Hyderabad News: हारून-ताहिर को बछड़े ले जाते रोका, घेरकर पीटा; बाद में उन्हीं पर मुकदमा

Hyderabad News: हैदराबाद में 15 फरवरी को गाय की तस्करी के शक में दो लोगों पर हमला किया गया. यह घटना मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट के तहत वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन इलाके में आउटर रिंग रोड के पास हुई. पीड़ितों की पहचान मोइन बाग इलाके के रहने वाले मिर्ज़ा हारून बेग और मोहम्मद ताहिर के तौर पर हुई है. कहा जा रहा है कि वे एक गाड़ी में दो बछड़ों को ले जा रहे थे, तभी बजरंग दल के 15 से 20 लोगों ने उन्हें रोका और उन पर हमला कर दिया.

घटना के बाद पीड़ित शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए. हालांकि, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, गाड़ी जब्त कर ली गई और बछड़ों को गायों के शेल्टर में भेज दिया गया. जलीस बचाओ तहरीक (MBT) के प्रवक्ता अमजेदुल्लाह खान ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है. अमजेदुल्ला खान ने पीड़ित हारून के भाई से बात की. बातचीत के दौरान, हारून के भाई ने दावा किया कि उसका भाई दोस्ती की वजह से ताहिर की मदद कर रहा था और बछड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था. उसने कहा कि ताहिर बकरीद तक ​​उनकी देखभाल करना चाहता था. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बजरंग दल के सदस्यों को खरीद के बिल दिखाने के बावजूद उन्हें पीटा गया.

पीड़ित के भाई ने किया बड़ा दावा

पीड़ित के भाई ने दावा किया कि मोहम्मद ताहिर को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान कुछ देर बाद छोड़ दिया गया, जबकि हारून के खिलाफ कार्रवाई जारी रही. MBT के प्रवक्ता ने इस मामले में वनस्थलीपुरम पुलिस इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी बात की और पूछा कि क्या तेलंगाना में जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन पर पूरी तरह से रोक है.

पुलिस की कार्रवाई पर सवाल

उन्होंने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर कोई कानूनी उल्लंघन साबित नहीं होता है, तो पुलिसवालों के खिलाफ दर्ज केस वापस ले लिए जाने चाहिए. अमजेदुल्ला खान ने मांग की कि हमले में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और घायल पुलिसवालों की मेडिकल जांच की जाए. उन्होंने कहा कि प्राइवेट ग्रुप्स को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत देना राज्य में कानून के राज को कमजोर करता है.