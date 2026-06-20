ये ख़त मक्का भेजा गया. इस ख़त पर कूफ़े की तमाम बड़ी शख़्सियतों की दस्तख़त थीं. इस ख़त के बाद इमाम हुसैन के पास ख़तों का तांता लग गया. लोग अर्ज़ियां पर अर्ज़ियां भेजने लगे. हुसैन हर ख़त को बग़ौर पढ़ते और सोचते. और एक दिन हुसैन ने कूफ़े जाने का फ़ैसला कर लिया. मगर कूफ़ा जाने से पहले किसी मोअत्त्बर ( trustworthy) शख़्स को वहां भेजकर असलियत का पता लगाने का फ़ैसला किया गया. पता ये करना था कि कूफ़े वालों की कहीं ये कोई चाल तो नहीं. कोई धोका तो नहीं ?