मदरसे के निरक्षण की आड़ में पिस्टल लेकर डराने गया अफसर; छात्राओं के बनाए वीडियो!

Pistol in Madarsa: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक एक मदरसे में  जांच- पड़ताल के दौरान पिस्टल लहराने और महिला टीचर के साथ छात्राओं के वीडियो बनाकर वायरल करने वाले अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस मामले में शिकायती ने सोमवार को प्रशासन के सामने कई सबूत भी पेश किये हैं. 

Oct 27, 2025

नई दिल्ली: मदरसों के निरिक्षण की आड़ में छात्र- छात्राओं को डराने की नियत से पिस्टल लेकर जाने वाले और स्टूडेंट्स का वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लगाने वाले अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के खिलाफ 1 माह बाद भी कोई विभागीय एक्शन नहीं लिया जा सका है. इस मामले में उल्टा शिकायत करने वाले से ही पहले सबूत की मांग की गई. 

पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने बताया कि इस मामले में सोमवार को बाराबंकी के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा के खिलाफ शासन को हलफनामा और पुख्ता सबूत भी सौंप दिए गए हैं. अपने हलफनामे के साथ मंसूरी ने  ऐसे दस्तावेज़ और फोटो भेजे हैं, जो कथित अनियमितताओं और अफसर के अनुचित आचरण की पुष्टि करते हैं.  मंसूरी इस मामले में शिकायती हैं. मंसूरी ने कहा, "संजय मिश्रा पर लगे इल्ज़ाम  मामूली नहीं, बल्कि कानून, शाकीय मूल्य- मर्यादा और मानवाधिकार का उल्लंघन है." 

मंसूरी ने बताया कि यह हलफनामा 9 सितंबर 2025 को दर्ज उनकी शिकायत के सबूत के तौर पर भेजा गया है. इस मामले में शासन ने 16 अक्टूबर 2025 को उनसे सबूत और हलफनामें की मांग की थी. मंसूरी ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम लगाया था कि संजय मिश्रा ने मदरसों में खुलेआम पिस्टल लगाकर निरीक्षण किया, जिससे मदरसे के स्टूडेंट्स में डर और दहशत का माहौल बन गया. इसके आलावा मिश्रा ने नाबालिग छात्र-छात्राओं और महिला शिक्षिकाओं के साथ बदतमीजी की और उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. 
 
मंसूरी ने कहा, "अफसर की ये हरकत विशाखा बनाम राजस्थान सरकार के फैसले, शस्त्र कानून, और सोशल मीडिया नीति का साफ- साफ़ उल्लंघन है. यह  निजता के अधिकार और महिला सम्मान पर भी हमले की तरह है. अनीस मंसूरी के मुताबिक, "ऐसे अफसर न सिर्फ अपने ओहदे की गरिमा को दागदार करते हैं, बल्कि पूरे महकमे की साख पर भी सवालिया निशान लगाते हैं." 

मंसूरी ने मांग की है कि शासन इस मामले की गैर- जानिब्दाराना और स्वतंत्र जांच कराए और संजय मिश्रा के खिलाफ फ़ौरन विभागीय कार्रवाई कर उन्हें मुअत्तल करे. मिश्रा पद पर रहते तो वो जांच को मुतासिर कर सकते हैं. 

