/मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंग; क्या इसराइल मिटा रहा है इस्लामी इतिहास ?

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मस्जिद-ए-अक़्सा के नीचे की ज़मीनी बनावट को समझें तो ये कोई महज़ आम चट्टान नहीं है, बल्कि इस बड़े चबूतरे को हमवार रखने और वज़न को संभालने के लिए इसके निचले हिस्से में मेहराबदार हॉल, और कुशादा रास्ते बनाए गए थे. मस्जिद-ए-अक़्सा की असल इमारत और डोम ऑफ़ द रॉक की बुनियादें कुदरती ठोस चट्टानों और इन क़दीम मेहराबों पर टिकी हैं. इनमें 'मुसल्ला अल-मरवानी' जिसे सोलोमन्स स्टेबल्स भी कहा जाता है और अक़्सा अल-क़दीमा जैसी तारीख़ी जगहें शामिल हैं. इस पूरी इमारत की निगरानी की जिम्मेदारी सदियों से इस्लामी औक़ाफ़ के पास रही है. यानी ज़मीन के नीचे का बड़ा हिस्सा खाली हवा में नहीं, बल्कि पत्थरों की मजबूत मेहराबी परतों पर टिका हुआ है.
1967 की जंग के बाद जब इज़राइल ने मशरिक़ी जेरूसलम पर अपना क़ब्ज़ा जमाया, तो उसने दीवार-ए-गिरया यानी वेस्टर्न वॉल के साथ ज़मीन के नीचे खुदाई का काम शुरू किया. इसे आज वेस्टर्न वॉल टनल के नाम से जाना जाता है. इज़राइल एंटीक्विटीज़ अथॉरिटी यानी IAA के ज़रिए जारी किए गए सरकारी दस्तावेज़ों और यूनेस्को की रिपोर्ट्स के मुताबिक़, ये खुदाई मस्जिद-ए-अक़्सा कम्पाउंड की बाहर की पश्चिमी दीवार के बराबर की गई है. इस रिपोर्ट में कोई भी खुदाई सीधे मस्जिद-ए-अक़्सा की मेन इमारत के ठीक नीचे या उसकी बुनियादों के अंदर करने का ज़िक्र नहीं.
इज़राइल का पक्ष
इज़राइल का कहना है कि ये खुदाइयों की मुहिम पूरी तरह से तारीख को जानने और रीसर्च करने के लिए है. उनका ये दावा है कि इन खुदाइयों का मकसद यहूदी तारीख़ के दूसरे हैकल यानी Second Temple के ज़माने के आसार क़दीम जेरूसलम के वॉटर ड्रेनेज के सिस्टम और उस दौर की सड़कों को दुनिया के सामने लाना है. इज़राइल इन प्रोजेक्ट्स को अपनी पुरानी तहज़ीबी विरासत की दोबारा दरियाफ़्त और दुनिया भर से आने वाले सैलानियों के लिए तारीख़ को समझने का एक ज़रिया बनाकर पेश करता है. उनके मुताबिक़, इन तमाम कामों को मॉर्डन इंजीनियरिंग के उसूलों के तहत महफ़ूज़ तरीक़े से अंजाम दिया जा रहा है.
फ़िलिस्तीन का पक्ष
दूसरी तरफ़ फ़िलिस्तीनी अवाम, इस्लामी औक़ाफ़ और दुनिया भर के मुस्लिम इदारे इस पूरे मामले को बहुत गहरे शक और ख़ौफ़ की नज़र से देखते हैं. फ़िलिस्तीनीयों की सबसे बड़ी फ़िक्र ये है कि लगातार भारी मशीनों से की जाने वाली खुदाई से चूने के पत्थरों की ज़मीन खिसक सकती है, और ज़लज़ले या ज़मीनी दबाव के वक़्त मस्जिद की इमारतों और दीवार-ए-गिरया के पास के हिस्से को भारी नुक़सान पहुंच सकता है.
इसके अलावा, सिलवान जैसे आसपास के फ़िलिस्तीनी इलाक़ों में कई मकानों और रास्तों में दरारें पड़ने के वाक़िआत ने इस अंदेशे को और गहरा किया है. फ़िलिस्तीनीयों का ये भी इल्ज़ाम है कि इज़राइल ज़मीन के नीचे सिर्फ़ यहूदी तारीख़ के निशानों को उभार रहा है और कनानी, बैज़ेनटाइनी और उस्मानी दौर की अज़ीम मुस्लिम तारीख़ को मिटा रहा है. दावा तो यहां तक किया जाता है कि इज़रायल ने हैकले सुलेमानी और डोम ऑफ़ द रॉक के नीचे तक सुरंगे बना ली हैं, और वहां रखे हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के पत्थर, ताबूते सकीना और दूसरे पैग़म्बरों के तबर्रुकात को उठा लिया है.
आपको बता दें कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का पत्थर इतना करामाती है कि उस पर बैठने के बाद सुलैमान अलैहिस्साम जानवरों और परिंदों की बोलिया तक समझ लेते थे. उसी पत्थर पड़ खड़े हो कर पैग़म्बरे आज़म हज़रत मुहम्मद सल्ललाहो अलैहे वसल्लम ने मिराज की रात सात आसमानों के सफ़र की शुरूआत की थी.
खुदाई का क्या होगा नतीजा
ज़मीन के नीचे की ये खुदाई अगर खुल के सामने आई तो बड़ी जंग अरब मुल्कों और इज़रायल के बीच छिड़ सकती है. 1996 में जब इज़राइल की नेतन्याहू सरकार ने वेस्टर्न वॉल टनल के नॉर्थ एग्जिट को पुराने शहर के मुस्लिम मोहल्ले की तरफ़ खोलने की मंज़ूरी दी, तो फ़िलिस्तीनियों में ये अफ़वाह फ़ैल गई कि मस्जिद की बुनियाद पर हमला हो चुका है. इस फैसले के बाद जेरूसलम और आसपास के इलाक़ों में ज़बरदस्त ख़ूनी झड़पें हुईं, जिनमें 80 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी और 15 इज़राइली फ़ौजी मारे गए थे. इस वाक़िए ने पूरी दुनिया पर ये बात साफ़ कर दी थी कि जेरूसलम में ज़मीन के नीचे की एक-एक इंच की खुदाई ज़मीनी सियासत में बारूद का काम करती है.
मौजूदा दौर में खुदाई का सबसे अहम और कंट्रोवर्शियल इलाक़ा जेरूसलम के साऊथ में मौजूद सिलवान वैली बन चुका है, जहाँ सिटी ऑफ़ डेविड नाम का एक बहुत बड़ा ऑर्कियोलॉजिकल पार्क बनाया गया है. यहां ज़मीन के नीचे क़दीम रास्तों और चौड़ी सुरंगों की खुदाई की जा रही है जो सिलवान से शुरू होकर मस्जिद-ए-अक़्सा कम्पाउंड की साऊथ वॉल तक जाती हैं. फ़िलिस्तीनीयों और अरबों का मानना है कि ये महज़ एक खुदाई नहीं है बल्कि इसके ज़रिए ज़मीन के ऊपर फ़िलिस्तीनी आबादी के फैलाव को रोकना और ज़मीन के नीचे यहूदी मौजूदगी के नए रास्ते तैयार करना है. ऐसे में ज़मीन के नीचे लगातार बन रही टनल से फ़िलिस्तीनियों को अपने वजूद के साथ साथ मस्जिदे अक़्सा के तक़द्दुस की पामाली का डर सता रहा है.