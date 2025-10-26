तुर्की-कुर्द दुश्मनी का अंत करीब? PKK लड़ाके तुर्की छोड़ इराक लौटे

Turkey PKK Peace Deal: तुर्की और कुर्द लड़ाकों के बीच दशकों से चले आ रही संघर्ष अब खत्म होने के कागार पर है. कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी नामक उग्रवादी संगठन ने आज ऐलान किया है कि उसके लड़ाके अब तुर्की से निकलकर इराक लौट जाएंगे. यह बयान उत्तरी इराक से जारी किया है. यहीं PKK का हेडक्वार्टर है.

PKK ने कहा, "तुर्की में मौजूद उसके सभी सशस्त्र सदस्य अब धीरे-धीरे इराकी सीमा में लौटेंगे और वहां शांति वार्ता को समर्थन देंगे." यह कदम तुर्की सरकार और कुर्द समुदाय के बीच भरोसे को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत माना जा रहा है.

कुछ लड़ाकों ने डाल दिए हैं हथियार

पिछले कुछ महीनों से PKK के कुछ लड़ाके प्रतीकात्मक रूप से अपने हथियार डाल चुके थे. अब संगठन ने औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है. इस घोषणा को तुर्की में स्थायी शांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है.

1980 से जारी है संघर्ष

PKK और तुर्की के बीच संघर्ष 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने तुर्की से स्वतंत्रता या स्वायत्तता की मांग की. इसके बाद से, तुर्की सेना और पीकेके के बीच लगातार झड़पें होती रही हैं. इस संघर्ष में नागरिकों सहित लगभग 40,000 लोगों की जान जा चुकी है. दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता के प्रयास हुए हैं, लेकिन अधिकांश विफल रहे हैं. पीकेके का यह कदम इस बात का संकेत है कि संगठन शांति के रास्ते पर लौटना चाहता है. हालांकि, तुर्की सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.