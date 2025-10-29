Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2980423
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

केंद्रीय मंत्री किरण रीजीजू का दिखा उर्दू प्रेम; जामिया से दिया लोकतंत्र और सामाजिक समरसता का सन्देश

Jamia Foundation Day: केंद्रीय मंत्री किरण रीजीजू ने जामिया मिलिया इस्लामिया के 105 वें स्थापना दिवस पर देश में इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अहमियत की जिक्र करते हुए जम्हूरी निजाम को मजबूत करने का सन्देश दिया. साथ ही इस मौके पर उन्होंने उर्दू को दुनिया की सबसे खूबसूरत जबान बताया. 

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Oct 29, 2025, 07:22 PM IST

Trending Photos

केंद्रीय मंत्री किरण रीजीजू का दिखा उर्दू प्रेम; जामिया से दिया लोकतंत्र और सामाजिक समरसता का सन्देश

नई दिल्ली: दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया आज अपना 105 वां स्थापना दिवस मना रहा है. आज ही के दिन साल 1920 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जामिया की संगे बुनियाद रखी गई थी. बाद में इसे अलीगढ़ से दिल्ली के करोल बाग में शिफ्ट किया गया और फिर ओखला में इसका एक खूबसूरत कैंपस बनाया गया. तभी से जामिया मिलिया इस्लामिया तालीम के शोबे में अपना नुमाया किरदार अदा कर रही है, और आज ये देश की टॉप 5 यूनिवर्सिटी में शुमार हो चुकी है. 

जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडेशन डे के मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रीजीजू ने यूनिवर्सिटी के सामाजिक, सांकृतिक और तालीमी रोल को देखते हुए कहा कि जामिया का आदर्श वाक्य हमारे राष्ट्र के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है. उन्होंने लोकतंत्र में खुली बहस की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हमारे मुक्ज के जम्हूरी निजाम में लोग अपने विचार स्वतंत्र होकर एक्सप्रेस करते हैं. यह तब तक बुरा नहीं है, जब तक कि इससे देश को कोई नुकसान न पहुंचे. उन्होंने कहा कि आज यहाँ से ये पावरफुल मैसेज जामिया से जाना चाहिए कि हमारा देश और सामाज लोकतांत्रिक रूप से कितना मजबूत और समृद्ध है? 
 
इस मौके पर किरण रिजीजू ने देश की समाजी एकता और समरसता पर बात करते हुए इसे सभी की सामूहिक जिम्मेदारी करार दिया है. साथ ही उन्होंने उर्दू जबान की तारीफ करते हुए कहा कि उर्दू से ज्यादा अच्छी ज़बान पूरी दुनिया में नहीं है. मुझे यहां आकर ऐसा लग रहा है कि उर्दू ज़बान नहीं पढ़ना मेरी कमजोरी है. इसके साथ ही उन्होंने जामिया की तर्क्कियाती कामों का जिक्र करते हुए इसमें अपना हर मुमकिन तआवुन देने का वादा किया. 

जामिया ने अपने अबतक के सफ़र में, 1920 से मौजूदा वक़्त तक कई उतार चढाव का सामना किया है. इसने न सिर्फ देश की सामाजिक, सियासी और आर्थिक तरक्की में योगदान दिया बल्कि ये अपने स्थापना के वर्ष से ही भारत जैसे एक गुलाम और मज़लूम मुल्क को आज़ादी का रास्ता दिखाने का काम किया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस यूनिवर्सिटी ने महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल ख़ान, जाकिर हुसैन और मुख्तार अहमद अंसारी जैसे अपने संस्थापको के खवाबों को हकीकत में बदलने का काम किया है. इसने देश में जम्हूरियत के नीव को मजबूत किया है. यही वजह है कि जामिया के मुख्तार अहमद अंसारी, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, ब्रिगेडियर उस्मान और अनवर जमाल किदवई जैसे संस्थापकों और महान आत्माओं को मरने के बाद भी उनके इसी बगिया में दफना दिया गया, ताकि आने वाली नस्लें उनसे प्रेरणा लेती रहे. 

 मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

Jamia Foundation DayUnion Minister Kiren RijijuSalaam Newsmuslim news

Trending news

Chirag Paswan Attacks Asaduddin Owaisi
देश के मुसलमानों को कौन मानता है अपनी संपत्ति? चिराग पासवान का बड़ा बयान
Pakistan News
आंखों के सामने बेटे को छलनी होते देखा, SC ने हत्यारे पाक सैनिक की फांसी को उम्रकैद..
Raghunathpur Assembly Constituency
क्या अयोध्या से भी ज्यादा शुभ है ओसामा का 108 नंबर का रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र?
Yogi Adityanath Osama Shahab Remark
योगी ने आतंकवादी लादेन से की ओसामा की तुलना; तो क्या 99 भाइयों को मार चुके हैं...'
Pakistan Taliban tension
टूट गया सब्र का बांध! अब तालिबान को सबक सिखाने की तैयारी में पाकिस्तान
Asaduddin Owaisi
हम चूहों का नहीं करते शिकार; दिल्ली में बैठी है 'घुसपैठी',Owaisi का BJP पर बड़ा हमला
Jamia Millia Islamia
ऐसे बनी थी Jamia Millia Islamia, अंग्रेजों के जबरदस्त दबाव के बाद रखी गई थी नीव
Tejashwi Yadav
Owaisi के मुसलमान डिप्टी CM वाले बयान पर क्या बोले Tejaswi Yadav?
Babri Masjid
Babri Masjid से जुड़े पोस्ट पर लगा था NSA; अब SC से मोहम्मद फैयाज को लगा बड़ा झटका
Taj Story
फिल्म 'Taj Story' के खिलाफ HC में याचिका, इन चीजों पर उठाए गए सवाल