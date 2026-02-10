Qayamat ka Din: योगी आदित्यनाथ भी रखते हैं 'कयामत' पर यकीन; ये अच्छे संकेत हैं !

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बाराबंकी में एक सभा को ख़िताब करते हुए इशारों- इशारों में मुस्लिम समाज को चेतावनी देते हुए कहा, "जो लोग बाबरी मस्जिद को फिर से खड़ी करने का सपना देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि कयामत का दिन तक उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा. ऐसा दिन उनकी ज़िन्दगी में कभी नहीं आएगा. तुम कयामत के दिन के लिए मत जियो. भारत में नियम- कानून के मुताबिक जीना सीखो. देश के कानून का पालन करो. नहीं तो, अगर कोई नियम तोड़ता है, तो रास्ता उसे सीधे जहन्नुम के रास्ते पर ले जाएगा. अगर कोई कानून तोड़कर जन्नत जाने का सपना देख रहा है, तो उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा."

इसके साथ ही योगी ने मौकापरस्तों पर भी तंज कसा, "कुछ मौकापरस्त लोग मुश्किल में भगवान राम को याद करते हैं, और बाद में उन्हें भूल जाते हैं. इसलिए, भगवान राम भी उन्हें भूल गए हैं. वे अब कभी कामयाब नहीं होंगे. वे अब कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे." योगी का ये इशारा सीधे तौर पर सपा नेता अखिलेश यादव और उनके मरहूम पिता मुलायम सिंह यादव की तरफ था. उत्तर प्रदेश के साबिक CM मुलायम सिंह यादव के 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाने के हुक्म की घटना का ज़िक्र करते हुए, योगी ने कहा, "अब इन 'रामद्रोहियों' के लिए कोई जगह नहीं है; राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है."

भाजपा सपा को क्यों मानती है हिन्दुओं और भगवान् राम का दुश्मन ?

गौरतलब है कि 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में 'कारसेवकों' के एक बड़े ग्रुप ने बाबरी मस्जिद गिरा दी थी. लेकिन इससे पहले 2 नवम्बर 1990 में भी मस्जिद गिराने की कोशिश हुई थी. उस दिन कानून- व्यवस्था बनाए रखने और कारसेवकों को मस्जिद गिराने से रोकने के लिए मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था.इसमें 17 कार सेवक मारे गए थे.

जब 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में मस्जिद गिराई गई उस वक़्त कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के CM थे. तक इस घटना के बाद,देश के अलग-अलग हिस्सों में दंगे भड़क उठे, और 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे. मस्जिद गिराए जाने के कुछ घंटों बाद, कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. कांग्रेस की केंद्र सरकार ने उसी दिन उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया.

दशकों के विवाद के बाद,नवंबर 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अयोध्या में विवादित ज़मीन राम मंदिर बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट को सौंप दी जाए. इस फैसले के बाद आम चुनाव के पहले आनन- फानन में मोदी सरकार ने जनवरी 2024 में अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया.इस घटना के बाद से भाजपा सपा को कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए हिन्दुओं और भगवान् राम का दुश्मन मानती है!

उनसे कहो कि 'क़यामत' जैसे उर्दू शब्दों का इस्तेमाल न करें

योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद उनका मज़ाक उड़ाते हुए, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके उर्दू के विरोध को देखते हुए 'क़यामत' जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करने की भी नसीहत की. अखिलेश ने कहा, "उनसे कहो कि 'क़यामत' जैसे उर्दू शब्दों का इस्तेमाल न करें. एक CM जो उर्दू के खिलाफ था, अब 'क़यामत' जैसे शब्द बोल रहा है. कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करें. जब CM घिर जाते हैं, तो BJP कमज़ोर हो जाती है; उन्हें सत्ता खोने का डर होता है, और वे कम्युनल हो जाते हैं. जितना ज़्यादा डर, वे उतने ही ज़्यादा कम्युनल होते हैं."

योगी के इस बयान के बाद लोग सोशल मीडिया पर उनकी चुटकी ले रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी इस्लाम धर्म के कयामत पर यकीन रखते हैं. उर्दू से नफरत भी करते हैं, और खुद उर्दू शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं. ये एक अच्छे संकेत हैं!वहीँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंसान को अगले पल की खबर नहीं है, योगी को खुद अपने पद पर बने रहने की गारंटी नहीं है, लेकिन वो क़यामत तक की बात करते हैं. वो मुसलमानों को धमकाने का कोई मौका नहीं चूकना चाहते हैं.

