ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से पीटने वाले दो लोग गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला शहर में जुलूस

भोपाल: मध्यप्रदेश के जबलपुर में स्कूटी और ऑटो में टक्कर होने जाने के बाद ऑटो ड्राइवर को बुरी से तरह से पीटने वाले 4 मुल्ज़िमों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जबकि 2 गिरफ्त से बाहर हैं. फरार चल रहे मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी के लिएम पुलिस सर्च मुहिम चला रही है. वहीं, गिरफ्तार किए गए दोनों मुल्ज़िमों का पुलिस ने शहर में जुलूस निकाला है. जबकि बुरी तरह ज़ख्मी ऑटो ड्राइवर को अस्पताल में दाखिल किया गया है.

बता दें कि पिटाई के बाद मुल्ज़िम, ऑटो ड्राइवर अजीत को लेकर थाने चले गए थे. जहां पुलिस ने बगैर इलाज कराए उसे रखा था. जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी. वीडियो वायरल होने के बाद मामले में एसपी की हिदायत पर पुलिस ने मुल्ज़िमों के खिलाफ कार्रवाई की.

मामला जबलपुर के अधारताल थाने के तहत आते शोभापुर का है. जहां पर स्कूटी और ऑटो में टक्कर होने के बाद स्कूटी चली रही महिला के ज़रिए फोन करके बुलाए लोगों ने ऑटो ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी थी. यहां तक कि बेहोश होने के बाद भी ड्राइवर को लात घूंसे और नज़दीक पड़े भारी भरकम लोहे के सामान से पीटते रहे. वहां पर मौजूद लोग तमाशाई बनकर वीडियो बनाते रहे.

JABALPUR : an auto driver was brut. assaulted in MP, Jabalpur's shobhapur area after his vehicle hit a scooter.

They took him on motorcycle,don't know if he's alive or not.

