“गाय हमारी माता है, पशु नहीं”, राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग पर ,सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला

UP News: देशभर में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई जा रही है. खास बात यह है कि मुस्लिम समुदाय के सदस्य भी गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिए जाने की वकालत कर रहे हैं. कई मुस्लिम संगठनों ने मुसलमानों से अपील की है कि वे मस्जिदों और ईदगाहों से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के समर्थन में घोषणाएं करें. इस अपील के बाद ईद-उल-अज़हा की नमाज़ के बाद पूरे देश की मस्जिदों और ईदगाहों से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांगें उठने लगीं. इस मांग के मद्देनज़र, हिंदू धर्मगुरु और संत भी सरकार के प्रति अपने रुख को लेकर मुखर और दृढ़ हो गए हैं.

देश के संत और ऋषि-मुनि मुस्लिम समुदाय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने पर जोर दे रहे हैं. इस बीच, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन मौलानाओं पर तीखा हमला बोला है, जो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय हिंदू समाज के लिए केवल एक पशु नहीं, बल्कि “गौ माता” है और माता-पुत्र के रिश्ते को किसी सरकारी घोषणा की जरूरत नहीं होती.

सीएम योगी का मौलानाओं पर हमला

सीएम योगी ने कहा कि कुछ मौलाना और मुस्लिम संगठन लगातार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि हिंदू समाज में गाय का स्थान पहले से ही माता के समान है. उन्होंने कहा, “माता और बेटे के रिश्ते को कभी घोषित नहीं किया जाता. यह आस्था, श्रद्धा और संस्कार का विषय है.”

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अपने उन शोहदों को समझाओ, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बकरीद के दिन गोमाता का चित्र लगा रहे थे, नहीं तो वो दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगी... pic.twitter.com/luhW7hmCBF — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 1, 2026

सीएम ने उठाया सवाल

मुख्यमंत्री ने उन लोगों की सोच पर भी सवाल उठाया जो गाय को केवल एक पशु मानते हैं. उन्होंने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का अहम हिस्सा है. योगी ने गंगा और गाय दोनों को भारतीय जीवन और धार्मिक आस्था का केंद्र बताते हुए कहा कि हर शुभ कार्य की शुरुआत गंगा पूजन और ईश्वर स्मरण से होती है. मुख्यमंत्री ने गौहत्या के मुद्दे पर भी सख्त रुख दिखाया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गौहत्या के खिलाफ कठोर कानून लागू हैं और जो लोग इसमें शामिल होते हैं, उन्हें उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग गाय की हत्या का समर्थन करते हैं, उन्हें अपने अनुयायियों को भी समझाना चाहिए कि ऐसे कामों का क्या अंजाम हो सकता है.