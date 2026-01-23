UAE में कैद 900 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की होगी रिहाई, जानें पूरा मामला

UAE India Relations: UAE ने भारत सरकार को 900 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की एक लिस्ट सौंपी है, जिन्हें रिहा किया जाना है. इस कदम को भारत-UAE के डिप्लोमैटिक सहयोग का नतीजा माना जा रहा है और उम्मीद है कि इससे खाड़ी क्षेत्र में जेल में बंद भारतीयों को काफी राहत मिलेगी.
UAE Prisoners Release: UAE ने अबू धाबी में इंडियन एम्बेसी को 900 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों की लिस्ट सौंपी है, जिन्हें UAE के नवंबर के ऑर्डर के तहत रिहा किया जाएगा. पिछले साल 27 नवंबर को UAE प्रेसिडेंट ने अपनी वेबसाइट पर शेयर किए गए एक ऑफिशियल ऑर्डर में बताया था कि ईद अल एतिहाद से पहले 2937 कैदियों को रिहा किया गया था. ईद अल एतिहाद 2 दिसंबर को UAE का नेशनल सेलिब्रेशन है, जो 1971 में उस पल को दिखाता है जब अमीरात एक झंडे के नीचे एक हुए थे.
बयान में कहा गया, "राष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान ने UAE के सुधार संस्थानों से 2,937 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है. हिज़ हाइनेस ने कैदियों को उनकी सजा के हिस्से के तौर पर लगी फ़ाइनेंशियल पेनल्टी को कवर करने का भी वादा किया है. UAE के 54वें ईद अल एतिहाद सेलिब्रेशन के साथ, यह निर्देश रिहा हुए कैदियों को ज़िंदगी में एक नई शुरुआत देने, उनके परिवारों पर बोझ कम करने और उनके प्रियजनों के लिए खुशी लाने के हिज हाइनेस के कमिटमेंट को दिखाता है."
इसमें आगे कहा गया कि यह पहल स्थिरता, सामाजिक मेलजोल और रिहैबिलिटेशन के मौकों को बढ़ावा देने के राष्ट्रपति के बड़े प्रयासों का हिस्सा थी. भारत और UAE के बीच लंबे समय से संबंध हैं. इससे पहले सोमवार को UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर भारत का ऑफिशियल दौरा किया. यह पिछले 10 सालों में उनका पांचवां दौरा और UAE के राष्ट्रपति के तौर पर उनका तीसरा ऑफिशियल दौरा था. उनके दौरे में स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को पूरा करने के लिए एक लेटर ऑफ़ इंटेंट पर साइन किए गए.
दोनों नेताओं ने आपसी फायदे के रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने रीजनल शांति, सुरक्षा और स्थिरता में अपनी साझा दिलचस्पी पर ज़ोर दिया. उन्होंने मल्टीलेटरल और प्लूरिलेटरल मंचों पर बेहतरीन सहयोग और आपसी सपोर्ट पर ध्यान दिया. UAE की तरफ से 2026 में भारत की BRICS चेयरमैनशिप की सफलता के लिए अपना पूरा सपोर्ट दिया गया. भारतीय पक्ष ने 2026 के UN वॉटर कॉन्फ्रेंस के लिए अपना सपोर्ट दिया, जिसे 2026 के आखिर में UAE को-होस्ट करेगा, जो SDG 6 को लागू करने में तेज़ी लाने, सभी के लिए पानी और सफ़ाई की उपलब्धता और सस्टेनेबल मैनेजमेंट पक्का करने पर फोकस करेगा, विदेश मंत्रालय (MEA) ने अपने दौरे पर बयान में कहा.
इनपुट- ANI