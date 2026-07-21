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'अमेरिका में कोई नहीं लगा सकता हाथ', नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर ट्रंप का बड़ा ऐलान

Donald Trump on Netanyahu Arrest: न्यूयॉर्क के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी द्वारा बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ़्तारी की मांग किए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी. ट्रंप ने कहा कि किसी भी हाल में अमेरिका में नेतन्याहू को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 21, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:27 AM IST
'अमेरिका में कोई नहीं लगा सकता हाथ', नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर ट्रंप का बड़ा ऐलान
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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