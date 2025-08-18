शादी-ब्याह की गैर-शरई रस्मों पर लगेगा लगाम, इस मुस्लिम संगठन ने किया ऐलान
Ala Hazrat Urs Bareilly: बरेली में आला हज़रत के उर्स के मौके पर उलेमाओं की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम समाज के लिए एक नया एजेंडा जारी किया गया. शादियों, दहेज प्रथा और गैर-इस्लामी रीति-रिवाजों पर फिजूलखर्ची रोकने की अपील की गई. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 18, 2025, 08:39 PM IST

Ala Hazrat Urs Bareilly: उत्तर प्रदेश के बरेली में तीन रोज़ा आला हजरत का उर्स शुरू हो गया है. पहले दिन आल इंडिया मुस्लिम जमात के तत्वावधान में देशभर से आए रज़वी बरेलवी उलमा की एक अहम बैठक ग्रांड मुफ्ती हाउस सौदागरान में हुई. इस बैठक में समाज और सियासत दोनों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई. उलमा ने ‘मुस्लिम एजेंडा’ जारी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुस्लिम समाज में तेजी से बढ़ती बुराइयों को रोकने के लिए आंदोलन चलाया जाएगा.

उलमा ने कहा कि मुस्लिम समाज के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और जगह-जगह से शिकायतें मिल रही हैं. आज के दौर की चुनौतियों और इस्लामिक मूल्यों के आधार पर ऐसी बुराइयों की पहचान की गई है जिनसे बचना जरूरी है. सबसे अहम मुद्दा शादी में होने वाली गैर-शरई रीतियों और फिजूलखर्ची को बताया गया. उन्होंने कहा कि इस्लाम ने निकाह को आसान और कम खर्च वाला बनाया है, मगर आजकल शादियां दिखावे और बेकार खर्च की वजह से बोझ बन गई हैं.

आल इंडिया मुस्लिम जमात में बताया गया कि बारात और वलीमे पर बार-बार खाना खिलाने की परंपरा गैर-जरूरी है. लड़की वालों की तरफ से दहेज और उसकी नुमाइश नाजायज है. दहेज की मांग इस्लाम में सख्त मनाही है, लेकिन आज भी इसका चलन जारी है. शादी के भोज में खड़े होकर खाना खिलाना शरीयत के खिलाफ है, इसलिए बैठकर खाने की व्यवस्था होनी चाहिए.

'एजुकेशन पर होना चाहिए ध्यान'
बैठक में रज़वी बरेलवी उलमा ने कहा कि मुसलमान एजुकेशन के क्षेत्र में काफी पीछे हैं और हालात इतने खराब हैं कि तुलना दलितों से भी बुरी स्थिति में की जा सकती है. इसीलिए समाज को अब सरकार पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय खुद अपनी नई पीढ़ी की तालीम और तरबियत के लिए आगे आना होगा. साथ ही उलमा ने कुछ सुझाव भी दिए हैं, जो इस प्रकार है. मालदार मुसलमान स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलें. दीनी और दुनियावी तालीम में संतुलन लाकर विज्ञान और तकनीक पर ध्यान दें. ग़रीब व कमजोर छात्रों को फ्री कोचिंग देकर IAS, IPS, PCS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाए. लड़कियों के लिए अलग स्कूल और कॉलेज खोले जाएं ताकि वे भी तरक्की कर सकें.

फिजूलखर्ची और नशे पर रोक की अपील
एजेंडा में समाज में बढ़ते नशे और फिजूलखर्ची को भी बड़ी समस्या बताया गया. उलमा ने कहा कि आजकल नौजवान नशे के आदी हो चुके हैं, जिससे परिवार टूट रहे हैं और मां-बाप परेशान हैं. उन्होंने मस्जिदों के इमामों और समाज के बुद्धिजीवियों से अपील की कि वे इस पर जागरूकता अभियान चलाएं. साथ ही, शादी, जलसा, जुलूस, उर्स और लगर में होने वाली फिजूलखर्ची से बचने पर जोर दिया गया. उलमा ने कहा कि पीरी-मुरीदी को ही इस्लाम न समझा जाए, बल्कि असल इस्लाम तोहिद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात है.

सियासत में भी उतरेंगे बरेलवी
बैठक का एक अहम पहलू यह रहा कि उलमा ने पहली बार साफ कहा कि अब बरेलवी समाज को राजनीति में भी अपनी मौजूदगी दिखानी होगी. उनका कहना था कि अब तक बरेलवी उलमा ने सियासत से दूरी बनाई, जिसकी वजह से नौजवानों को मौका नहीं मिल पाया और समाज पिछड़ गया. लेकिन मौजूदा सियासी हालात देखते हुए अब हर जिले में बरेलवी लीडरशिप को उभारा जाएगा और दमखम के साथ प्रतिनिधित्व किया जाएगा.

