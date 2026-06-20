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यजीद के गवर्नर की धमकी के बाद किन हालात में हुसैन ने मक्का छोड़कर कूफा जाने का फैसला लिया था?

Episode-3 Battle of Karbala: मुहर्रम की 10वीं तारीख को इतिहास की सबसे ह्रदय विदारक कर्बला की जंग हुई थी, जिसमें हुसैन खेमे के ज़्यादातर लोगों को शहीद कर दिया गया था. पिछली कहानी में हमने आपको बताया था कि कैसे इमाम हुसैन को मदीने के दरबार में बैय्यत के लिए बुलाया गया और हुसैन इब्ने अली ने यज़ीद के गवर्नर वलीद के दरबार में बैयत का इंकार करके वापस लौट आए. उन्होंने यजीद की अधीनता स्वीकार करने और उसे खलीफा मानने से इनकार कर दिया.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jun 20, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:26 PM IST
यजीद के गवर्नर की धमकी के बाद किन हालात में हुसैन ने मक्का छोड़कर कूफा जाने का फैसला लिया था?

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