आज फिर टूटा रिकॉर्ड, 24 घंटो में सामने आए 15,413 कोरोना के नए मरीज़, कुल तादाद 4 लाख के पार

नई दिल्ली: मुल्कभर में कोरोना वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं. आज फिर एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है. वज़ारते सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटो में मुल्कभर में 15 हज़ार से भी ज्यादा कोरोना के नए मरीज़ आए है. जिसके बाद कुल मरीज़ों की तादाद 4 लाख के पार हो गई है. वहीं 336 लोगों की मौत हुई है.

306 deaths and highest single-day spike of 15413 new #COVID19 positive cases reported in India in last 24 hrs.

Positive cases in India cross 4 Lakh, stands at 4,10,461 including 169451 active cases, 227756 cured/discharged/migrated & 13254 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/s4xzVBykVF

— ANI (@ANI) June 21, 2020