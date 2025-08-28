2026 में लेबनान से हट जाएगी UN शांति सेना, इतने सैनिकों की होगी वापसी
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2900494
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

2026 में लेबनान से हट जाएगी UN शांति सेना, इतने सैनिकों की होगी वापसी

UN Peacekeeping Force Lebanon: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2026 के आखिर तक दक्षिण लेबनान से UN शांति सेना (UNIFIL) हटाने का फैसला किया. करीब 48 साल बाद खत्म होने वाले इस मिशन के बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह लेबनानी सेना पर होगी.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:30 PM IST

Trending Photos

2026 में लेबनान से हट जाएगी UN शांति सेना, इतने सैनिकों की होगी वापसी

UN Peacekeeping Force Lebanon: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. आज यानी 28 अगस्त को हुए मतदान में यह तय किया गया कि दक्षिण लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सेना UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) का मिशन साल 2026 के आखिर तक समाप्त कर दिया जाएगा. करीब 50 साल से चली आ रही इस शांति सेना की तैनाती अब धीरे-धीरे खत्म होगी.

UNIFIL की स्थापना साल 1978 में की गई थी. इसका मकसद था, दक्षिण लेबनान से इज़रायली सेना की वापसी की निगरानी करना. उस वक्त इजरायल ने लेबनान पर हमला किया था. इसके बाद 2006 में इज़रायल और हिज़्बुल्लाह के बीच एक महीने लंबा युद्ध हुआ. उस समय इस मिशन की जिम्मेदारी और बढ़ा दी गई. इसका काम सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संघर्ष विराम बनाए रखना और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना भी इसमें शामिल हो गया.

अब क्यों लिया गया यह फैसला?
अमेरिका और उसका करीबी सहयोगी इज़रायल लंबे वक्त से इस मिशन को खत्म करने की मांग कर रहे थे. उनका कहना है कि यह शांति सेना सिर्फ पैसे की बर्बादी है और इससे कोई स्थायी समाधान नहीं निकल रहा. अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि जब तक यह मिशन जारी रहेगा, हिज़्बुल्लाह का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकेगा. इसलिए सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेबनान की सेना को ही दी जानी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

कितने सैनिक और स्टाफ होंगे वापस?
मौजूदा वक्त में UNIFIL में लगभग 10,800 सैनिक और नागरिक कर्मचारी तैनात हैं. प्रस्ताव के  मुताबिक, इनकी वापसी की प्रक्रिया फौरन शुरू होगी और लेबनान सरकार से बातचीत करके इसे एक साल के भीतर पूरा किया जाएगा. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस फैसले के बाद लेबनान सरकार ही दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा की एकमात्र जिम्मेदार संस्था होगी. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इज़रायल और लेबनान के बीच जो सीमा रेखा है, उसे ब्लू लाइन कहा जाता है. संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव में इज़रायल से भी कहा है कि वह ब्लू लाइन के उत्तर में मौजूद अपने सैनिकों को वापस बुलाए.

यूरोपीय देशों की आपत्ति
अमेरिका और इज़रायल भले ही इस फैसले पर जोर दे रहे थे, लेकिन यूरोप के कुछ बड़े देश जैसे फ्रांस और इटली इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि लेबनानी सेना अभी पूरी तरह तैयार नहीं है कि वह बॉर्डर की सुरक्षा अकेले संभाल सके. अगर UNIFIL को समय से पहले हटा दिया गया तो सुरक्षा का खालीपन (Security Vacuum) पैदा हो जाएगा, जिसका फायदा हिज़्बुल्लाह जैसी ताकतें उठा सकती हैं. हालांकि यह तय हो गया है कि 2026 के आखिर तक मिशन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले एक साल तक UNIFIL कुछ सीमित जिम्मेदारियां निभाएगा. 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UN Peacekeeping Force Lebanon

Trending news

UN Peacekeeping Force Lebanon
2026 में लेबनान से हट जाएगी UN शांति सेना, इतने सैनिकों की होगी वापसी
Bangladesh news
Bangladesh News: अगले साल रमजान से पहले होगा बांग्लादेश में चुनाव, EC ने किया ऐलान
Veer Chakra Award 2025
ऑपरेशन सिंदूर के हीरो मोहम्मद इम्तियाज को मिला वीर चक्र सम्मान, छपरा में खुशी की लहर
Pakistan News
PAK के पूर्व PM इमरान खान के भांजे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल
Malegaon blast 2008
Malegaon: क्या SC जाएगी NIA? एजेंसी ने तोड़ी चुप्पी; प्रज्ञा के लिए खतरें की घंटी!
Shirk
आखिर इस्लाम में क्या होता है शिर्क; हिन्दू त्यौहार मनाने से लग जाता है महापाप ?
Sambhal news
'मस्जिद थी, है और रहेगी...', संभल जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर भड़के मौलाना
UP News
Sambhal Report: हिंसा से ज्यादा पलायन पर जोर; रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर संदेह?
Afghan Refugees Return
ईरान-पाकिस्तान से 23 लाख अफगान शरणार्थियों की वापसी, UNHCR ने जताई चिंता
Kerala Teacher Onam Controversy
ओणम में शरीक होना 'शिर्क' है, मुस्लिम छात्रों को नसीहत देने वाली टीचर पर FIR दर्ज
;