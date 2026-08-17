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मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंग; क्या इसराइल मिटा रहा है इस्लामी इतिहास ?

मस्जिदे अक़्सा के नीचे मौजूद ज़मीन महज़ मिट्टी और पत्थरों की परतें नहीं हैं, बल्कि ये हज़ारों साल की तारीख़, अक़ीदत और दो बड़ी तहज़ीबों के सियासी टकराव का ऐसा मरकज़ है, जहां ज़मीन के ऊपर की तरह ज़मीन के नीचे भी एक जंग जारी है. पिछले कई बरसों से दुनिया भर में ये ख़बरें फ़ैलती रहीं हैं, और सियासी बयानात आते रहे हैं कि इज़राइल ज़मीन के अंदर सुरंगों की खुदाई करके मस्जिद-ए-अक़्सा की बुनियादों को खोखला कर रहा है ताकि ये अज़ीम इमारत ढह जाए. इन ख़बरों, दावों और सियासी बयानों में कितनी हक़ीक़त है, आज समझेंगे.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Aug 17, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:59 PM IST
मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंग; क्या इसराइल मिटा रहा है इस्लामी इतिहास ?

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