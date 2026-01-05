Advertisement
Zee Salaam ख़बरेंUS बहुत करीब से देख रहा है, ट्रंप ने ईरान को क्यों दी चेतावनी

'US बहुत करीब से देख रहा है', ट्रंप ने ईरान को क्यों दी चेतावनी

Donald Trump on Iran: डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा. उन्होंने कहा कि ईरान की स्थिति पर अमेरिका बहुत करीब से नजर रखे हुए है.

Jan 05, 2026, 02:10 PM IST

'US बहुत करीब से देख रहा है', ट्रंप ने ईरान को क्यों दी चेतावनी

Trump Warns Iran Protests: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने पर ईरान को चेतावनी दी और कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और अगर ईरानी अधिकारी नागरिकों को मारना शुरू करते हैं तो जोरदार जवाब देगा. मार-ए-लागो से व्हाइट हाउस लौटते समय एयर फ़ोर्स वन में ट्रम्प से ईरान में प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबरों और उनकी पहले की टिप्पणियों के बारे में पूछा गया कि अमेरिका तैयार है.

ट्रम्प ने कहा, "हम देखेंगे." "हम इसे बहुत करीब से देख रहे हैं." ट्रम्प ने ईरानी अधिकारियों द्वारा जानलेवा बल के इस्तेमाल को लेकर एक साफ लाइन खींची. उन्होंने कहा, "अगर वे लोगों को मारना शुरू करते हैं जैसा कि उन्होंने पहले किया है, तो मुझे लगता है कि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत ज़ोरदार झटका लगेगा." राष्ट्रपति ने यह नहीं बताया कि अमेरिकी प्रतिक्रिया किस रूप में हो सकती है, न ही उन्होंने किसी तत्काल सैन्य या आर्थिक उपायों की रूपरेखा बताई.

गौरतलब है कि अमेरिका ने इस क्षेत्र में काफी सैन्य संपत्ति तैनात की है. हालांकि, एक सवाल के जवाब में ट्रम्प की टिप्पणियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वाशिंगटन ईरान के अंदर के घटनाक्रमों पर सक्रिय रूप से नज़र रख रहा है और अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है. लेकिन उन्होंने कोई समय-सीमा या ट्रिगर पॉइंट नहीं बताया. उन्होंने दोहराया, "हम इसे बहुत करीब से देख रहे हैं."
ये टिप्पणियां ट्रम्प की व्यापक टिप्पणियों के बीच आईं, जिसमें उन्होंने कई क्षेत्रों में अस्थिरता को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से जोड़ा. एयर फ़ोर्स वन पर बातचीत के दौरान, ट्रम्प ने बार-बार अशांति, ड्रग तस्करी और सत्तावादी हिंसा को आपस में जुड़ी हुई धमकियों के रूप में बताया जिनके लिए निर्णायक प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है.

हालांकि ट्रम्प ने ईरान पर अपनी टिप्पणियों के दौरान सीधे तुलना नहीं की, लेकिन उनकी चेतावनी वेनेजुएला, क्यूबा और अन्य देशों के लिए इस्तेमाल की गई कड़ी भाषा के बाद आई, जिन्हें उन्होंने अपने क्षेत्रों में अस्थिर करने वाली ताकतों के रूप में वर्णित किया था. ट्रम्प ने पहले भी ईरान पर विरोध प्रदर्शनों की पिछली लहरों के दौरान असंतोष को हिंसक रूप से दबाने का आरोप लगाया है और दबाव के उपकरण के रूप में आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य प्रतिरोध का इस्तेमाल किया है. इस बातचीत में, उन्होंने नए उपायों की घोषणा करने से परहेज किया, इसके बजाय सतर्कता और तत्परता पर ज़ोर दिया. ट्रम्प ने कहा, "अगर वे लोगों को मारना शुरू करते हैं." अमेरिकी कार्रवाई किस स्थिति में हो सकती है, इस शर्त को दोहराते हुए.

