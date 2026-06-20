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यज़ीद की बैयत का इंकार करके इमाम हुसैन मदीने में और भी अकेले पड़ गए थे. हर तरफ़ साज़िशें, दुश्मनों के नापाक मंसूबे, हुसैन को क़त्ल करने के नए-नए इरादे. अपने ही शहर में अकेले पड़ गए थे हुसैन. मदीने के हालात बदतर हो रहे थे. मदीने में रहना मुश्किल हो रहा था. चारों तरफ़ से सज़िशों के जाल बिछाए जा रहे थे. ऐसे में आख़िरकार इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया.
रात के वक़्त हुसैन ने अपने नाना की क़ब्र, मां की लहद और भाई की क़ब्र पर जाकर हाज़िरी दी, और मदीना छोड़ने के दर्द बयान किए. सारे शहर में उदासी छाई हुई थी. घर-घर में चर्चा थी कि पैग़ामबर के नवासे हुसैन मदीना छोड़कर जा रहे हैं. सामाने सफ़र तैय्यार होने लगे. लोग छुप-छुपकर हुसैन से मिलने आने लगे और उन्हें देखकर रोने लगे.
हुसैन सबको सीने से लगाकर तसल्ली दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर ज़िन्दगी रही तो फिर मिलेंगे. 28 रजब सन 60 हिजरी को हुसैन ने अपने ख़ानदान और साथियों के साथ मदीना छोड़ दिया, और 3 शाबान को मक्का पहुंच गए. इधर, बैयत से इंकार की ख़बर उड़ते-उड़ते इराक़ के शहर कूफ़ा तक पहुंची. तो कूफ़े के तमाम बड़े लोग जमा हुए और तय किया कि हुसैन को कूफ़े आने की दावत दी जाए. कूफ़े के लोग भी यज़ीद की हुकूमत की बेजा ज़्यादतियों से ऊब चुके थे.
कूफ़े के लोगों ने इमाम हुसैन को ख़त लिखा. ख़त में लिखा था 'हमारे सर पर कोई इमाम नहीं, आप तशरीफ़ लाकर हम बदनसीबों को सहारा दीजिए. अगर आप आ गए तो हम पूरी तरह अपनी वफ़ादारी का सबूत देंगे. आप के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे. ख़ुदारा जल्दी करें वरना आपके नाना के दीन का नाम-निशान मिट जाएगा. आप के अलावा इस वक़्त हमारा कोई हमदर्द नज़र नहीं आता. जल्द से जल्द तशरीफ़ लाएं, हम आपके मुंतज़िर हैं.
ये ख़त मक्का भेजा गया. इस ख़त पर कूफ़े की तमाम बड़ी शख़्सियतों की दस्तख़त थीं. इस ख़त के बाद इमाम हुसैन के पास ख़तों का तांता लग गया. लोग अर्ज़ियां पर अर्ज़ियां भेजने लगे. हुसैन हर ख़त को बग़ौर पढ़ते और सोचते. और एक दिन हुसैन ने कूफ़े जाने का फ़ैसला कर लिया. मगर कूफ़ा जाने से पहले किसी मोअत्त्बर ( trustworthy) शख़्स को वहां भेजकर असलियत का पता लगाने का फ़ैसला किया गया. पता ये करना था कि कूफ़े वालों की कहीं ये कोई चाल तो नहीं. कोई धोका तो नहीं ?
इमाम हुसैन ने अपने चचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन अक़ील को कूफ़े भेजने का फ़ैसला किया. मुस्लिम, तुम कूफ़े जाओ, वहां के हालात का पता करो, हम इतने में तैयारी करते हैं. हालात अगर ठीक रहे तो हम आते हैं.
मुस्लिम बिन अक़ील उसी दिन कूफ़ा के लिए रवाना हो गए. सफ़र बहुत लंबा था और कठिन भी था, इसलिए उनके साथ दो और लोग रास्ता बताने के लिए साथ हो गए. मुस्लिम बिन अक़ील जब कूफ़ा पहुंचे तो लोगों ने उन्हें हाथों-हाथ लिया. वो लोग जो डरे सहमें घरों में बैठे थे दिलेरी से बाहर निकल आए. लोगों ने उनका ज़ोरदार इस्तेक़ाल किया. चारो तरफ़ से उन्हे अपने हलक़े में ले लिया, और सवालों की बौछार कर दी.
हुसैन कब तशरीफ़ ला रहे हैं? हम बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं. बड़ी तादाद में कूफ़े वालों ने उसी दिन मुस्लिम के हाथों पर हुसैन के लिए बैयत की. मुस्लिम बिन अक़ील की हिमायत में लोगों की तादाद बढ़ती गई.
इधर, कूफ़े में यज़ीद का जो गवर्नर बैठा हुआ था वो भी मुस्लिम बिन अक़ील की बढ़ती हिमायत से घबरा रहा था. इधर, आम लोगों के बीच कूफ़े के गवर्नर के जासूस फैले हुए थे, जो पल-पल की ख़बर गवर्नर को दे रहे थे. रोज़ बताते थे कि हुसैन के भाई मुस्लिम की हिमायत तेज़ी से बढ़ रही है. ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत के ख़िलाफ़ कूफ़े में इंक़ेलाब आया हुआ है. मुस्लिम बिन अक़ील ने कूफ़े के हालात देखकर इमाम हुसैन को एक ख़त लिखा और तेज़ धुड़सवार के हाथों मक्का भेजा.
इस ख़त में लिखा था, जितनी भी जल्दी हो सके आप कूफ़ा तशरीफ़ लाइए. लोग आपके मुंतज़िर हैं. हर तरह की क़ुर्बानी लोग देने को तैयार हैं. मुस्लिम बिन अक़ील का पैग़ाम मिलते ही हुसैन ने कूफ़ा जाने का फ़ैसला कर लिया. कुछ लोगों ने हिचकिचाहट ज़ाहिर की और कहा कि कूफ़े में मत जाइए. कूफ़े वालों का कोई एतबार नहीं. कब बदल जाएं? कब अपने वादे से मुकर जाएं?
हुसैन ने फ़रमाया, "अब यहां रहना ठीक नहीं है. हाजियों की भेष में हाकिम ने मेरे क़ातिल भेज दिए है. वो मेरे क़त्ल के मंसूबे लिए आस्तीनों को उलटे हुए मौक़े तलाश रहे हैं. अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथी भी मेरा साथ देंगे और मैं नहीं चाहता कि मक्के की पाक ज़मीन पर ख़ून-ख़राबा हो. इसलिए मेरा यहां से निकलना ही ठीक रहेगा. हज को सिर्फ़ दो दिन बाक़ी थे। हुसैन ने हज को उमरे में तब्दील किया और मक्का छोड़ दिया.
अगली कड़ी में आपको बताऊंगा कि कैसे अचानक कूफ़े के हालात बदल गए, और सफ़ीरे हुसैन का क़त्ल हो गया. हमारी इस पेशकश का ये सिलसिला 10 मुहर्रम तक हर रोज़ जारी रहेगा. सलाम टीवी के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये कहानी देखना और पढ़ना न भूलें.
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