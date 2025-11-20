ड्राइवर हनीफ और अफजल पर ट्रैफिक पुलिस ने बिना किसी गलती के ठोका चालान; अफसर कर रहे बचाव!

Driver Afzal and Haneef fined for no Fault: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और अमरोहा के दो चालकों हनीफ और अफज़ल के पास ट्रैफिक रूल तोड़ने का ऐसा चालान भेजा गया, जो गलती उन दोनों ने की ही नहीं थी, और न ही ऐसी गलती की जा सकती है. फिर भी ऐसा चालान आने से दोनों परेशान है. एक ने जहाँ आला अधिकारियों से शिकायत की वहीँ दूसरे ने इस अनुभव का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया.
Trending Photos
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस की दो ऐसी लापरवाही सामने आयी है, जिसे पचा पाना किसी इंसान के लिए आसान नहीं होगा. लेकिन अफसर अपने स्टाफ की गलतियों पर उसके खिलाफ एक्शन लेने के बजाए पर्दा डालने में लगे हैं.
सहारनपुर जिले में अफजल नाम के एक ड्राईवर पर ट्रैफिक पुलिस ने 1000 रुपए का चालान इसलिए भेज दिया कि वो बिना हेलमेट के चल रहा था, जबकि सच्चाई ये है कि अफज़ल का जब हेलमेट न पहनने का चालान काटा गया, यस वक़्त वो टेम्पो लेकर कहीं जा रहा था. यानी वो चार पहिया वाहन चला रहा था!
वहीँ एक दूसरा मामले अमरोहा जिले का है, जहां डिडौली इलाके के फतेहपुर टिकिया निवासी ई–रिक्शा चालक मोहम्मद हनीफ को अचानक उत्तराखंड का 1000 रुपये का ऑनलाइन चालान मिला. हनीफ का कहना है कि वह अपने रिक्शे के साथ कभी उत्तराखंड गया ही नहीं, फिर भी दूसरे राज्य का चालान उसके नंबर पर भेज दिया गया है. अब हनीफ और अफज़ल दोनों इस चालान से परेशान है.
पहला मामला सहारनपुर के थाना सदर बाजार इलाके के झंडा चौक का है. यहाँ के आरके गुप्ता की एमआर प्रमोटर्स कंपनी का टेंपो रोज की तरह पानी लेकर फैक्ट्री की जानिब जा रहा था. उसे ड्राइवर अफजल सीट बेल्ट लगाने के बाद चला रहा था. लेकिन किसी ट्रैफिक पुलिस ने पीछे से उसके वाहन की तस्वीर ले ली और मलिक आरके गुप्ता के मोबाइल पर1000 रुपए का बिना हेलमेट का चालान का मेसेज भेज दिया. इस चालान से ड्राईवर और मालिक दोनों हैरान परेशान हो गए.
वाहन मालिक ने जब आला अफसरों से इसकी शिकायत की तो उन्होंने इसे हंसकर टाल दिया. आरटीओ संदीप जयसवाल इसे टेक्निकल गलती कहकर अपने विभाग का बचाव करने लगे, लेकिन चालान का क्या होगा इस बारे में कोई ठोस जवाब नहीं दिया.
इसे भी पढ़ें: हम देश के गद्दारों के साथ नहीं; आतंकवाद के इल्ज़ाम में पकड़े गए आरोपियों पर मुसलमानों का दो टूक
वहीँ, अमरोहा के मामले में फतेहपुर टिकिया निवासी ई–रिक्शा चालक मोहम्मद हनीफ को अचानक उत्तराखंड का ₹1000 का ऑनलाइन चालान मिला.
हनीफ का कहना है कि वह अपने रिक्शे के साथ कभी उत्तराखंड गया ही नहीं, फिर भी दूसरे राज्य का चालान उसके नंबर पर जारी कर दिया गया. चालान की सूचना उसे बुधवार की रात मोबाइल पर मिली थी, जिसके बाद वह परेशान हो गया. जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. उसकी इस आपबीती वाला वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में हनीफ ने कहा कि ई–रिक्शा लंबी दूरी तक चल ही नहीं सकता, ऐसे में किसी दूसरे राज्य में चालान आना उसकी समझ से परे है. उसने विभाग से गलती सुधारने की मांग की है.
मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam