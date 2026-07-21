'अमेरिका में कोई नहीं लगा सकता हाथ', नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर ट्रंप का बड़ा ऐलान

7 अक्टूबर 2023 से गाजा पर हमला

7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजरायल ने गाजा में दो सालों तक भीषण बमबारी की. इस बमबारी में 70 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबिक 2 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हो गए. गाजा में स्कूल, अस्पताल तक भी भीषण बमबारी की गई. गाजा पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है. गाजा के लोग टेंट में रहने पर मजबूर हो गए हैं. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध अपराध का इल्जाम लगा. इसके बाद नवंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी किए. कोर्ट का इल्जाम है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद गाज़ा में शुरू किए गए सैन्य अभियान के दौरान युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध किए गए.