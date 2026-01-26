Opinion: उच्च शिक्षा की बदहाली पर मौन सवर्ण समाज UGC के नए नियमों पर आखिर क्यों फूंक रहा है मोदी का पुतला?

Advertisement
Opinion: यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाये गए UGC के नए नियमों के खिलाफ देश का सवर्ण समाज सड़कों पर आन्दोलन के लिए उतर गया है. सरकार और प्रधानमंत्री का पुतला फूंक रहा है, जबकि यही समाज उच्च शिक्षण संस्थानों में व्याप्त सरकारी आराजकता और भ्रष्टाचार पर मौन रहता है. दूसरे कई मुद्दों पर सरकार की नीतियों और कानून का विरोध करने वाले को देशद्रोही और सरकार विरोधी बताता है, लेकिन अपनी बात आने पर सरकार के खिलाफ उतर गया है.  

 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Jan 26, 2026, 11:55 PM IST

UGC के नए 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026'को लागू करने पर हिंदी पट्टी का सवर्ण समाज विरोध कर रहा है. प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पुतले फूंक रहा है. भाजपा- मोदी और शाह को सवर्ण विरोधी बता रहा है. दोनों की जाति बताकर उसे कोस रहा है. अगले चुनाव में हरा देने की धमकी दे रहा है. ब्राह्मण अफसर और भाजपा के ब्राह्मण पदाधिकारी पार्टी छोड़ रहे हैं. करनी सेना के लोग भाजपा कार्यकर्ताओं को दौड़ा- दौड़ा कर पीटने की धमकी दे रहे हैं. 

एक नियम से सवर्ण समाज इतना डर गया है कि उसे लग रहा है कि यूनिवर्सिटीज के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएँगे. उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगे. एक नियम की वजह से उनकी शक्तिशाली स्थिति विक्टिम ग्रुप में तब्दील हो जाएगी. विश्वविधालयों को लेकर उनकी चिंता तब हुई जब कथित तौर पर उनके संभावित विरोध में नियम बनाए गए हैं. 
 
दूसरी तरफ देश में उच्च शिक्षा के केंद्र भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद,जातिवाद, क्षेत्रवाद, साम्प्रदायवाद, राजनीतिक गोलबंदी और कूपमंडूकता के अड्डे बनते जा रहे हैं. यूनिवर्सिटीज में आरक्षण के बाद भी  SC/ ST/ OBC के रिक्त पदों को और अपने खेमे का आदमी न मिलने पर सामान्य पदों की रिक्तियों को NFS घोषित कर दिया जाता है. हर जगह छात्रों के आज़ाद आवाज़ और स्वतंत्र चिंतन को दबाया जा रहा है. ये सब किसी से छिपा नहीं है. सालों से हो रहा है.सब जानते हैं, लेकिन अपना हिस्सा मिलते ही या मिलने की लालसा में सब खामोश रहते हैं.

शिक्षा पर खर्च होने वाला बजट लगातार कम किया जा रहा है.यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में आधे से ज्यादा पद सालों से खाली पड़े हैं. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तक में असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह ठेके पर 6 माह के लिए गेस्ट फैकल्टी भर्ती किये जा रहे हैं. मानदेय के नाम पर उन्हें एक क्लर्क की आधी सैलरी भी नहीं मिलती है. इसके बावजूद 6 माह बाद उन्हें विदा कर दिया जाता है. उसकी जगह पर कोई अपना नया आदमी बुला लिया जाता है. ऐसे पढ़ाने वाले का कोई मोल नहीं है. वो ही यूनिवर्सिटी अपने गेस्ट फैकल्टी के अनुभव को मान्यता नहीं देती है. पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान ने १०- 15 सालों से पढ़ा रहे ठेका प्रोफेसर्स को झटके में बाहर कर दिया. शोषण और अत्याचार के मामले में देश के सभी राज्यों और केंद्रीय यूनिवर्सिटीज का एक ही पैटर्न है.  

नौकरी चाहने वाले UGC- NET, UGC- CSIR, Ph.D  क्वालिफाइड लोगों की फौज नौकरी के इंतजार में फ्रस्ट्रेट हो रही है. बेरोजगारों की इस फौज में साल में दो बार नई भीड़ शामिल होती जा रही है. ऐसे बेरोजगार युवा माता- पिता, भाई-बहन, बीवी या सास-ससुर के खर्चे पर ज़िन्दगी गुज़ार रहे हैं!  

नागरिकों के शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतों को निजी क्षेत्र के हवाले किया जा रहा है. बहुत हद तक कर दिया गया है, जहाँ मोटा पैसा देकर भी कोई ढंग का ज्ञान या स्किल स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है. निजी संस्थानों के लिए शिक्षा बर्गर बेचने जैसे व्यवसाय से जरा भी अलग नहीं है. वहां भी पिछले 5 सालों में एडमिशन में भारी गिरावट दर्ज की गई है. लोकप्रिय प्रोफेशनल/ व्यावसायिक कोर्सेज के डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं. PG के डिपार्टमेंट लगभग बंद हो चुके हैं. हर साल स्कूलों से पास होने वाले 12 वीं के भारी Gen-Z  फोर्स के भरोसे निजी संस्थानों के UG डिपार्टमेंट चल रहे हैं. यहाँ भी 20- 30 हज़ार में पढ़ाने वाले प्रोफेसर बेरोजगार हो रहे हैं. स्टूडेंट्स और शिक्षक दोनों वर्गों में भारी निराशा और हताशा है, जो आने वाले कुछ वर्षों में विस्फोटक स्थिति में पहुँच सकती है. 

लेकिन इन मुद्दों पर शायद ही कभी कोई आन्दोलन हुआ हो.छात्र या शिक्षक अपनी मांगों के लिए विरोध-प्रदर्शन कर सड़कों पर उतरे हों? सत्ता पक्ष से कोई सवाल पूछा गया हो ? सत्ता या विपक्ष का कोई नेता संसद या विधानमंडलों में कोई सवाल किया हो,कोई चिंता प्रकट की हो? 

बेरोजगार और अर्द्ध-बेरोजगार होकर भी सब खुश हैं. माँ- बाप के वेतन या पेंशन से सब का काम चल जा रहा है. युवा फ्री/सस्ता इन्टरनेट डाटा, फसबुक, इन्स्टा और X में मस्त है.  बस, इस बात का संतोष है कि अपनी सरकार है. सरकार ने सैकड़ों साल पहले मर चुके मुगलों, और देश के सबसे मरे हुए कौम मुसलमानों का भय दिखाकर उन्हें उनसे लड़ने का काम सौंप दिया है. ये लड़ाई कब ख़त्म होगी, कैसे खत्म होगी किसी को कुछ नहीं पता. बस मन्त्री से लेकर संत्री और हर आम-ओ- ख़ास को लड़ना है?  लड़ते- लड़ते सभी को लड़ने की आदत पड़ गई है. कोई राह चलते राहगीर से भिड जा रहा है, कोई मजदूर से भिड रहा है तो कोई मालिक से लड़ रहा है. बाप- बेटे से लड़ रहा है, माँ- बेटी से लड़ रही है, मिया-बीवी से लड़ रहा है. हिन्दू-मुस्लमान से लड़ रहा है. बस सब के जीवन का एक ही ध्येय है, लड़ना! आपस में भिड़ना!    

UGC के नए नियम धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, क्षेत्र, और शारीरिक विकलांगता के आधार पर होने वाले सभी तरह के भेदभावों को रोकने की बात करता है. हाँ सही पढ़ा है आपने धर्म, नस्ल, जाति, लिंग सभी.. किसी को किसे से कमतर या सुप्रिअर नहीं माना गया है. ये भेदभाव के खिलाफ सभी को सामान उपचारात्मक अधिकार देता है.

जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या वो किसी बाहरी दुनिया से आये हुए लोग हैं? क्या यूनिवर्सिटीज, IIT, IIM और मेडिकल कॉलेजों में आये दिन ऐसे भेदभाव के मामले नहीं होते हैं?  जब महाराष्ट्र में MBBS की ST छात्रा पायल सलीम तडवी ने मानसिक तौर पर प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली थी, तो उसके आरोपियों में कोई पुरुष नहीं बल्कि तीन ऊंची जातियों की छात्राएं थी, जो लगातार उसपर उसकी जातिगत पहचान को लेकर अपमानित कर रही थी. जिस समाज में महिलाओं की ऐसी हालत है, वहां पुरुषों से इतने बोले और शरीफ होने की उम्मीद कैसे किया जा सकता है?  ये सब तब हुआ और हो रहा है, जब देश में पहले से SC/ ST उत्पीड़न को रोकने को लेकर कानून बने हुए हैं. रैगिंग रोकने के कानून है पूरा मेकैनिज़म है, फिर भी रैगिंग हो जाती है. छात्र- छात्राएं रैगिंग से आहत होकर मर जा रहे हैं. अगर किसी व्यवस्था या बुराई से एक शरीफ आदमी भी परेशान होता हो तो उसके सुधार के लिए कदम उठाया जाना चाहिए. इस नए नियम को पढने के बाद मुझे जो समझ में आया है, उसमें एक सामान्य वर्ग का छात्र या छात्राएं भी अपनी शिकयत कर सकती है. 

अगर इस कानून के दुरुपयोग की आशंकाएं हैं, तो ऐसा संभव भी है, ये हो भी सकता है. दुनिया में ऐसा कोई कानून, कोई नियम नहीं जिसमें लूपहोल्स न हो, जिसके दुरुपयोग की सम्भावना न हो. ऐसा इसलिए होता है कि किसी कानून को लागू करने से पहले कोई टेस्टिंग का प्रावधान नहीं है. दहेज उत्पीड़न निवारण कानून के दुरुपयोग से देश में लाखों घर- परिवार के उजड़ने और बर्बाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी इस केस में बिना प्रारम्भिक जांच के आरोपी सास- ससुर और ननद की  गिरफ्तारी नहीं होगी.   

इससे पहले भी देश में CAA- NRC, तीन तलाक, वक्फ बोर्ड, किसान बिल, धारा- 370 की समाप्ति और  SIR को लेकर भी लोगों का विरोध इन कानूनों के कुछ धाराओं, उप-धाराओं और उपबंधों के संभावित दुरुपयोग की आशंकाओं को लेकर हुआ था. लेकिन सवर्ण समाज के लोगों ने इसका विरोध करने वाले लोगों को देशद्रोही, आतंकवादी, नक्सल्वादी, अर्बन नक्सल, और न जाने क्या- क्या कहा ? विरोध करने वाले लोगों ने सरकार से मार खाया, लाठी खाई, देशवासियों से गाली सुना, सरकार से  धमकियां मिली, सैकड़ों लोग मारे गए, जेल गए.  कहा गया संसद ने कानून बनाया है, सरकार ने कानून बनाया है, तो गलत कैसे होगा ? मोदी जी ने बनाया है तो सही ही होगा? 

याद रखें कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई दमनकारी संस्था है, तो वो सरकारें होती हैं. सरकारों ने नागरिकों पर जितना जुल्म किया है किसी ने नहीं किया है. भरोसा न हो तो, हर दौर का इतिहास उठाकर देख लीजिये, पढ़ लीजिये. इसलिए सरकारों के भक्त नहीं बल्कि नागरिक बनिए, और एकजुट रहिये. बटेंगे तो कटेंगे!  कितना अच्छा होता कि इस सवर्ण- गैर सवर्ण, हिन्दू-मुसलमान और यूनिवर्सिटी में जाति वर्चस्व की लड़ाई के बजाए शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए साझा लड़ाई लड़ी जाती.. 

Hussain Tabish

