Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3010632
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में ठाकरे परिवार ने लगाई हाजिरी, चुनाव जीतने के लिए मांगी दुआ

Thackeray family Ajmer Sharif: अजमेर शरीफ दरगाह में शिवसेना (UBT) की तरफ से उद्धव और आदित्य ठाकरे की चादर पेश की गई. साजिद सुपारिवाला सहित मुंबई से आए प्रतिनिधियों ने ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर दुआ की.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 19, 2025, 09:21 PM IST

Trending Photos

ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में ठाकरे परिवार ने लगाई हाजिरी, चुनाव जीतने के लिए मांगी दुआ

Thackeray family Ajmer Sharif: अजमेर शरीफ दरगाह में सोमवार को एक खास मौके पर शिवसेना (UTB) की तरफ से चादर पेश की गई. यह चादर मुंबई से आए शिव वाहतुक सेना महाराष्ट्र के नायब सदर साजिद सुपारिवाला लेकर पहुंचे. उन्होंने बताया कि यह चादर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे की ओर से पेश की जा रही है.

दरगाह के निजाम गेट से बेहद अदब के साथ चादर को ले जाया गया और अस्ताना शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के मजार पर फूलों के साथ चढ़ाया गया. इस खास मौके पर मुंबई से आए सभी सदस्यों ने ठाकरे परिवार की सेहत, सलामती और कामयाबी के लिए दुआ की. दरबार के खादिम सैय्यद अमान चिश्ती ने साजिद सुपारिवाला और उनके साथ आए मेहमानों को ज़ियारत करवाई. साथ ही उनकी दस्तारबंदी कर उन्हें दरगाह का तबर्रुक पेश किया गया. साजिद सुपारिवाला ने बताया कि वे अजमेर शरीफ विशेष रूप से मनपा चुनाव में जीत की दुआ लेकर आए हैं.

उन्होंने कहा कि ठाकरे परिवार की ख्वाजा गरीब नवाज से गहरी आस्था रही है. आदित्य ठाकरे पहले भी अजमेर शरीफ हाज़िरी दे चुके हैं और वे ख्वाजा साहब को अपना रूहानी सहारा मानते हैं. साजिद ने बताया कि पार्टी की जीत के साथ-साथ सभी कार्यकर्ताओं की भलाई और तरक्की की दुआ भी मांगी गई है. साजिद सुपारिवाला ने कहा कि ठाकरे परिवार ने हमेशा प्यार, अमन और भाईचारे का संदेश दिया है, इसी सोच के साथ अजमेर में यह दुआ मांगी गई कि महाराष्ट्र और पूरे मुल्क में शांति और सद्भाव बना रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कई नेता थे मौजूद
इस कार्यक्रम में मुंबई और अजमेर के कई प्रमुख शिवसेना नेता भी मौजूद थे, जिनमें सुशील शिंदे, पूर्व महापौर किशोरी ताई, आशीष चेंबूरकर, सूरज चव्हाण, और अजमेर शिवसेना के भंवरलाल सोनी व मयंक शर्मा शामिल रहे. 

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Thackeray family Ajmer Sharif

Trending news

Nuh search operation in Masjid
दिल्ली ब्लास्ट के बाद रडार पर मस्जिद और मदरसे, UP के बाद नूंह में सर्च ऑपरेशन
Sambhal Jama Masjid
अयोध्या बनते-बनते बच गया है संभल; लेकिन बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी
Bihar muslim minister
इन दो मुस्लिम नेताओं को नीतीश सरकार में मिल सकती है मंत्री की कुर्सी; जानें समीकरण
Red Fort Blast Pkistan connection
पाकिस्तान ने कराया था लाल किला ब्लास्ट, POK के प्रधानमंत्री ने कबूल किया गुनाह!
Pakistan News
इमरान खान की बहनों को बाल पकड़कर घसीटा, तो फटे पाक के पूर्व राष्ट्रपति अल्वी
sambhal jama masjid news
"बाबरी की तरह संभल जामा मस्जिद को भी करेंगे ध्वस्त", BJP नेता की खुली धमकी!
Trump on Khashoggi Murder Case
'मेरे गेस्ट को शर्मिंदा न करें आप', खाशोज्जी मर्डर पर ट्रंप ने सऊदी को दी क्लीन चिट
Indonesia News
Indonesia: माता-पिता के तलाक के बाद अकेलेपन में डूबा लड़का, मस्जिद में फोड़ दिया बम
Allahabad HC verdict on Noori Masjid
इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने झुकी योगी सरकार, नूरी मस्जिद पर नहीं चलेगा बुलडोजर
Asaduddin Owaisi reaction
“दीन का नाम लेकर खून की राह चुनना सबसे बड़ा गुनाह”, उमर के वीडियो पर भड़के ओवैसी