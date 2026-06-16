/ब्रिटेन में फिलिस्तीन समर्थक संगठन को बड़ा झटका, कोर्ट ने बैन पर लगाई मुहर

कोर्ट में संगठन ने क्या दी दलील

वहीं, संगठन की सह-संस्थापक हुदा अम्मोरी ने अदालत में कहा कि प्रतिबंध ने फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करने वाले हजारों लोगों की अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता को प्रभावित किया है. उनका तर्क था कि सरकार राजनीतिक असहमति को अपराध की तरह पेश कर रही है. हालांकि अपील अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था के हित में लगाया गया प्रतिबंध उचित और आनुपातिक है. अदालत ने माना कि इस तरह के प्रतिबंध हमेशा विवादास्पद होते हैं, लेकिन जब कोई संगठन बार-बार गैरकानूनी और हिंसक गतिविधियों से जुड़ता है तो सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार है. इस फैसले के बाद फ़िलिस्तीन एक्शन पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा और ब्रिटेन में उसकी गतिविधियों पर पहले की तरह कानूनी रोक बनी रहेगी.