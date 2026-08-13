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लाल किला हमले में अल-कायदा का हाथ, UN रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

UN Report Red Fort Attack: यूनाइटेड नेशन (UN) की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले पर हुए हमले का संबंध AQIS से था. रिपोर्ट के मुताबिक यह संगठन दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और उसकी वित्तीय व लॉजिस्टिक क्षमताएं बढ़ रही हैं. साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवादी गतिविधियों को लेकर भी चिंता जताई गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 13, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:18 PM IST
लाल किला हमले में अल-कायदा का हाथ, UN रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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