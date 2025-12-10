Advertisement
Zee Salaam

पाकिस्तान के F-16 होंगे और पावरफुल, ट्रंप प्रशासन ने भेजा अपग्रेड पैकेज का प्रस्ताव

US Pakistan F-16 Upgrade: ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए 686 मिलियन डॉलर के अपग्रेड पैकेज को मंज़ूरी दे दी है और 30 दिन की समीक्षा के लिए अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया है. 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 10, 2025, 09:28 AM IST

US Pakistan Relations: अमेरिका की ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए 686 मिलियन डॉलर की बड़ी डील को मंजूरी दी है. यह जानकारी अमेरिकी संसद को भेज दी गई है. यह कदम भारत में भी खास ध्यान खींच रहा है, क्योंकि इस मंजूरी के बाद अब 30 दिनों तक कांग्रेस इस प्रस्ताव की जांच और समीक्षा करेगी.

अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी (DSCA) की तरफ से भेजे गए नोटिफिकेशन में कहा गया कि पाकिस्तान के F-16 बेड़े को आधुनिक तकनीक से लैस करना जरूरी है, ताकि वह आतंकवाद-रोधी अभियानों में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ इंटरऑपरेबल रह सके. अमेरिका का दावा है कि इस अपग्रेड से क्षेत्रीय सैन्य संतुलन (India-Pak Balance) पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यह संदेश भारत को आश्वस्त करने के लिए दिया गया है.

प्रस्तावित पैकेज में प्रमुख रक्षा उपकरण में 37 मिलियन डॉलर और अतिरिक्त हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लॉजिस्टिकल सहायता में 649 मिलियन डॉलर शामिल हैं. MDE लिस्ट में 92 लिंक-16 सामरिक डेटा लिंक सिस्टम शामिल हैं, जो अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं द्वारा वास्तविक समय की युद्धक्षेत्र की जानकारी साझा करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक जैम-प्रतिरोधी डिजिटल नेटवर्क है और छह Mk-82 निष्क्रिय 500-पाउंड बम निकाय, जो बिना गाइड वाले, कम-ड्रैग प्रशिक्षण हथियार हैं जिनका उपयोग विशेष रूप से एकीकरण और रिलीज परीक्षण के लिए किया जाता है.

नोटिफिकेशन के मुताबिक, गैर-MDE वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला इस सौदे को पूरा करती है, जिसमें एवियोनिक्स अपडेट, ऑपरेशनल फ्लाइट प्रोग्राम संशोधन, सुरक्षित संचार प्रणाली, पहचान मित्र या शत्रु उपकरण, क्रिप्टोग्राफिक एप्लीक, मिशन-नियोजन प्रणाली, परीक्षण उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, प्रशिक्षण उपकरण, सिमुलेटर, प्रकाशन और ठेकेदार इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स सहायता शामिल हैं. अपनी नीतिगत औचित्य में, प्रशासन ने कहा कि अपग्रेड पाकिस्तान को अपने ब्लॉक-52 और मिड-लाइफ अपग्रेड F-16 बेड़े को आधुनिक बनाने और अमेरिकी और साझेदार बलों के साथ संगतता सुनिश्चित करने में मदद करेंगे.

नोटिस में कहा गया है, "यह प्रस्तावित बिक्री पाकिस्तान को चल रहे आतंकवाद विरोधी प्रयासों में अमेरिकी और साझेदार बलों के साथ इंटरऑपरेबिलिटी बनाए रखने की अनुमति देकर संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन करेगी." इसमें कहा गया है कि नवीनीकरण "विमान के जीवन को 2040 तक बढ़ाएगा, साथ ही महत्वपूर्ण उड़ान सुरक्षा चिंताओं को भी दूर करेगा."

अधिसूचना में इस बात पर भी जोर दिया गया कि यह बिक्री "क्षेत्र में बुनियादी सैन्य संतुलन को नहीं बदलेगी," यह भाषा पाकिस्तान को अमेरिकी रक्षा समर्थन के बारे में भारत की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से है. फोर्ट वर्थ, टेक्सास की लॉकहीड मार्टिन को प्रमुख ठेकेदार के रूप में नामित किया गया है.

अमेरिकी सरकार ने कहा कि उसे लागू करने के लिए पाकिस्तान में अतिरिक्त कर्मियों को भेजने की उम्मीद नहीं है और उसे अमेरिकी रक्षा तैयारियों पर कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है.
कांग्रेस के पास अब प्रस्तावित बिक्री की समीक्षा करने के लिए 30 दिन हैं. हालांकि पाकिस्तान को हथियारों के हस्तांतरण पर अक्सर दोनों पार्टियों की तरफ से जांच होती रही है, लेकिन हाल के वर्षों में इसी तरह की सूचनाएं बिना किसी औपचारिक अस्वीकृति प्रस्ताव के आगे बढ़ी हैं.

इनपुट-IANS

