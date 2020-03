PM मोदी का पूरी दुनिया में चला जादू, UK भी फॉलो करने पर मजबूर, बजवाई 'ताली'

नई दिल्ली: वज़ीरे आज़म मोदी की बातों का असर दुनिया भर में देखने को मिलता है, इसकी एक और मिसाल सामने आई है. दरअसल इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और सभी इससे बचाव के रास्ते तलाश रहे हैं. कोरोना से जंग लड़ने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत मेहकमा सेहत को करनी पड़ रही है. जिनकी सभी लोग तारीफ कर रहे हैं. वज़ीरे आज़म मोदी ने तो Corona Fighters के जनता कर्फ्यू वाले दिन ताली-थाली बजाने को कहा था. वज़ीरे आज़म मोदी की इस बात पर वो मुल्क भी अमल कर रहे हैं जो कभी हिंदुस्तान की बात मानने से इंकार किया करते थे. अब वो उसकी सकाफत और तरीकों को मानने पर मजबूर हो रहे हैं.

दरअसल 22 मार्च को कोरोना वॉरियर्स की हिमायत में शाम पांच बजे भारत के लोगों से ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाने की अपील की थी. पीएम मोदी के इस तरीके की पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी. अब ब्रिटेन ने भी वज़ीरे आज़म मोदी के इस कदम को फॉलो करते हुए पूरे मुल्क में कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफज़ाई के लिए ताली बजवाई है.

On behalf of the whole country, I want to thank all the incredible nurses, doctors, NHS support staff & carers who are working flat out to fight coronavirus #ClapForOurCarers #ClapForNHS

To help them, and protect the NHS, we need everyone to stay at home #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/kpdQ5KHQiy

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 26, 2020