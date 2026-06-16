/ब्रिटेन में फिलिस्तीन समर्थक संगठन को बड़ा झटका, कोर्ट ने बैन पर लगाई मुहर

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UK Politics: ब्रिटेन की सरकार को फिलिस्तीन समर्थक संगठन ‘फ़िलिस्तीन एक्शन’ पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर बड़ी कानूनी जीत मिली है. 15 जून 2026 को ब्रिटेन की अपील अदालत ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उस पुराने निर्णय को पलट दिया, जिसमें संगठन पर लगाया गया प्रतिबंध गैरकानूनी बताया गया था. इसके साथ ही आतंकवाद कानूनों के तहत लगाया गया प्रतिबंध बरकरार रहेगा.
फ़िलिस्तीन एक्शन ब्रिटेन में सक्रिय एक ऐसा अभियान समूह है, जो फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करता रहा है. यह संगठन विशेष रूप से इजरायल से जुड़ी रक्षा कंपनियों को निशाना बनाता रहा है. इनमें इजरायल की प्रमुख रक्षा कंपनी एल्बिट सिस्टम्स भी शामिल है. संगठन पर आरोप है कि उसने कई बार कंपनियों के दफ्तरों, फैक्ट्रियों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया.
दरअसल, ब्रिटिश सरकार ने पिछले साल इस संगठन को आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंधित कर दिया था. इसके खिलाफ संगठन की सह-संस्थापक हुदा अम्मोरी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. फरवरी 2026 में लंदन हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि यह प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में गैरकानूनी हस्तक्षेप है. लेकिन अदालत ने सरकार की अपील पर अंतिम फैसला आने तक प्रतिबंध को जारी रखने की अनुमति दी थी. अब अपील अदालत ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि फ़िलिस्तीन एक्शन को केवल एक शांतिपूर्ण या अहिंसक आंदोलन नहीं माना जा सकता.
लेडी चीफ जस्टिस ने क्या कहा?
इंग्लैंड और वेल्स की सबसे सीनियर न्यायाधीश लेडी चीफ जस्टिस सू कैर ने कहा कि संगठन की गतिविधियां सामान्य विरोध प्रदर्शन की सीमा से आगे जाती हैं. उन्होंने कहा कि संगठन ने खुले तौर पर ऐसे गैरकानूनी कृत्यों को बढ़ावा दिया, जो कई मामलों में आतंकवाद जैसी गतिविधियों के समान थे. सुनवाई के दौरान गृह मंत्री शबाना महमूद की तरफ से पेश वकीलों ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष कि प्रतिबंध से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर असर पड़ा है, "अतिशयोक्तिपूर्ण और गलत" था. उनका कहना था कि सरकार का उद्देश्य किसी राजनीतिक विचारधारा को दबाना नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना है.
कोर्ट में संगठन ने क्या दी दलील
वहीं, संगठन की सह-संस्थापक हुदा अम्मोरी ने अदालत में कहा कि प्रतिबंध ने फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करने वाले हजारों लोगों की अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता को प्रभावित किया है. उनका तर्क था कि सरकार राजनीतिक असहमति को अपराध की तरह पेश कर रही है. हालांकि अपील अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था के हित में लगाया गया प्रतिबंध उचित और आनुपातिक है. अदालत ने माना कि इस तरह के प्रतिबंध हमेशा विवादास्पद होते हैं, लेकिन जब कोई संगठन बार-बार गैरकानूनी और हिंसक गतिविधियों से जुड़ता है तो सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार है. इस फैसले के बाद फ़िलिस्तीन एक्शन पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा और ब्रिटेन में उसकी गतिविधियों पर पहले की तरह कानूनी रोक बनी रहेगी.