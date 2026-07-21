'अमेरिका में कोई नहीं लगा सकता हाथ', नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर ट्रंप का बड़ा ऐलान

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Donald Trump on Netanyahu Arrest: न्यूयॉर्क शहर के जोहरान ममदानी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ़्तारी के मामले में अपनी कानूनी टीम से सलाह-मशविरा कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने नेतन्याहू की गिरफ़्तारी की मांग करते हुए बयान दिया था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी के इस बयान पर पलटवार किया है. ट्रंप ने कहा, "इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका में किसी भी तरह से गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा."
ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, "अमेरिका में रहने के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू को किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. वह उस ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने हाल ही में 52,000 बेगुनाह प्रदर्शनकारियों की जान ली है और पिछले 47 सालों से कई अन्य लोगों, जिनमें अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं. उनकी हत्या करता आ रहा है." उन्होंने आगे लिखा, "जिन लोगों ने ईरान को मौत और तबाही के ऐसे दौर में धकेला, उन्हें ही गिरफ़्तार किया जाना चाहिए. पूर्व राष्ट्रपतियों को यह मामला कई साल पहले ही संभाल लेना चाहिए था."
7 अक्टूबर 2023 से गाजा पर हमला
7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजरायल ने गाजा में दो सालों तक भीषण बमबारी की. इस बमबारी में 70 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबिक 2 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हो गए. गाजा में स्कूल, अस्पताल तक भी भीषण बमबारी की गई. गाजा पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है. गाजा के लोग टेंट में रहने पर मजबूर हो गए हैं. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध अपराध का इल्जाम लगा. इसके बाद नवंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी किए. कोर्ट का इल्जाम है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद गाज़ा में शुरू किए गए सैन्य अभियान के दौरान युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध किए गए.
कोर्ट ने नेतन्याहू पर लगाए गंभीर आरोप
ICC ने कहा कि यह कदम उन आरोपों की जांच के बाद उठाया गया है जिनमें नागरिकों को भोजन, पानी, दवा और अन्य जरूरी मानवीय सहायता से वंचित रखने और गाज़ा में नागरिकों को निशाना बनाने जैसी बातें शामिल हैं. इजरायल ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. नेतन्याहू सरकार का कहना है कि उसकी सेना अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए सिर्फ हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने के आरोप बेबुनियाद हैं. इजरायल ने यह भी तर्क दिया है कि वह ICC के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है. इसलिए, कोर्ट का फैसला उस पर बाध्यकारी नहीं है.