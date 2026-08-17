/मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंग; क्या इसराइल मिटा रहा है इस्लामी इतिहास ?

खुदाई का क्या होगा नतीजा

ज़मीन के नीचे की ये खुदाई अगर खुल के सामने आई तो बड़ी जंग अरब मुल्कों और इज़रायल के बीच छिड़ सकती है. 1996 में जब इज़राइल की नेतन्याहू सरकार ने वेस्टर्न वॉल टनल के नॉर्थ एग्जिट को पुराने शहर के मुस्लिम मोहल्ले की तरफ़ खोलने की मंज़ूरी दी, तो फ़िलिस्तीनियों में ये अफ़वाह फ़ैल गई कि मस्जिद की बुनियाद पर हमला हो चुका है. इस फैसले के बाद जेरूसलम और आसपास के इलाक़ों में ज़बरदस्त ख़ूनी झड़पें हुईं, जिनमें 80 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी और 15 इज़राइली फ़ौजी मारे गए थे. इस वाक़िए ने पूरी दुनिया पर ये बात साफ़ कर दी थी कि जेरूसलम में ज़मीन के नीचे की एक-एक इंच की खुदाई ज़मीनी सियासत में बारूद का काम करती है.