Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3111269
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंHyderabad News: हारून-ताहिर को बछड़े ले जाते रोका, घेरकर पीटा; बाद में उन्हीं पर मुकदमा

Hyderabad News: हारून-ताहिर को बछड़े ले जाते रोका, घेरकर पीटा; बाद में उन्हीं पर मुकदमा

Hyderabad Cattle Transport Attack: हैदराबाद में बछड़ा ले जाने के शक में दो युवकों पर हमला किया गया. पीड़ितों का आरोप है कि हमले के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया और उनकी गाड़ी ज़ब्त कर ली. घटना की जांच और कार्रवाई की मांग की गई है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:38 AM IST

Trending Photos

Hyderabad News: हारून-ताहिर को बछड़े ले जाते रोका, घेरकर पीटा; बाद में उन्हीं पर मुकदमा

Hyderabad News: हैदराबाद में 15 फरवरी को गाय की तस्करी के शक में दो लोगों पर हमला किया गया. यह घटना मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट के तहत वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन इलाके में आउटर रिंग रोड के पास हुई. पीड़ितों की पहचान मोइन बाग इलाके के रहने वाले मिर्ज़ा हारून बेग और मोहम्मद ताहिर के तौर पर हुई है. कहा जा रहा है कि वे एक गाड़ी में दो बछड़ों को ले जा रहे थे, तभी बजरंग दल के 15 से 20 लोगों ने उन्हें रोका और उन पर हमला कर दिया.

घटना के बाद पीड़ित शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए. हालांकि, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, गाड़ी जब्त कर ली गई और बछड़ों को गायों के शेल्टर में भेज दिया गया. जलीस बचाओ तहरीक (MBT) के प्रवक्ता अमजेदुल्लाह खान ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है. अमजेदुल्ला खान ने पीड़ित हारून के भाई से बात की. बातचीत के दौरान, हारून के भाई ने दावा किया कि उसका भाई दोस्ती की वजह से ताहिर की मदद कर रहा था और बछड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था. उसने कहा कि ताहिर बकरीद तक ​​उनकी देखभाल करना चाहता था. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बजरंग दल के सदस्यों को खरीद के बिल दिखाने के बावजूद उन्हें पीटा गया.

पीड़ित के भाई ने किया बड़ा दावा
पीड़ित के भाई ने दावा किया कि मोहम्मद ताहिर को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान कुछ देर बाद छोड़ दिया गया, जबकि हारून के खिलाफ कार्रवाई जारी रही. MBT के प्रवक्ता ने इस मामले में वनस्थलीपुरम पुलिस इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी बात की और पूछा कि क्या तेलंगाना में जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन पर पूरी तरह से रोक है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की कार्रवाई पर सवाल
उन्होंने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर कोई कानूनी उल्लंघन साबित नहीं होता है, तो पुलिसवालों के खिलाफ दर्ज केस वापस ले लिए जाने चाहिए. अमजेदुल्ला खान ने मांग की कि हमले में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और घायल पुलिसवालों की मेडिकल जांच की जाए. उन्होंने कहा कि प्राइवेट ग्रुप्स को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत देना राज्य में कानून के राज को कमजोर करता है. 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Hyderabad NewsHyderabad Cattle Transport Attack

Trending news

Pakistan News
Pakistan: इस्लामिक स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर हमला, बाल-बाल बची जान
Bangladesh news
Bangladesh News: तारिक रहमान सरकार में अल्पसंख्यकों की एंट्री, BNP से दो हिंदू सांसद
UAE News
आंखों को हो सकता है नुकसान! रमजान में चांद देखने पर UAE ने क्यों जारी किया अलर्ट
Violence Between Congress BJP
टीपू सुल्तान और शिवाजी पर कांग्रेस और BJP में हिंसक झड़प; जमकर हुई पत्थरबाजी,कई घायल
AIMIM on Naseemuddin Siddiqui
‘जो आजम खान की नहीं हुई, वो..’, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में आने पर AIMIM का तंज
Bangladesh news
ऐतिहासिक जीत के बाद एक्टिव हुए तारिक रहमान, जमात और NCP नेताओं से मुलाकात
muslim news
UAE के राष्ट्रपति ने एर्दोगन को लगाया फोन, तुर्की के साथ सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा
Mathura News
Mathura News: मस्जिद के पास तेज डीजे बंद कराने पर बवाल, गांव का माहौल गरमाया
Bangladesh news
बांग्लादेश चुनावी नतीजों में धांधली के आरोप, जमात-ए-इस्लामी ने की रीकाउंटिंग की मांग
West Bengal news
SIR के नाम पर कटघरे में मुसलमान, दार्जिलिंग में 30 लोगों को बुलाने पर EC घिरा!