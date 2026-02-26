Advertisement
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंUK: मैनचेस्टर मस्जिद में कुल्हाड़ी-चाकू लेकर घुसा शख्स, PM स्टारमर ने जताई चिंता

UK: मैनचेस्टर मस्जिद में कुल्हाड़ी-चाकू लेकर घुसा शख्स, PM स्टारमर ने जताई चिंता

Manchester Mosque Incident: इंग्लैंड के मैनचेस्टर में एक शख्स कुल्हाड़ी और चाकू लेकर मस्जिद में घुस गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है. ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस घटना पर चिंता जताई है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 26, 2026, 09:00 AM IST

UK: मैनचेस्टर मस्जिद में कुल्हाड़ी-चाकू लेकर घुसा शख्स, PM स्टारमर ने जताई चिंता

Manchester News: इंग्लैंड के मैनचेस्टर में एक आदमी कुल्हाड़ी और चाकू लेकर मस्जिद में घुस गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. पुलिस को मंगलवार रात करीब 8:40 बजे रशोलमे के विक्टोरिया पार्क इलाके में मैनचेस्टर सेंट्रल मस्जिद में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली. पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ. 

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घटना पर चिंता जताई और कहा कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. PM स्टारर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मैं मैनचेस्टर सेंट्रल मस्जिद में हुई घटना के बारे में सुनकर परेशान हूं. मुझे पता है कि यह रमजान के दौरान मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खास तौर पर चिंता की बात होगी, जो शांति और सोच-विचार का समय है." उन्होंने आगे कहा, "मैं मौके पर मौजूद वॉलंटियर्स और इमरजेंसी सर्विस को उनकी तुरंत कार्रवाई के लिए धन्यवाद देता हूं. हमने मस्जिदों, मुस्लिम स्कूलों और कम्युनिटी सेंटर्स में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए 40 मिलियन पाउंड तक की फंडिंग दी है, और हम यह पक्का करने के लिए कदम उठाते रहेंगे कि लोग बिना डरे रह सकें."

40 साल का शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार
ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के मुताबिक, एक 40 साल के आदमी को खतरनाक हथियार और क्लास B ड्रग्स रखने के शक में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब दूसरे सस्पेक्ट की तलाश कर रही है. मैनचेस्टर के रशोल्मे इलाके के MP अफजल खान ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं कट्टर दक्षिणपंथी बयानबाजी का नतीजा हो सकती हैं और इसे मुसलमानों को टारगेट करने वाली इस्लामोफोबिया की घटना के तौर पर देखा जाना चाहिए.

मस्जिद में दो हजार लोग
पुलिस ने कहा कि वे काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग नॉर्थ वेस्ट टीम के साथ मिलकर जांच कर रहे हैं, हालांकि इस घटना को अभी तक आधिकारिक तौर पर आतंकवाद से जुड़ा नहीं माना गया है. मस्जिद के प्रतिनिधियों ने इस रुख पर सवाल उठाए हैं. मैनचेस्टर सेंट्रल मस्जिद के मुताबिक, वॉलंटियर्स ने तरावीह की नमाज के दौरान एक आदमी को अंदर आने से रोका और पुलिस को बताया. उस समय मस्जिद में करीब 2,000 लोग मौजूद थे. पुलिस ने बाद में कन्फर्म किया कि इस घटना की रिपोर्ट मौके पर मौजूद एक ऑफ-ड्यूटी स्पेशल कांस्टेबल ने की थी. सुपरिटेंडेंट साइमन नसीम ने कहा कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, न ही कोई धमकी दी गई.

