तुर्की की फर्स्ट लेडी का गाजा बच्चों के नाम भावुक खत, मेलानिया ट्रंप से की खास अपील
तुर्की की फर्स्ट लेडी का गाजा बच्चों के नाम भावुक खत, मेलानिया ट्रंप से की खास अपील

Turkey​ First Lady Emotional Appeal: तुर्की की फर्स्ट लेडी एमीन एर्दोगन ने अमेरिकी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को पत्र लिखकर गाजा के बच्चों की दुर्दशा पर संवेदना जताने और इजरायल से मानवीय संकट रोकने की अपील की. उन्होंने कहा कि गाजा के मासूम बच्चों को भी वही करुणा मिले जो यूक्रेन के बच्चों को मिली थी.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 24, 2025, 05:59 PM IST

Turkey​ First Lady Emotional Appeal: गाजा में पिछले 22 महीनों से इजरायल नरसंहार कर रहा है. इस नरंसहार में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाओं की जान गई है. गागाजा के हालात देखकर दुनिया के नेताओं और लोगों का दिल पिघल गया है, लेकिन इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिल अभी भी नहीं भरा है और अमेरिका की सहमति से गाजा में कत्लेआम जारी है. इस बीच तुर्की की फर्स्ट लेडी एमीन एर्दोगन ने इस नरसंहार को रोकने के लिए US की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप एक खत लिखा है.

एमीन एर्दोगन ने मेलानिया ट्रंप को एक भावनात्मक पत्र लिखते हुए गाज़ा के बच्चों की दुर्दशा पर ध्यान देने की अपील की है. तुर्की की फर्स्ट लेडी ने कहा कि जैसे मेलानिया ने यूक्रेन युद्ध में प्रभावित बच्चों के लिए सहानुभूति दिखाई थी, वैसे ही उन्हें गाजा के निर्दोष बच्चों के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए. एर्दोगन ने अपने खत में लिखा कि मेलानिया ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक पत्र लिखकर बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य की चिंता जताई थी. उस पत्र में दिखाई गई संवेदनशीलता ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था.

उन्होंने कहा कि हर बच्चे का हक है कि वह एक सुरक्षित और प्यार भरे माहौल में बड़ा हो. यह अधिकार किसी मजहब, जाति या क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए. एर्दोगन ने तर्क दिया कि गाजा की स्थिति यूक्रेन से कहीं अधिक भयावह है. उनके मुताबिक, यूक्रेन में जहां 6 साल में लगभग 648 बच्चों की मौत हुई, वहीं गाजा में सिर्फ दो साल के भीतर 18,000 बच्चों समेत 62,000 से अधिक निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं.

गाजा के हालात का किया जिक्र
पत्र में एर्दोगन ने गाजा के हालात को बेहद मार्मिक ढंग से व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि पहले अज्ञात सैनिक शब्द शहीद हुए उन सैनिकों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिनकी पहचान नहीं हो सकी थी लेकिन अब गाजा में हजारों बच्चों को अज्ञात बच्चे के नाम से दफनाया जा रहा है. उन्होंने लिखा, "यह शब्द हमारी अंतरात्मा को झकझोर देता है. इन मासूमों के शवों पर नाम तक नहीं लिखे जा सकते. पीछे कोई अपना भी नहीं बचा है जो उनकी पहचान बता सके.

यूनिसेफ का दिया हवाला
एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की उस टिप्पणी का भी ज़िक्र किया जिसमें गाजा को जमीन पर नरक और बच्चों के लिए कब्रिस्तान कहा गया है. उन्होंने बताया कि जो बच्चे जिंदा बच गए हैं, वे मानसिक आघात से जूझ रहे हैं. ये बच्चे हंसना भूल चुके हैं. वे कैमरों और माइक्रोफोन के सामने चिल्लाकर कहते हैं कि वे मरना चाहते हैं. उनका बचपन युद्ध के बोझ तले दब गया है. उन्होंने यह भी कहा कि कई बच्चों के बाल दर्द और डर की वजह से समय से पहले सफेद हो गए हैं.

Zee Salaam Web Desk

