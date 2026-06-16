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ब्रिटेन में फिलिस्तीन समर्थक संगठन को बड़ा झटका, कोर्ट ने बैन पर लगाई मुहर

Palestine Action Ban: ब्रिटेन की अपील अदालत ने फिलिस्तीन समर्थक संगठन फ़िलिस्तीन एक्शन पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखा है. अदालत ने सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि संगठन की गतिविधियां केवल शांतिपूर्ण विरोध तक सीमित नहीं थीं और प्रतिबंध उचित है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 16, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:55 AM IST
ब्रिटेन में फिलिस्तीन समर्थक संगठन को बड़ा झटका, कोर्ट ने बैन पर लगाई मुहर

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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