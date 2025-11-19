ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में ठाकरे परिवार ने लगाई हाजिरी, चुनाव जीतने के लिए मांगी दुआ

Thackeray family Ajmer Sharif: अजमेर शरीफ दरगाह में सोमवार को एक खास मौके पर शिवसेना (UTB) की तरफ से चादर पेश की गई. यह चादर मुंबई से आए शिव वाहतुक सेना महाराष्ट्र के नायब सदर साजिद सुपारिवाला लेकर पहुंचे. उन्होंने बताया कि यह चादर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे की ओर से पेश की जा रही है.

दरगाह के निजाम गेट से बेहद अदब के साथ चादर को ले जाया गया और अस्ताना शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के मजार पर फूलों के साथ चढ़ाया गया. इस खास मौके पर मुंबई से आए सभी सदस्यों ने ठाकरे परिवार की सेहत, सलामती और कामयाबी के लिए दुआ की. दरबार के खादिम सैय्यद अमान चिश्ती ने साजिद सुपारिवाला और उनके साथ आए मेहमानों को ज़ियारत करवाई. साथ ही उनकी दस्तारबंदी कर उन्हें दरगाह का तबर्रुक पेश किया गया. साजिद सुपारिवाला ने बताया कि वे अजमेर शरीफ विशेष रूप से मनपा चुनाव में जीत की दुआ लेकर आए हैं.

उन्होंने कहा कि ठाकरे परिवार की ख्वाजा गरीब नवाज से गहरी आस्था रही है. आदित्य ठाकरे पहले भी अजमेर शरीफ हाज़िरी दे चुके हैं और वे ख्वाजा साहब को अपना रूहानी सहारा मानते हैं. साजिद ने बताया कि पार्टी की जीत के साथ-साथ सभी कार्यकर्ताओं की भलाई और तरक्की की दुआ भी मांगी गई है. साजिद सुपारिवाला ने कहा कि ठाकरे परिवार ने हमेशा प्यार, अमन और भाईचारे का संदेश दिया है, इसी सोच के साथ अजमेर में यह दुआ मांगी गई कि महाराष्ट्र और पूरे मुल्क में शांति और सद्भाव बना रहे.

कई नेता थे मौजूद

इस कार्यक्रम में मुंबई और अजमेर के कई प्रमुख शिवसेना नेता भी मौजूद थे, जिनमें सुशील शिंदे, पूर्व महापौर किशोरी ताई, आशीष चेंबूरकर, सूरज चव्हाण, और अजमेर शिवसेना के भंवरलाल सोनी व मयंक शर्मा शामिल रहे.