं लगेगी.

मुस्लिम समाज की तरक़्क़ी कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है. जरूरत सिर्फ़ सही सोच, सही दिशा और मज़बूत इरादे की है! जब हम तालीम को हथियार, मेहनत को रास्ता और एकता को ताक़त बना लेंगे, तो यकीनन हमारा मुस्तकबिल रौशन होगा.

लेखक:-

हाफ़िज़ नूर अहमद अज़हरी प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ़ इंडिया/इस्लामिक स्कॉलर

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Hafiz Noor Ahmad Azhari

हाफ़िज़ नूर अहमद अज़हरी इस्लामिक स्कॉलर हैं. वो मुस्लिम समाज के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सियासी मुद्दों पर लिखते हैं. वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ़ इंडिया के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं...और पढ़ें

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